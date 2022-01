De dood klinkt als vriend en vijand op ‘Hello Darkness’ ★★★★☆

Hoe de eindigheid oneindig veel luistergenot oplevert, laten mezzosopraan Olivia Vermeulen en pianist Jan Philip Schulze horen op hun nieuwe album Hello Darkness. De dood klinkt als vriend en vijand in een combinatie van lied, musical en pop.

De mythologische prinses Ariadne, door haar lief in de steek gelaten, is nog niet om de troostende dood uitgesmeekt in Lasciatemi morire van Monteverdi, of de gezongen afscheidsbrief Listen Before I Go van electropopster Billie Eilish is al ingezet. Vermeulens Ariadne is klaaglijk kaal en verdrietig, haar Billie Eilish juist ijl en berustend.

Met Schubertliederen omarmt het droomduo Nick Caves The Curse of Millhaven, over een schattig meisje dat haar halve dorp uitmoordt. Zwarthumoristisch is de veelkleurige Vermeulen ook als Morticia uit The Addams Family. In Strauss (Befreit) is ze juist warm en licht. De muziek van Korngold is haar op het lijf geschreven. Expressief, weemoedig en hoopvol: ‘Das Herz […], Wird ohne Ende brennen’.

Olivia Vermeulen & Jan Philip Schulze Hello Darkness Klassiek ★★★★☆ Challenge