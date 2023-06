De dubbelaar ‘Anthology’ brengt het beste uit het jazz-verleden van Charlie Watts bij elkaar ★★★☆☆

Dat Charlie Watts, de twee jaar geleden overleden drummer van de Rolling Stones, meer van jazz hield dan van rock-’n-roll is bekend. Hij bracht vanaf 1986 een aantal – al dan niet live opgenomen – jazzplaten uit in verschillende bezettingen, van kwintet tot orkest. Een goed idee om uit die opnamen eens een selectie te maken. Zeker omdat die alleraardigste jazzplaten nauwelijks te vinden zijn, en ook niet te streamen. Het resultaat is de nu verschenen dubbelaar Anthology.

Het album opent met een paar stukken van Watts’ eerste bigbandalbum Live at the Fulham Town Hall (1986) en gaat via zijn ode aan Charlie Parker (met strijkers) uit 1992 naar zijn bijzonderste plaatopnamen, het samen met collega-drummer Jim Keltner gemaakte Charlie Watts-Jim Keltner Project (2000). Hierop eerden de twee hun drumhelden, zoals Elvin Jones en Roy Haynes, met zelfgeschreven en elektronisch gearrangeerde composities.

Watts deed dus meer dan meedrummen met klassieke jazzstukken. Het is alleen reuzejammer dat op deze mooi verzorgde uitgave niet te zien is met wie, waar en wanneer precies hij de hier verzamelde stukken maakte. Eigenlijk een doodzonde in de jazz, het weglaten van dergelijke informatie.

Charlie Watts Anthology Jazz ★★★☆☆ BMG