De documentaire ‘Mijn grote broer’ is een aangrijpend rouwverslag van grote kwaliteit ★★★★☆

Uit ‘Mijn grote broer’.

‘Ben ik nou blind geweest? Ben ik nou zo stom geweest dat ik het niet heb zien aankomen?’ Ondraaglijke vragen zijn het, waarmee Gijs (18) achterblijft na de zelfdoding van zijn vier jaar oudere broer Arie. Ook ouders Arjan en Denise hebben in Mijn grote broer aanvankelijk geen flauw idee wat Arie tot zijn daad heeft gebracht. ‘We kennen hem niet anders dan als het zonnetje in huis’, zegt Arjan tijdens de begrafenis.

Enkele scènes later liggen ze daar dan, op een tafeltje in de hoek van de woonkamer: de kleren die Arie droeg toen hij een einde aan zijn leven maakte. ‘Ik laat alles maar liggen’, verzucht Denise.

Mijn grote broer, op filmfestival Movies That Matter bekroond met de Dutch Movies Matter Award, barst van zulke aangrijpende momenten. Dat is vooral te danken aan de ruimte die regisseur Mercedes Stalenhoef van de betrokkenen kreeg, maar ook zeker aan de tijd die ze voor haar nieuwe documentaire uittrok: drie jaar lang bleef Stalenhoef (Karsu – I Hide a Secret, Carmen Meets Borat) aan de zijde van Gijs, Denise en Arjan. Het resultaat is een film die hun collectieve én persoonlijke rouw recht in de ogen kijkt, en de nuances van dat proces zo niet invoelbaar, dan toch op zijn minst zichtbaar maakt. Openhartig vertellen de drie over hun worsteling, terwijl Arie evenzeer afwezig als aanwezig blijft: in de afscheidsrituelen, in de verhalen waarmee de nabestaanden hem herdenken, de leegte die hij achterlaat.

Het camerawerk van Niels van Koevorden en Roel van ’t Hoff gaat volledig op in die kwetsbare intimiteit. Cruciaal zijn ook de privé-video’s die door Stalenhoef en editor Gys Zevenbergen in de film zijn verwerkt, haast als flashbacks of herinneringsflitsen, vaak ook als contrapunt met de voice-over. Zoals de beelden die Ari maakte tijdens zijn vaarten als stuurman op containerschepen: terwijl Gijs, Arjan en Denise voorlezen uit de afscheidsbrief die op Aries computer bleek te staan, zie je kiekjes van zijn kajuit en hoe hij aan boord geconcentreerd zit te sleutelen. Wat ging er toen in hem om?

En dan is er alweer een jaar voorbij. Dat Mijn grote broer gaandeweg steeds meer ontroert, duidt op de andere grote kwaliteit van de film: behalve indrukwekkend rouwverslag, is het ook het bijzonder liefdevolle portret van een gezin dat te hecht is om uit elkaar te vallen – en dat eigenlijk altijd al leek te zijn.