De dromen van actrice Karen Black zijn na haar dood uitgekomen: als zangeres

Karen Black in 1978 in Engeland. Beeld Imageselect

Hollywoodactrice Karen Black speelde naast Jack Nicholson in Five Easy Pieces (1970), naast Dennis Hopper in Easy Rider (1969) en maakte veel indruk in Robert Altmans Nashville (1975). Stuk voor stuk rollen die uitgebreid werden gememoreerd toen Black (1939-2013) acht jaar geleden aan kanker overleed.

Dat ze ook goed kon zingen, wisten we eigenlijk niet. Tuurlijk, in haar rol als serveerster in Five Easy Pieces zong ze even, wat Robert Altman er naar verluidt een paar jaar later toe zou brengen haar te vragen voor de rol van zangeres Connie White in Nashville, zijn ode aan de countrymuziek. Maar dat Black graag als zangeres een carrière was begonnen en ook met professionele producers aan demo’s had gewerkt, dat hield ze toch vooral voor haarzelf.

Totdat ze in 2009 singer-songwriter Cass McCombs (43) ontmoette. Behalve liedjesschrijver was McCombs al vanaf zijn tienerjaren een filmfreak, die dankzij baantjes in videotheken de kans had gekregen zich in de filmgeschiedenis te verdiepen. Hij raakte gefascineerd door Black, ook omdat ze in veel van haar rollen de kans greep even iets te zingen. Via bevriende filmmakers leerde hij Black kennen, en samen namen ze het liedje Dreams-Come-True-Girl op voor McCombs album Catacombs (2009).

Al snel kwamen er plannen voor een heus album samen, maar die werden gedwarsboomd doordat in 2010 kbij Black kanker werd ontdekt.

Als Blacks (vierde) echtgenoot, de regisseur Stephen Eckelberry, op haar begrafenis hoort hoe McCombs gitaar speelt over een bandopname van de zingende Black, besluit hij samen met McCombs op zoek te gaan naar de opnamen die ze in de jaren zeventig hadden gemaakt, maar nooit voltooid. Tegen McCombs had Black gezegd dat ze indertijd serieuze plannen had het als zangeres te gaan maken. Ze wilde in de voetsporen van Joan Baez of Joni Mitchell treden, maar steeds als er weer een filmaanbieding kwam, liet ze het acteerwerk voorgaan.

Zonde, want ze had een fraaie stem en schreef liedjes met een mysterieus, puur folkgeluid dat aansloot bij dat van bijvoorbeeld tijdgenoot Vashti Bunyan. Dat is nu te horen op de selectie die Cass McCombs heeft gemaakt uit de dozen met postuum ontdekte banden, die sinds de jaren tachtig in een opslag hadden gelegen. Even was er het plan om extra begeleiding aan de sobere, soms zwaar beschadigde bandopnamen toe te voegen, vertelde McCombs aan The Guardian. Maar op het album Dreaming of You (1971-1976) is toch gekozen voor de originele demoversies. Gelukkig maar, want Blacks stem en spaarzame gitaarbegeleiding maken genoeg indruk. In interviews heeft McCombs uitgelegd dat op het album vooral haar eigen liedjes zijn opgenomen, maar dat ze ook heel goed het werk van derden naar zich toe kon zingen. Een mooi voorbeeld is haar cover van Questions, de hit van de Moody Blues uit 1970, en de enige cover op Dreaming of You.

Mogelijk volgt er een nieuwe album, waarop Blacks talenten voor het vertolken van andermans liedjes extra ruimte krijgen. McCombs en Eckelberry zouden het liefst alle liedjes verzamelen die Black zong in de films waarin ze acteerde, maar dat is vooralsnog niet gelukt. Dat is lastig door rechtenkwesties, en de man met wie McCombs de verzameling wilde maken, producer Hal Willner, overleed vorig jaar aan corona.

Waar hopelijk wel nog meer van verschijnt zijn recentere opnamen van Black. McCombs was met haar bezig een album op te nemen en als bonus bij het mooi uitgegeven vinylalbum is een singletje in de hoes gestoken met daarop twee liedjes uit 2010. Blacks stem is mooi oud geworden en doet in I Wish I Knew the Man I Thougt You Were, dat ze samen schreef met McCombs, denken aan die van Marianne Faithfull. Zo is er postuum een mooi eerbetoon aan Karen Black de zangeres ontstaan.

Een beetje droevig stemt het allemaal wel. Er had voor Black echt een mooie carrière als zangeres ingezeten, kun je na het beluisteren van dit album wel vaststellen. En net las Cass McCombs, de man die dit allemaal mede mogelijk maakte, worden we wel heel nieuwsgierig naar de inhoud van de doos waarop geschreven stond: ‘Karen Black – Randy Newman’. Helaas. Die doos was leeg.

Karen Black: Dreaming of You (1971-1976). Anthology Records