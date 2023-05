De dans van Junadry Leocaria is niet meer dan een bewegende illustratie bij een slecht verteld verhaal ★★☆☆☆

Junadry Leocaria in ‘Mi Alma’ tijdens CaDance Festival. Beeld Alina Fejzo

Dansen om je ziel te helen: als iemand het publiek kan laten zien hoe dat voelt, is het Junadry Leocaria (1985, Willemstad). Deze krachtige danseres, voortgekomen uit de Amsterdamse scene van freestyle hiphop en house ballroom, gebruikt bewegingen uit onder andere vogueing, Curaçaose tambú en West-Afrikaanse dansstijlen. Via een watervlugge opeenvolging van ingenieuze hand- en armgebaren, hielgeklap en torsogolvingen weet ze zowel haar Curaçaose voorouders te eren, als krassen op haar ziel bloot te leggen.

In Mi Alma (Papiaments voor ‘mijn ziel’), dat deze week tijdens CaDance Festival in première ging en volgend seizoen een tour maakt, duikt ze diep in de pijnlijke sporen van het Ghanese slavernijverleden om, gesteund door de ooit verboden traditie van de Curaçaose tambú, herboren te eindigen en toeschouwers uit te nodigen voor een bevrijdende dansfinale op de vloer. Daarbij laat ze zich gidsen door verhalen en personages uit de Afrikaanse mythologie, live geanimeerde tekeningen van bezielde natuur en een Afrofuturistische tekst van beeldend kunstenaar en partner Richard Kofi.

Over de auteur Annette Embrechts is sinds 1998 dans- en theaterrecensent voor de Volkskrant. Ze schrijft over dans, performance, theater en circustheater.

Helaas raakt de voorstelling volledig uit balans door Kofi’s overheersende inbreng als verteller, leidraad, (dans)partner en tekenaar. Zijn vertelstem is zo eentonig, educatief en dominant op het irritante af, dat hij zijn eigen Afrofuturistische spel in de weg zit. Zijn alternatieve ideeën over het mengen van historische fictie, zwarte onderdrukking, tijdreizen, dromen en niet-westerse kosmologie versterken nu vooral zijn ego. Zijn tekeningen zijn fascinerend, evenals zijn live animaties en live action painting op de zwarte huid van zijn partner. Maar achter laptop en tekentablet zuigt hij alle aandacht weg van Leocaria. Haar choreografie vervaagt tot een bewegende illustratie van een slecht verteld verhaal. Jammer. Een kritisch oog van buitenaf had deze voorstelling kunnen bijsturen. Misschien lukt een ‘helingspoging’ nog deze zomer, voordat Mijn ziel dit najaar gaat reizen.