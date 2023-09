De dramatiek steekt een tikkeltje vlak af bij het verenvolume in ‘Het grootste zwanenmeer ter wereld’ ★★★☆☆

'Het grootste zwanenmeer ter wereld' door het Shanghai Ballet. Beeld Stardust Theatre

Al heb je het eerder gezien, de betovering doet altijd haar werk. Kijk naar een groep synchroon dansende zwanen in witte tutu’s, met hoog wiegende armen en zacht tippelende voeten en je weet: deze golvende zwanenzee is hét icoon van bedwelmende balletromantiek. Zeker in de jubileumversie van de Britse choreograaf Derek Deane (70). Vijfentwintig jaar geleden deed hij een slimme ingreep in Het Zwanenmeer (1895), de beroemde choreografie van Marius Petipa en Lev Ivanov op de nog beroemdere balletcompositie (1877) van de Russische componist Pjotr Iljitsj Tsjaikovski. De voormalige solist van The Royal Ballet en huidige artistiek directeur van het Shanghai Ballet verdubbelde het aantal zwanen: van 24 naar 48. Henk van der Meijden (86) van Stardust Theatre muntte de merknaam Het grootste zwanenmeer ter wereld, waarmee een zegetocht werd ontketend.

Over de auteur Annette Embrechts is sinds 1998 dans- en theaterrecensent voor de Volkskrant. Ze schrijft over dans, performance, theater en circustheater.

Toch is het niet alleen het verenvolume dat een kaartje rechtvaardigt voor de huidige tournee door het Shanghai Ballet. Het is vooral de magie van een spatgelijk uitgevoerd vormenspel: geruisloos ingenomen V-formaties, diagonalen en cirkelpatronen. Daarbij steekt de dramatische invulling van de beduvelde liefde tussen prins Siegfried en zwanenkoningin Odette een tikkeltje vlak af. Ook de ingetogen vormgeving en maskerades in de paleisacten kennen weinig overvloed. De bezieling bij de meeste hoofdrollen scheert over de oppervlakte. Bij Het Nationale Ballet zijn we dan ook verwend met een ‘meer’ aan geweldige solisten (zoals Maia Makhateli, Olga Smirnova, Jessica Xuan en Young Gyu Choi) voor even vurige, tragische als technisch verbluffende rolinvullingen.

Wel goed dat het Shanghai Ballet uit eigen kweek put en niet meer alleen gastsolisten vraagt voor de hoofdrollen in deze verder verzorgde voorstelling. Techniek en zwanen zijn er in overvloed, mist en magie ook, nu nog vuur en vlam in de strijd om de eeuwige liefde.