De Deense tragikomedie ‘Rose’ is soms irritant sentimenteel, maar weet toch oprecht te ontroeren ★★★☆☆

Rose

Vijftiger Inger kan precies zeggen wanneer ze schizofreen werd. Ze was 18 toen haar grote liefde Jacques, een oudere, getrouwde Fransman, haar dumpte en zodoende de stemmen in haar hoofd wekte. ‘Hij was wel heel goed in bed’, vertelt Inger plompverloren aan het geïnteresseerde zoontje van enkele medereizigers, in de touringcar van Jutland naar Parijs. En tegen de moeder van het kind zegt ze: ‘Ik kan je wel wurgen.’

In het tragikomische Deense drama Rose heeft Inger (Sofie Gråbøl) zelf het initiatief genomen voor haar geregeld ongemakkelijke vakantietrip. Haar zus Ellen (Lene Maria Christensen) en dier sympathieke echtgenoot Vagn (Anders W. Berthelsen) gaan mee als begeleiding, het potje valium is altijd binnen handbereik. Het Normandische D-Day-museum staat op het programma, maar voor Inger dient de vakantie vooral om nog één keer haar tijd met Jacques onder ogen te zien. Zoals die keer dat hij haar meenam naar de tuinen van Monet, een herinnering die cineast Niels Arden Oplev herhaaldelijk opvoert.

Arden Oplev debuteerde in 2009 met de geslaagde adaptatie van Stieg Larssons eerste Millennium-roman, om daarna onder meer de mislukte Hollywoodthriller Dead Man Down (2013) en de horror-remake Flatliners (2017) te regisseren. Een zoekend oeuvre, en hetzelfde kun je zeggen van Rose. Zeker in de eerste helft is Inger een wat karikaturale verschijning, en werken haar schichtige blik en verkrampte houding als achterhaalde ik-speel-de-gektrucjes . Gelukkig krijgen zowel het script als hoofdrolspeler Gråbøl (rechercheur Sarah Lund uit The Killing) gaandeweg meer grip op Inger, en wordt ze als personage geloofwaardiger en complexer. Alsof niet alleen haar (zelf ook nogal stereotype) medepassagiers, maar ook de filmmakers allerlei clichébeelden over geesteszieken moeten afschudden.

Rose is gebaseerd op de ervaringen van Arden Oplevs eigen zussen, 25 jaar geleden. Vandaar dat het verhaal zich in 1997 afspeelt, vlak nadat Lady Di in Parijs is verongelukt. Dat historische feit probeert Arden Oplev betekenisvol in de film te verwerken, zonder daar echt in te slagen.

Maar het moet gezegd: ondanks de gebreken weet Rose oprecht te ontroeren. Tegenover enkele irritant sentimentele scènes staan veel mooie momenten die treffend schetsen hoe diep de band tussen de zussen is en hoe onvoorwaardelijk Ellen en Vagn voor Inger klaarstaan. En vooral ook: dat Inger een vrouw met een sterke eigen wil is, die weliswaar worstelt met haar mentale toestand, maar door niemand betutteld of ingekapseld hoeft te worden. Rose mag dan wel een wisselvallige film zijn, het hart zit overduidelijk op de juiste plek.