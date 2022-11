De details in de buitengewoon aangrijpende film ‘Vortex’ sorteren een verpletterend effect ★★★★★

Vortex

Midden in de nacht schrikt de oude vrouw wakker. Eerder hadden zij en haar man nog een mooie zomeravond samen, maar de onbezorgdheid daarvan lijkt nu lichtjaren ver weg. Wat overkomt haar? Wat vreest ze?

Die vragen zijn aan het begin van Vortex amper in je opgekomen, of een dikke zwarte streep glijdt omlaag over het bioscoopscherm. Precies door het midden van het echtelijk bed, alsof de Argentijns-Franse cineast Gaspar Noé een onverbiddelijke grens tussen de (nooit bij naam genoemde) man en de vrouw trekt. Alleen hun handen raken elkaar nog.

Het split screen, het in tweeën gedeelde beeldscherm, is een akelig precieze metafoor voor de gedeelde eenzaamheid van het bejaarde stel, nu ze de slotfase van hun samenzijn bereiken. Vortex speelt zich nagenoeg volledig af in het met spullen overgroeide, labyrintische appartement van de twee, waar ze als geliefden én als vreemden ronddolen. Zij (Françoise Lebrun) was ooit arts, maar verdwijnt in zichzelf door rap toeslaande dementie. Hij (horror-regisseur Dario Argento, voortreffelijk in zijn eerste hoofdrol) is een filmcriticus die in zijn eentje voor zijn vrouw zorgt, zelf kampend met hartproblemen. Soms krijgen ze bezoek van hun zoon (Alex Lutz) en kleinzoon (Kylian Dheret), in levensechte familiescènes die hun eigen schrijnende licht op de situatie werpen.

Noé en cameraman Benoît Debie draaiden Vortex met twee simultaan opererende camera’s, om de parallelle beelden geregeld te laten overlappen, rijmen en kruisen. Soms zijn de man en de vrouw synchroon van de rug af te zien, glippen ze kortstondig in elkaars beeld, of reikt zijn hand voorbij het split screen naar haar arm.

Zulke details sorteren een verpletterend effect. Noé, man van mokerslagen als het drugspandemonium Climax (2018) en het in omgekeerd chronologische volgorde vertelde wraakverkrachtingsdrama Irréversible (2002), maakte met Vortex zijn hardste film. Herinneringen, iemands nagelaten spullen: het wordt allemaal afval, wilde Noé met het door eigen ervaringen geïnspireerde Vortex tonen. Dat is hem grandioos gelukt.

Tegelijkertijd is Vortex zijn warmste en menselijkste film geworden. De innige band tussen de schrijver en zijn vrouw blijft het fundament, juist ook door het split screen: dat scheidt de geliefden weliswaar, maar houdt hen ook vrijwel voortdurend naast elkaar in beeld. Het waarachtige spel van Argento en Lebrun maakt eveneens perfect voelbaar wat hun personages nog verbindt, welke kracht er nodig moet zijn om samen door te gaan – zo lang als het nog duurt. Buitengewoon aangrijpend hoe dit alles wordt verenigd in die afgegrensde kaders, en in het zwart eromheen.