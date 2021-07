De drie biggetjes van de Toneelmakerij hebben niks te vrezen, behalve de vrees zelf ★★★★☆

De drie biggetjes en het wolfspak (4+) van De Toneelmakerij. Beeld Sanne Peper

Ze heten Knor, Knar en Krul en ze hebben dat sprookje over de drie biggetjes heus wel gelezen. Over de huisjes van stro, hout en steen die ze bouwen, waarvan de eerste twee door de wolf omver worden geblazen. Moraal: ijver loont, luiheid wordt bestraft. Maar deze drie biggetjes overkomt dat niet, denken ze. Zij zijn ‘hedendaags’, met andere woorden: stronteigenwijs. En dat levert weer andere problemen en gevaren op.

De familievoorstelling De drie biggetjes en het wolfspak (4+) is een productie van jeugdgezelschap De Toneelmakerij. Deze is de hele zomer te zien in het Amsterdamse Bostheater. Het is een vrije, moderne en bovenal leuke bewerking van het oude sprookje, geschreven door Joachim Robbrecht en Artun Alaska Arasli en geregisseerd door Timothy de Gilde.

De biggetjes zijn hier drie vroegwijze koters, die praten in een zelfverzonnen straattaaltje en met de iPad door het bos hun weg zoeken. Soms voeren ze een wolventraining uit, zodat ze, mocht het moment ooit aanbreken, hun biggetje kunnen staan tegenover de grote boze vijand. Maar zoals dat gaat zit die angst vooral in hun kop. Uiteindelijk hebben de biggen niks te vrezen, behalve de vrees zelf.

Die hysterie wordt koddig en cabaretesk verbeeld door de drie acteurs: Yamill Jones, Wart Kamps en Jip Smit. Ze leven zich uit in verkleedpartijen, schmierende zang en absurde humor. Dit sprookje is handig ontdaan van al zijn gruwelijkheden en bewerkt tot vrolijke komedie waar iedereen (dus ook volwassenen) van vier jaar en ouder om zou moeten kunnen lachen.

De drie biggetjes en het wolfspak (4+) Theater ★★★★☆ Door De Toneelmakerij. Tekst Joachim Robbrecht i.s.m. Artun Alaska Arasli. Regie Timothy de Gilde. Met Yamill Jones, Wart Kamps en Jip Smit. 10/7, Amsterdamse Bostheater. Daar t/m 21/8.

