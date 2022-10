De droom van een simpel bestaan in de natuur spat uiteen in de zinderende thriller Las bestias ★★★★☆

Las Bestias

Dat kan toch allemaal veel makkelijker, vinden de plaatselijke boeren wanneer ze Antoine zien ploeteren op zijn tomatenveld. Maar Antoine (Denis Ménochet), een Fransman die sinds een paar jaar met zijn vrouw Olga (Marina Foïs) in een Spaans bergdorp woont, wil de grond niet uitputten. Hij boert ecologisch.

Het is maar een van de redenen waarom de bewoners van het dorp in Galicië de Fransman met argusogen bekijken. Hij is en blijft een buitenstaander. Zijn plannen met de verlaten en vervallen huizen in het vergrijsde dorp, die hij probeert op te knappen, vertrouwen ze niet. Bovendien heeft Antoine tegen de komst van een windmolenpark gestemd, waardoor de bewoners een financiële vergoeding mislopen.

Het mondt uit in een ruzie met Antoines directe buren. Van de broers Xan en Loren, stugge vijftigers die met hun moeder een armzalige boerderij runnen, gaat steeds meer dreiging uit. Het begint met pesterijen, maar wordt al gauw gevaarlijker.

De grimmige, indrukwekkende Spaanse film Las bestias vindt zijn oorsprong in het waargebeurde verhaal van een Nederlandse bio-boer die in 2010 spoorloos verdween in het noordwesten van Spanje. In 2016 werd over die zaak al een documentaire gemaakt, Santoalla, die te zien was op het Amsterdamse documentairefestival Idfa. ‘Alle betrokkenen zouden zich uitstekend lenen als personages voor een benauwende thriller’, schreef het Idfa toen.

Die thriller is er dus gekomen. Rodrigo Sorogoyen, een van Spanjes interessantste regisseurs, was er de aangewezen persoon voor. Sorogoyen is gespecialiseerd in beklemmend psychologisch drama: met Que Dios nos perdone (2016), El reino (2018) en Madre (2019) maakte hij slim geschreven, spannende films waarvan de visuele stijl wordt bepaald door de inhoud. Zo was het corruptiedrama El reino snel gemonteerd en energiek, terwijl Las bestias het ritme volgt van het platteland.

Sorogoyen en Isabel Peña, die samen het scenario schreven, volgen de waargebeurde tragedie niet al te stipt; sommige details komen overeen, andere omstandigheden niet. De film heeft een kantelpunt. In het eerste deel vecht Antoine, net zo koppig als zijn norse buurmannen, tegen het onrecht dat hij ervaart. Het tweede deel heeft een ander perspectief. Het zou te veel van de plot weggeven om daarover uit te weiden, maar het is een mooie en waardevolle verschuiving.

Hoe prachtig het landschap er ook is, Las bestias schetst geen fraai beeld van het Spaanse platteland. De droom van een simpel bestaan in de natuur spat volledig uiteen, in een knappe, zinderende thriller die ondanks alles geen monsters kent – alleen maar vechters en verliezers.