‘De droom van de jeugd’ is een emotionele optelsom van kleine en grote gebeurtenissen

Hanna van Vliet in ‘De Droom van de Jeugd’.

De ambitieuze serie De droom van de jeugd is een productie van KRO-NCRV, een feit dat buiten Hilversum langzamerhand nauwelijks betekenis meer heeft – al was het maar omdat de negen afleveringen deze week allemaal op NPO Plus staan. Centraal staat de Brabantse en katholieke familie Wander, het jaar dat we deze familiegeschiedenis binnenvallen is 1968, een jaar dat symbool staat voor de naoorlogse generatiekloof.

Die kloof wordt binnen de familie Wander geaccentueerd door opstandige dochter Carla (Hanna van Vliet, en later Tamar van den Dop), die met een Surinaamse vriend thuiskomt en ongewenst zwanger raakt. Moeder Rosalie (Annet Malherbe), aan de strenge kant van het geloof, kan de stroomversnelling in de tijdgeest maar nauwelijks verdragen. De zwangerschap wordt voorgelegd aan een zogenaamde ‘abortuscommissie’, die besluit dat niets het moederschap in de weg staat. Familiegeschiedenis en de sociaal-culturele geschiedenis van Nederland worden in de negen afleveringen verweven, waarbij steeds de vrijheid om te kiezen centraal staat.

Over de auteur

Mark Moorman schrijft voor de Volkskrant over series, fotografie en populaire cultuur.

Terwijl elke aflevering in een ander jaar speelt en de jonge acteurs op een gegeven moment worden vervangen door een oudere generatie, ontkomt De droom van de jeugd niet aan de indruk af en toe het karakter van een reis langs de moderne geschiedenis te hebben. Met iets te nadrukkelijke parallellen tussen de maatschappelijke en de persoonlijke ontwikkelingen; de studentenopstand in Parijs valt samen met de generatiekloof binnen de familie en de val van de Berlijnse muur krijgt een echo in een scène met een seksuele bevrijding.

En nu we toch kanttekeningen plaatsen: de overgang tussen de jonge acteurs en de oudere generatie loopt hier bepaald niet overtuigend soepel. De leeftijdssprong en de tijdsprong liggen te ver uit elkaar om geloofwaardig te zijn. Het helpt wellicht om een aflevering per week te kijken, in plaats van te bingen. Dat maakt je als kijker ook iets beter bestand tegen de dramatische ontwikkelingen, want allemachtig, wat wordt de familie Wander door een bak ellende getroffen.

Binnen de familie speelt ook nog een verborgen en onbesproken kwestie, die door de jaren en de generaties heen een cultuur van zwijgen heeft veroorzaakt die kennelijk in het dna is gaan zitten. De droom van de jeugd wil soms te veel vertellen, maar uiteindelijk werkt het, al was het maar omdat we hier een aantal van de beste acteurs van Nederland aan het werk zien en regisseur Bram Schouw een dynamische stijl hanteert. En in die laatste aflevering, veertig jaar later, voel je ook echt de emotionele optelsom van de gebeurtenissen.