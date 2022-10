De dwingend vormgegeven tentoonstelling ‘Youth’ van Anne Imhof stuurt te zeer de bewegingen van de bezoeker

De video ‘Youth’ (2022) van Anne Imhof. Beeld Peter Tijhuis

Paarden dartelen uitgelaten door de sneeuw. Ze lijken jong en vrij, hun dikke glanzende manen wapperen in slow motion in de wind. Dan doemen op de achtergrond naargeestige grijze sovjetflats op. En terwijl een operadiva met Erbarme dich de emotie opvoert, realiseer je je: deze paarden zijn niet vrij, ze zitten ingesloten tussen die afgebladderde woonblokken.

Welkom in de wereld van superster Anne Imhof, die als geen ander weet hoe je van uitzichtloosheid een spektakel maakt. Voor haar tentoonstelling Youth in het Stedelijk Museum Amsterdam gaf zij de benedenverdieping van de nieuwbouw een indrukwekkende make-over. Via gangen vol metalen sportschoollockers komt de bezoeker terecht in een labyrint gebouwd uit stapels grijze kratten, autobanden en grote kunststof vaten. Uit hoeken en gaten klinkt gepiep, afgewisseld met gruizige beats en strijkers. De stank van rubber prikt in je neus en de hele ruimte is gehuld in schemerig rood licht. Is dit een distributiecentrum of het voorportaal van een hippe nachtclub?

Een zaal van ‘Youth’ met links, rechts en achter rijen metalen lockers. Beeld Peter Tijhuis

Vorig jaar bouwde Imhof (44) ook zo’n doolhof in Palais de Tokyo in Parijs. Daar zorgden groezelige en met graffiti bespoten ramen uit een ontmantelde flat voor een prachtige totaalinstallatie vol spannende doorkijkjes. Ook in Venetië en Londen maakte ze de afgelopen jaren spectaculaire tentoonstellingen, die haar de mythische status van ‘artistieke stem van een jonge generatie’ opleverden.

Veel ingrediënten uit die tentoonstellingen zijn ook aanwezig bij Youth, Imhofs eerste solo in Nederland. Je herkent direct de bombastische esthetiek van de romantiek vermengd met het rauwe van underground clubcultuur, en thema’s als de onttovering in de digitale wereld, eenzaamheid en een verstoorde relatie met de natuur. Een belangrijk verschil is er ook. Die eerdere installaties werden namelijk op gezette momenten het decor voor heftige en confronterende performances. In 2017 won ze de Gouden Leeuw van Venetië met haar presentatie in het Duitse Paviljoen, een opera met performers die schreeuwden, zongen en als beesten onder een glazen vloer door kropen. De tentoonstelling in Parijs veranderde tijdens twee weekenden in het decor voor grimmige tableaux vivants.

In het Stedelijk is het anders. De totaalinstallatie, die naast de kratten en lockers ook video’s, geluid, tekeningen en rekwisieten van eerdere tentoonstellingen bevat, is echt bedoeld als tentoonstelling. In plaats van performers stuit de bezoeker af en toe op een scherm waarop Eliza Douglas, Imhofs partner en muze, verschijnt als avatar: plat en zo goed als onbeweeglijk.

Als bezoeker neem je zelf de rol van performer op je en in het begin is elke hoek die je omslaat spannend. Je waant je een karakter in een dystopisch computerspel, op zoek naar aanwijzingen die kunnen verraden waarom je hier bent. Die verwachting wordt echter niet ingelost. Ruimte om echt te dwalen is er namelijk niet, de kelder staat tot de nok vol met spullen die spectaculair ogen maar weinig oproepen. Waarschijnlijk is die gevulde leegte de bedoeling: Imhof koos niet voor niets voor lege kratten en vaten. Zie het als een commentaar op de condition hu­maine. Je denkt dat je als vrij paard door de sneeuw dolt, in feite zit je vast tussen mistroostige leegstaande woontorens.

Jammer dat er amper ruimte is om daar iets bij te voelen, omdat de tentoonstelling elke mogelijke beweging stuurt. Dat geldt niet alleen voor de dwingende vormgeving van het doolhof. Het geldt ook voor de interpretatie, die redelijk schools wordt uitgelegd op lange tekstvellen. De kluisjes zouden staan voor ‘claustrofobische en benauwende systemen van scholing’; over de avatars lees je dat ze ‘vervreemdend en uitgeput ogen’. Youth zit bomvol, met objecten en met bedoelingen. En laat je juist daardoor achter met een onbestemde, aan onverschilligheid grenzende leegte.

Rusland en Ruf Youth zou oorspronkelijk openen in het Garage Museum in Moskou, maar die opening werd na de Russische inval in Oekraïne opgeschort. De ongerealiseerde Russische tentoonstelling vormde het startpunt voor de presentatie in het Stedelijk. Het roept de vraag op hoe deze tentoonstelling zich verhoudt tot de culturele boycot van Rusland die veel Nederlandse instellingen sinds de inval in Oekraïne onderschrijven. Stedelijk directeur Rein Wolfs benadrukt in een recent interview met kunsttijdschrift Metropolis M dat Garage weliswaar medeproducent is van de video’s in Youth, maar dat de culturele boycot wel wordt gerespecteerd: ‘Het Stedelijk heeft geen contract met Garage en het heeft sinds eind 2021 geen zakelijk contact met Garage gehad.’ Beatrix Ruf, de voormalige directeur van het Stedelijk, die in 2017 moest vertrekken vanwege aantijgingen van belangenverstrengeling, trad bij de voorbereidingen in Moskou op als curator. Ruf is inmiddels directeur van de Hartwig Art Foundation en werkte in die hoedanigheid samen met het Stedelijk aan deze Amsterdamse tentoonstelling.