De docu ‘Amigo secreto’ slaat alarm over de politieke situatie in Brazilië, en reconstrueert hoe het zover kwam ★★★★☆

Amigo secreto

Bosbranden in de Braziliaanse jungle creëren een grauwgrijze wolkendeken boven de stad. Tanks rijden in colonne door hoofdstad Brasília. De extreemrechtse president Jair Bolsonaro buldert richting een zee van aanhangers dat hij weigert de macht van het Hooggerechtshof nog langer te erkennen. ‘Je hebt onze toestemming!’, scandeert de mensenmassa terug.

Niets minder dan apocalyptisch zijn ze, de beelden waarmee de gelouterde Nederlands-Braziliaanse documentairemaker Maria Augusta Ramos de bioscoopbezoeker aan het eind van Amigo secreto naar huis stuurt. Ze laat tijdens de slotscènes van haar documentaire geen misverstand bestaan over de rampzalige situatie waarin Brazilië zich momenteel in haar ogen bevindt – en hoe dramatisch de boel verder dreigt te escaleren. Oók wanneer Bolsonaro het tijdens de eerste ronde van de presidentsverkiezingen op 2 oktober aflegt tegen zijn gerevitaliseerde rivaal Luiz Inácio Lula da Silva. (Lula gaat aan kop in de peilingen, maar de documentaire onderstreept dat Bolsonaro een mogelijk verlies niet zomaar zal accepteren.)

De kern van Amigo secreto bestaat tot dan toe uit een minutieuze reconstructie van hoe het zover heeft kunnen komen. Regisseur Ramos, die in haar werk eerder al het Braziliaanse rechtssysteem onder de loep nam, volgde daartoe drie jaar een aantal onderzoeksjournalisten van de Braziliaanse afdelingen van de Spaanse krant El País en online onderzoeksplatform The Intercept (mede opgericht door de uitgesproken sterjournalist Glenn Greenwald en documentairemaker Laura Poitras, die onlangs met een Gouden Leeuw werd bekroond). Hun gezamenlijke publicaties over de gehaaide wijze waarop Lula (die eerder van 2003 tot en met 2010 gedurende twee presidentstermijnen diende) buitenspel werd gezet voor de verkiezingen van 2018, vormen het robuuste fundament van de documentaire.

De film toont nauwgezet de hele geschiedenis: hoe Lula in 2017 werd veroordeeld tot een jarenlange gevangenisstraf na het reusachtige corruptieonderzoek Operação Lava Jato, Operatie Wasstraat en welke rol staatsoliebedrijf Petrobras en bouwbedrijf Odebrecht hierbij speelden. Het Braziliaanse Hooggerechtshof concludeerde vier jaar later dat de verantwoordelijke onderzoeksrechter Sérgio Moro vooringenomen had gehandeld. Lula werd van alle beschuldigingen vrijgesproken.

Amigo secreto fungeert als monument voor uitmuntende onderzoeksjournalistiek, als baken in een poel van gefabriceerde verdachtmakingen en als inkijkje in de werkwijze van een regime dat de mogelijkheden van een democratisch systeem stelselmatig misbruikt. Visueel mag dit dan een weinig sprankelende parade van archiefbeelden en talking heads zijn, inhoudelijk is het informatiedichte Amigo secreto uitmuntend.