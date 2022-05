De diepte die Sam Fender op de liedjes van zijn nieuwe plaat wist te vinden, zoekt hij live niet op ★★☆☆☆

Sam Fender Beeld Charlotte Patmore

De Brit Sam Fender (28) is in een paar jaar tijd uitgegroeid tot een van de succesvolste rocksterren van zijn land. Hij heeft twee nummer-1-albums op zak en arena’s vol twintigers zingen hartstochtelijk mee. Opmerkelijk toch voor iemand die bepaald geen hippe muziek maakt. Je kunt zijn stevig in de rock-’n-roll van Bruce Springsteen verankerde liedjes eerder wat ouwelijk noemen. Maar goed doortimmerd zijn ze zeker, en Fenders krachtige tenorstem maakt zijn liedjes af.

Ook in Nederland groeit zijn aanhang snel. In korte tijd is de rocker uit Newcastle het clubcircuit ontgroeid, donderdag staat hij met zijn flinke band in een volle Amsterdamse Afas Live. Maar helaas, in die zaal blijft de muziek net iets te veel op het podium hangen en werkt Fender zich toch te plichtmatig door zijn set van een uur heen.

Hoe goed hij het werk van Springsteen heeft bestudeerd blijkt uit de scheurende saxpartijen die op de juiste momenten het boeltje even optillen, maar van The Boss heeft Fender duidelijk nog niet meegekregen dat er meer voor nodig is een zaal te begeesteren dan jezelf wat plichtmatig door een vooraf vastgestelde liedjeslijst heen werken.

Zo zijn er allerlei verbeterpuntjes. Het moet losser. De diepte die hij op de liedjes van zijn nieuwe plaat Seventeen Going Under wist te vinden, zoekt hij live niet op. Het blijft live wat vlak. Maar The Dying Light en Seventeen Going Under (begeleid door begeesterde o-ho-ho-zang uit het publiek) hebben tot slot wel precies de juiste kracht om de zaal toch hard naneuriënd te verlaten en vast te stellen dat ouderwets degelijke rock-’n-roll met iemand als Sam Fender beslist nog toekomst heeft.