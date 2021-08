De doelgroep van de paardenreeks ‘Ostwind’ zal tevreden zijn met deze vijfde verfilming ★★★☆☆

Het afluisteren van de dierenarts is het summum van suspense, in deze vijfde verfilming van de populaire Duitse Ostwind-paardenboekenreeks van Lea Schmidbauer, die voor deze vermeende große Finale zelf aan het regisseren sloeg. Het stoere meisje Ari (Luna Paiano) ontfermt zich ditmaal over het stokoude circuspaard Orkaan, dat na een ongeluk in de piste niet de door de dokter geadviseerde rust krijgt. Is het voortbestaan van een circusfamilie een paardenleven waard? Ari vindt duidelijk van niet, en verzint met wat likken schoensmeer een houtje-touwtje-wisseltruc met een hoofdrol voor haar eigen, voor de liefhebbers van de reeks onbetwist iconische paard Stormwind. De zorgvuldig afgebakende doelgroep zal tevreden zijn met de daaropvolgende plotwendingen, paardenactie in slow motion en observaties over de verslaving van optreden in de schijnwerpers. Uitgebracht in een wat houterige Nederlandse nasynchronisatie.

Stormwind: in zwaar weer

Familie ★★★☆☆ Regie Lea Schmidbauer Met Luna Paiano, Hanna Binke, Matteo Miska, Amber Bongard 96 min., in 23 zalen