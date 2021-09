De documentaire Mrs F. werpt een fraaie blik op de positie van vrouwen uit de onderklasse in Nigeria ★★★☆☆

Mrs. F

‘Een klein vuurtje aansteken’, dat is wat theatermaker Ifeoma Fafunwa wil, met haar toneelproject Hear Word! In Nigeria laat ze vrouwen in hun eigen wijk aan het woord over de dingen waarmee zij te maken krijgen, simpelweg omdat ze ‘geen piemel’ hebben. Ze vertellen over hoe ze worden behandeld als minderwaardig, over seksuele intimidatie en geweld. De dingen benoemen, voor het oog van de hele gemeenschap, is het begin van verandering, hoopt Fafunwa.

Regisseur Chris van der Vorm volgt de charismatische theatermaker naar Makoko, een getto-achtige wijk van Lagos. De wijk gebouwd is op het water; het vervoer tussen de verkrotte woningen gaat per bootjes, de vissersgemeenschap is er straatarm. Fafunwa heeft bedacht dat de lokale vrouwen op een drijvend podium hun verhaal zullen doen.

Dat gaat haar nooit lukken, voorspelt een taxichauffeur aan het begin. ‘Mannen maken hier de dienst uit’, mansplaint hij. Maar de ‘oudsten’ vinden alles best, zolang ze maar komt met geld en alcohol. En dat heeft Fafunwa uiteraard bij zich. Ze weet uit ervaring precies welke mensen ze op welke manier moet aanspreken.

Of het ‘Mrs. F.’ gaat lukken is de vraag dus niet. Ze is zichtbaar te stevig om zich uit het lood te laten slaan. Vrouwen die steeds te laat komen en niet durven praten? Vissers die mopperen over het podium? Dat lost ze wel op. De documentaire kabbelt zo een beetje, met problemen die zich in een vloek en een zucht oplossen.

Maar wat de documentaire Mrs F. wel doet, is een fraaie blik werpen op de positie van vrouwen uit de onderklasse in Nigeria. Omdat Fafunwa zo makkelijk hun vertrouwen wint, kan Van der Vorm niet alleen filmen in het ontoegankelijke gebied, maar zijn de gesprekken die hij vangt soms ook verrassend kwetsbaar. Hij registreert bovendien mooi hoe de vrouwen aan zelfvertrouwen winnen, alleen omdat er eindelijk naar ze wordt geluisterd. Niet dom giechelen als je iets wilt, maar boos worden, leert Fagunwa ze. Daarna dienen ze mannen harder van repliek.

Levert zo’n toneelproject echt grote sociale veranderingen op? Van der Vorm overdrijft de invloed gelukkig niet, maar laat wel kleine signalen zien die hoopvol stemmen.