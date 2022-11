De documentaire Hanky panky goodbye laat zien waar het gebrek aan Aziatisch-Nederlandse rolmodellen toe leidt

Kent u ’m nog, Meneer Cheung? Die meneer met Aziatische roots die matig Nederlands sprak, en in Ik Hou van Holland tot hilariteit van Linda de Mol Nederlandstalige liedjes op een héél grappige manier helemaal verkeerd zong? Of wat dacht u van Ushi, dat hi-la-rische typetje van Wendy van Dijk dat beroemdheden op het verkeerde been zette door zich voor te doen als een heel gek Japans vrouwtje?

Het zijn niet bepaald culturele herinneringen om te koesteren, maar toch is de meest ingeburgerde vorm van racisme tegen Aziaten een heel simpel verjaardagsliedje. We hebben het vroeger waarschijnlijk allemaal weleens gezongen: Hanky Panky Shanghai. We trokken daarbij de ogen dicht en dachten dat we iets zongen als Happy Birthday in het Chinees. Van dat laatste blijkt geen bal te kloppen, want de tekst is vooral een slap aftreksel van het Kantonees en Mandarijn. Het liedje heeft in die talen zelfs meer te maken met seks dan met verjaardagen. Zit je dan, gezellig mee te zingen op een kinderfeestje.

Actrice Roosmarijn Wind weet als geen ander wat het is om dagelijks te maken te hebben met dit soort karikaturen. Wind werd geboren in Zuid-Korea, maar als baby geadopteerd door een familie uit Overveen. Ze groeide op in een spierwitte omgeving, zat op hockey en leek gelukkig. Maar in de spiegel zag ze altijd dat ze ‘anders’ was. Ze werd gepest met de vorm van haar ogen, Chinees eten en haar neus. En dan was er nog die schooljuf, van wie Wind geen spleetogen hoefde te trekken bij Hanky Panky Shanghai, want ‘die had ze al’.

Roosmarijn Wind in 'Hanky panky goodbye’. Beeld KRO-NCRV

Wind schaamde zich altijd voor dit soort verhalen, maar durfde het tóch aan om de problemen bespreekbaar te maken in de mooie documentaire Hanky panky goodbye. Daarin gaat Wind in gesprek met andere Aziatische Nederlanders over alledaags racisme. Dat racisme nam een flinke vlucht tijdens de coronapandemie, waarin mensen met een Aziatische achtergrond massaal werden uitgeroepen tot zondebok. In Nederland hadden we zelfs het beruchte liedje Voorkomen is beter dan Chinezen.

Wat niet helpt, is het totale gebrek aan rolmodellen voor Aziatische Nederlanders. Met de representatie in de film- en tv-wereld gaat het bijvoorbeeld nog altijd bar slecht. Als Wind rollen krijgt aangeboden, houden die nog altijd hardnekkig vast aan karikaturen, zoals de massagesalon of het Chinese restaurant. Bij de publieke omroep gaat het niet bepaald beter: ook daar zien we zelden presentatoren met een Aziatische achtergrond. Winds film stond op NPO 3 ondertussen geprogrammeerd om 23:27 uur, met als gevolg dat er slechts 17 duizend kijkers inschakelden.

Op primetime konden we op diezelfde zender eerder wél kijken naar het maatschappelijk zeer relevante Mart op de Piste, waarin volkszanger Mart Hoogkamer met zijn vrienden op zoek gaat naar een nieuwe après-skihit. De prioriteiten waren weer duidelijk.