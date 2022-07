De dichter Campert schreef in een taal zo direct dat zijn poëzie niet kan verouderen

Remco Campert thuis in Amsterdam, 2016. Beeld An-Sofie Kesteleyn

Remco Campert heeft zijn leven gewijd aan het beschrijven van wat tussen het mededeelbare in valt: het leven voor en na de gebeurtenis, het ­leven in de leemte. Hij geeft woorden aan de uren die zich aaneenrijgen waarbij niets voorvalt wat je in een ­gesprek zou kunnen of willen navertellen. Daarbij krijgt wat anders vaag of onbelangrijk lijkt – en wat doorgaans het grootste deel van een leven in beslag neemt – vorm en betekenis.

Ik ga er bijna van geloven dat het niet erg is dat ik alweer geen evenement heb bijgewoond, geen avontuur heb meegemaakt. Het is niet erg dat ik uren verdwaasd naar een jas in de hoek van kamer heb zitten staren en dat deze vaag werd en weer scherp, afhankelijk van hoe ik mijn ogen over de stof liet glijden. Dat ik er een ­lichaam, een stad, Remco Campert in herkende.

lieve jas

die op een stoel in de hotelkamer

daar zomaar ligt

bij te komen van de regen

die je snel bevlekte

er woei een storm boven Java

oude as vloog op

en bedekte je revers

weken later in een ander land

je ruikt een beetje naar je stof

en naar mijn dwalen door de stad

ook bespeur ik nog

het simpele geurtje van parfum

dat me voorbijging

toen ik overstak

en te laat omkeek

In de reeks van acht gedichten die Ode aan mijn jas (1997) beslaat, komt bijna alles wat Camperts poëzie kenmerkt aan de orde. Een beschrijving van de directe omgeving met de stad als achtergrond, het individu dat de werkelijkheid gelaten over zich heen laat komen als regen. De jas is een jas, maar ook een lieve jas. Het kledingstuk biedt bescherming tegen de buitenwereld, en wordt uiteindelijk een huid. De dichter wordt zijn jas:

soms is het maar een zuchtje

dat je even streelt

als je de hoek omslaat

dan weer een woedende storm

die tegen je opbokst

maar de hoek die je omslaat

blijft dezelfde

het gebouwde houdt stand

lang nadat ik en mijn omhulsel

zijn vergaan

Vaak moet ik bij het lezen van Campert denken aan de Chinese dichter Bay Juyi (772-846), die met heldere taal alledaagse zaken onder woorden bracht, zoals de grijsheid en saaiheid van zijn kantoor. Omdat Camperts taal ontdaan is van elke opsmuk, zo direct en eenvoudig dat niets kan verouderen, heeft zijn poëzie – net als die van Juyi – eeuwigheidswaarde. We kunnen hem over twaalf eeuwen nog lezen en ons verwonderen over het feit dat een dichter over zoiets doodgewoons schreef als een jas en dat het hem lukt – met een welbewust minimum aan poëtische middelen – de jas te transformeren tot een mens, tot het leven en ten slotte tot de poëzie zelf:

poëzie te schrijven

die als een jas met je meegaat

ik haat je wel eens

altijd moet ik erop letten

dat ik je niet vergeet

soms lig je te wachten

in stoffige hoeken

door jou, omhulsel,

ondervind ik het leven

aan den lijve

ik groei in je vorm

waar ik steeds meer naar sta

Campert is zich in zijn dichterschap steeds meer gaan perfectioneren in het vereeuwigen van het schijnbaar triviale. Dat dit uiteindelijk toch onvergetelijke gebeurtenissen oplevert, is te danken aan de openheid van de dichter en het lichte en muzikale karakter van zijn taalgebruik.

De transformatie die aanvankelijk nog werd afgedwongen binnen het gedicht, vindt uiteindelijk plaats tussen het gedicht en de lezer. Zó vertrouwd te worden door de dichter is een voorrecht. De ultieme transformatie kan beginnen, zoals in ‘Papier’ (2015):

nog een woord meer woorden

en nu is het een regel

nog meer regels en nu is het

een gemaakt gedicht

Vliegtuigen

laten hun sporen na in de lucht

die worden gewist in de wind.

Dan is de hemel weer volmaakt egaal

en kan het opnieuw beginnen