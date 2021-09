De debuutplaat van oud-sprinter Usain Bolt klinkt als een motivatiespeech op reggae: ‘Werk hard, geloof in jezelf’

Usain Bolt met zijn fans na de finale op de 100 meter op de WK atletiek in Londen in 2017. Beeld Reuters

Hij had al een tweede carrière ná de sport. En een derde, en een vierde. Usain Bolt was terwijl hij nog aan atletiek deed een soort sprintend reclamebord: hij maakte commercials voor verzekeraars (‘uw premie wordt berekend in twintig seconden!’) en tweedehands auto’s. Daarnaast verkocht hij zelf scheermesjes en milieuvriendelijke scooters, en baatte hij een Jamaicaanse restaurantketen uit met de hem op het lijf geschreven naam Track & Record.

Maar nu heeft de ‘snelste man ter wereld’, die in 2009 honderd meter aflegde in 9.58 seconden, zijn artistieke hart gevolgd. De wereldrecordhouder uit Jamaica is serieus de muziek ingegaan. Vorige week verscheen een eerste album van de sprintkampioen en het zal niemand verbazen dat deze plaat volstaat met enerverende reggae en dancehall.

Zijn muzikale aspiraties hadden al een aanloop genomen nog voordat Bolt zijn carrière in 2017 moest stoppen wegens een hamstringblessure. In 2016 vocht Bolt een rapwedstrijd uit met de talkshowhost James Corden, in diens Late Late Show. Dat optreden was grappig, maar rappen bleek niet echt Bolts ding. Maar in 2020 dook zijn stem alweer op, in het stuiterende calypso-nummer Energy to Burn van de danceband Ultimate Rejects uit Trinidad en Tobago. En dit jaar verschenen ineens een paar echte singles van Bolt en zijn manager Nugent Walker alias NJ.

In januari kwam het nummer Living the Dream uit: een zoete reggaeballade waarop vooral manager NJ het woord voerde, met een door autotune op de juiste toonhoogte afgestelde zangstem. Daarna volgde in juli de zomerse single It’s a Party, inclusief een weinig originele videoclip op YouTube met dansende bikini’s rond een zwembad, en Bolt en zijn zaakwaarnemer als gangmakers.

Muzikale motivatiespeech

Het waren de eerste nummers van wat nu een volwaardig debuutalbum van Bolt is gebleken. De plaat Country Yutes landde vorige week op de streamingplatforms en in de afspeellijsten voor de betere Jamaicaanse en Caribische muziekstijlen. Bolt heeft er zelfs een eigen platenlabel voor opgericht, alweer met zo’n naar het atletiekverleden verwijzende naam: 9.58 Records. En Bolt produceerde de plaat zelf, onder het pseudoniem A-Team Lifestyle.

Country Yutes lijkt vooral bedoeld als muzikale motivatiespeech voor de jeugd van Jamaica en omstreken. In het intro vertelt Bolt gelijk waar het op staat, en waar eigenlijk de hele plaat over gaat. ‘Ik wil dat je een ding begrijpt. Voor grootsheid moet je werken. Ook al gelooft niemand in jou: geloof in jezelf. Anything is possible. Don’t think limits.’

Daarna volgen nog vele levenslessen van het rolmodel. ‘Werk hard, iedere dag, verander nooit je routine’, is de boodschap van het nummer Living the Dream. En in Life richten Bolt en zijn manager zich rechtstreeks tot hun landgenoten. ‘Ik heb het land iets te vertellen. Het leven is het waard om geleefd te worden, ook al is het soms zwaar. Jongeren, sta op, ontwaak! Richt je niet op dure designerkleding, want dat geeft slechte energie. Maar zorg dat je licht feller gaat schijnen.’

De muziek is ook al zo optimistisch. Bolt maakt zonnige reggae en dancehall, die niet bepaald de diepte ingaat maar een beetje blijft dobberen in de branding, bij relaxte slaggitaartjes en soms een sentimentele piano. Hij nodigt ook wat bevriende Jamaicanen uit om mee te zingen. In het nummer Say Less komt bijvoorbeeld de oud-voetballer Bibi Gardner (Portmore United) voorbij. En passeren in de teksten ook even de sponsors uit het sportverleden van de heren, van Puma tot Nike Air.

De titel van Say Less is volgens Bolt gericht op mensen die zijn muziekcarrière niet serieus nemen. Die zouden minder moeten ‘praten’. Hij kent de demotiverende krachten nog uit het begin van zijn sportloopbaan, zei hij in een interview met het Amerikaanse tv-kanaal Revolt van de rapper Sean Combs. ‘Er wordt altijd gepraat. Maar dat geeft juist kracht: je moet vechten voor wat je graag wilt doen. En doorzetten.’ Volgens Bolt gaat hij het maken in de muziek, zoals hij het ook heeft gemaakt in de atletiek. ‘Ik ga voor de top. Ik wil een Grammy Award.’

Daarvoor heeft Bolt nog een lange weg te gaan. Zijn single It’s a Party staat op een gezien zijn naamsbekendheid toch wat teleurstellende 25ste plaats van de Jamaicaanse reggaecharts van deze week. En op YouTube loopt het ook nog geen storm: naar zijn clip bij de single Living the Dream keken in negen maanden tijd nog geen miljoen mensen. Dat kan beter. Maar Bolt kennende gáát dat straks ook beter. Die eerste debuutplaat moet worden beschouwd als een soort warming-up, zei Bolt tegen Revolt. ‘We komen net een beetje in beweging. Dit is pas het begin.’