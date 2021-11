De drie begeleiders stuwen tenorsaxofonist James Brandon Lewis op Code of Being tot grotere hoogten★★★★☆

Beeld RV

De Amerikaanse tenorsaxofonist James Brandon Lewis blijft verbazen. Zijn productiviteit is het laatste jaar immens. Met zijn kwartet bracht hij vorig jaar al het uitstekende Molecular uit, gevolgd door het minstens even sterke Jesup Wagon, dat hij maakte met onder meer bassist William Parker en kornettist Kirk Knuffke.

Code of Being is zijn tweede album dit jaar en hij riep er opnieuw zijn kwartet voor bijeen. Pianist Aruán Artiz, bassist Brad Jones en zijn vertrouwde drummer Chad Taylor lijken ideale begeleiders om hem tot nog grotere hoogten te brengen. Want de toon, de composities en zijn solowerk worden ieder album beter, lijkt het.

Zijn spel is diep, vurig en bedwelmend. Zijn begeleiders geven hem precies die ruimte die nodig is om een geluid neer te zetten dat soms akelig dicht bij het klassiek geworden werk van John Coltranes kwartet uit het midden van de jaren zestig komt.

Maar Lewis is meer dan een epigoon. Hij speelt niets na, alles bedenkt hij ter plekke, zo lijkt het. En egoïsme is hem vreemd, ook de drie begeleiders krijgen alle ruimte zich te profileren.

James Brandon Lewis Quartet Code of Being Jazz ★★★★☆ Intakt Records/Bandcamp