De dunne stem van Louis Cole kan niet croonen, ondanks de fijne bigband ★★☆☆☆

Louis Cole Beeld rv

De Amerikaan Louis Cole is een hybride musicus, die zich eerst verdiepte in de jazz, daarna in de dance en elektronica, om vervolgens nog een afslag klassiek te pakken. Op het dance-label Brainfeeder maakte hij de mooie plaat Time, met kort afgemeten elektronische funk en hints naar de ‘yacht rock’ en de softpop.

Met dat opgewekte oeuvre en een laconieke podiumpresentatie bouwde hij een wereldwijde aanhang op, zeker ook in Nederland. Mede om die reden werd Cole door het Metropole Orkest gevraagd voor een gezamenlijk optreden, en staat de Ronda van TivoliVredenburg donderdag stampvol, bij aanvang van een tournee.

Het is druk op de verhoging: Cole heeft zelf al een band van tien man bij zich, inclusief dameskoor, en daarachter schaart zich dan nog het orkest onder leiding van Jules Buckley. Ook muzikaal dreigt een overbevolking. De vaak snelle en stuiterende, soms ook intieme en melancholieke keyboardliedjes bezwijken haast onder de expansie van het orkest, met pompende trombones en opstijgende violen en ook nog scheurende saxsolo’s en donderende pauken.

Maar een groter probleem is het vocale werk. Cole zelf zing steevast in een flinterdunne falsetstem, en die wordt verpulverd door het orkestrale geweld. Een poging tot croonen, bij heel aardige bigbandarrangementen, mislukt omdat de stem nauwelijks hoorbaar is en Cole er bovendien op geen enkele manier een hoofdrol mee kan pakken. Welke vertolker duwt zo’n groot gezelschap van uitmuntende musici hier nu eigenlijk naar de voorgrond, vraag je je af.

Het is opmerkelijk dat de orkestrale aanpak zo slecht uit de verf komt, want Cole heeft eerder met een bigband rondgereisd. En bovendien: de korte, kalme en klassieke intermezzo’s, door Cole gecomponeerd, klinken wél fraai. Het zit er allemaal wel in. Het komt er in Utrecht alleen zo rottig uit.