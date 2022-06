De documentaire A Thousand Fires appelleert meer aan het gevoel dan het verstand ★★★★☆

A Thousand Fires

Vader Thein Shwe duwt borrelende slangen in olievaten, moeder Htwe Tin probeert tevergeefs de smerigste doeken schoon te spoelen, zoon Zin Ko Aung gaat naar school en droomt van een voetbalcarrière, waarvoor hij mogelijk ook het talent bezit, maar het is de grote vraag of hij echt aan het leven van zijn ouders kan ontkomen.

In klassiek observerende stijl schetst A Thousand Fires diep in het ruige binnenland van Myanmar het dagelijks leven van een familie die behoort tot de absolute onderklasse van arbeiders in de olie-industrie. Waar de Palestijns-Engelse documentairemaker Saeed Taji Farouky met zijn bekroonde vorige documentaire Tell Spring Not to Come This Year (2015) de strijd tegen de Taliban filmde vanuit het perspectief van het Afghaanse leger, is de nationale politiek in A Thousand Fires opmerkelijk ver weg.

Een helikopterblik op het land of de industrie ontbreekt volledig en hoewel dit soms voelt als een gemis, schept die keuze ook ruimte voor onverwachte momenten in de levens van de hoofdrolspelers. Religie, bijgeloof, voetbaldromen: ze zijn voor de betrokkenen in A Thousand Fires oneindig veel belangrijker dan economie en geopolitiek.

Terwijl de soundtrack overloopt met gegons, gerammel en geborrel, afgewisseld met beelden waarin pilaren van vuur tot op hallucinant niveau in close-up verschijnen, tilt Farouky zijn verbeelding van de belevingswereld van de familie soms zelfs iets boven de realiteit uit. De aanwezigheid van de familie bij een mythisch ritueel waarbij een draak moet worden gevoed, verbindt hij op fraaie wijze aan een droomachtige scène waarin een reusachtig beest met schubben in beeld voorbijglijdt.

A Thousand Fires is daarmee een geslaagde vertegenwoordiger van een documentaire die meer aan het gevoel dan het verstand appelleert. Zó overdonderend vies en luidruchtig is het om hier te werken. Zó klein voel je je tegenover de machines, systemen en monsters die zo onbevattelijk veel groter zijn dan jezelf.