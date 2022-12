De depots van de Hermitage in Sint-Petersburg gaan even open – in een boek

'Behind the Walls of the Hermitage' Beeld Wijnanda Deroo

Het lijkt een koekoeksei, het voorwoord dat de Poetin-getrouwe Russische museumdirecteur Mikhail Piotrovsky schreef in het fotoboek van de Nederlandse fotograaf Wijnanda Deroo (67). Tsja, mocht er een tweede editie komen van Behind the Walls of the Hermitage, dan wordt dat voorwoord wellicht geschrapt of van een toelichting voorzien, erkent Deroo. Het was al gedrukt voor de Russische aanval op Oekraïne en dus accepteert de fotograaf Piotrovsky’s (apolitieke) introductie gelaten als ‘een soort geschiedenis’. Bovendien: ‘Zijn woorden hebben toegevoegde waarde vanuit kunsthistorisch perspectief.’

Deroo zal zelden zo hebben gevochten voor de uitgave van een boek als voor dit, met interieurfoto’s van de depots van de Hermitage. De toonzalen van het staatsmuseum in Sint-Petersburg, in de 18de eeuw gesticht door Catharina de Grote, puilen uit van de cultuurschatten. Deroos belangstelling ging vooral uit naar de ‘achterkant’: het ongeziene leven van die duizenden objecten op zolders en gesloten etages van het museum. Ruimten die nog steeds worden bewaakt met de bureaucratische accuratesse die de sovjets tot dogma hadden verheven.

Interieurfotografie is het handelsmerk van Deroo: van verlaten synagogen in New York, het onttakelde Rijksmuseum in Amsterdam, vergane koloniale glorie in Indonesië. Geen cleane foto’s, geen met flits optimaal uitgelichte beelden. Nee, de ruimten zelf, in hun onopgesmukte verschijning, moeten hun verhaal vertellen. Haar werk bevindt zich in de collecties van het Moma, Centre Pompidou, Rijksmuseum en Stedelijk in Amsterdam. Een grote naam, maar die opende dus geenszins vanzelf de verzegelde deuren in Sint-Petersburg, toen ze zich er in 2018 meldde.

‘De sleutel van elk depot is in handen van wat de keeper wordt genoemd: de beheerder die voor het leven wordt benoemd, en de enige die je toegang kan geven’, vertelt Deroo. Was die afwezig, had die geen zin in pottenkijkers of anderszins reden om de camera te weren, dan bleef de deur gesloten. Na meestal taaie onderhandelingen lukte het Deroo, begeleid door de keeper en beveiligers, binnen te komen in zo’n dertig depots, tweederde van de afdelingen.

Een constant gevecht tegen de bureaucratie was het, maar ze ploeterde voort, tot het bestuur van de Hermitage haar zonder opgaaf van redenen de toegang tot de depots eind 2018 helemaal ontzegde. ‘Ik stuurde tussendoor altijd foto’s naar de directie, zodat ze op de hoogte was van mijn vorderingen. Misschien alarmeerden die foto’s: je zag wel eens bewaarmethoden die eigenlijk niet door de beugel kunnen.’

'Behind the Walls of the Hermitage' Beeld Wijnanda Deroo

De oogst van haar expedities in de Hermitage is evenwel rijk. De kasten vol West-Europees porselein onder een afgebladderd plafond, de parketvloer die door decennia schuifelende voeten van alle lak is ontdaan. Marmeren beelden, neergevlijd op tafels en op de vloer, in groepjes dicht bij elkaar, alsof ze bij gebrek aan bewonderaars zich nu maar met elkaar moeten zien te vermaken. Bijna vertederend: het depot voor glas en aardewerk, inclusief de rieten mandjes (model picknickmand) waarin de kostbaarheden worden vervoerd.

Fascinerend zijn ook de foto’s van exorbitante weelde uit tsaristische tijden. Glanzende koetsen waarbij de Nederlandse ‘gouden’ variant verbleekt, vergulde tronen en 19de-eeuwse empirefauteuils. En een tot de verbeelding sprekende verzameling balschoenen in talrijke kleuren: je hoort de jurken ruisen van de tsarina en prinsessen, en het klinken van de champagneglazen die per rieten mandje zijn overgebracht.

Een aantal foto’s maakte Deroo in het nieuwe, door de Nederlandse architect Rem Koolhaas ontworpen depot buiten Sint-Petersburg. Die tonen efficiënt ingerichte, smetteloze ruimten met moderne klimaatinstallaties. Maar het mooist blijven toch de beelden uit het doorleefde hoofdgebouw, waar de menselijke hand nooit ver weg is, al is hij nooit te zien. Waar de objecten met respect worden behandeld, maar van hun museale allure zijn ontdaan. Waar de cultuurschatten, onbereikbaar voor westerlingen, wachten op betere tijden.

Wijnanda Deroo: Behind the Walls of the Hermitage; 144 pagina’s; Lecturis; €40.

Wijnanda Deroo: 'Behind the Walls of the Hermitage'.