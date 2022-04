De dagen van de wegpiraat zijn bijna geteld

Op deze plek schrijven Peter Giesen en Sheila Sitalsing beurtelings wat hun is overkomen of opgevallen op de weg en in de berm.

De Hyundai Kona is een wat suffige burgermansauto, stille getuige van een vergrijzend automobilistencorps dat ‘de hoge zit’ ten zeerste waardeert. Totdat je het gaspedaal intrapt. Dan schiet de Kona in 7,6 seconden van 0 naar 100 kilometer. Zo is de burgerman sneller dan de Amerikaanse arbeidersjongen die er in 1965 12,2 seconden over deed, achterover getuimeld in het racekuipje van zijn Ford Mustang, de muscle car bij uitstek.

Het is heerlijk om een weefmanoeuvre uit te voeren met een Kona. Je geeft even gas en laat alle benzine- en dieselauto’s achter je. Maar hoe zal het gaan als iedereen elektrisch rijdt, in 2035 of later? Dan heb je geen overzicht meer, maar schieten de Tesla’s en Kona’s je aan alle kanten voorbij, razendsnel accelererend vanuit het achterveld.

Ford Mustang 1965

Steeds snellere auto’s vragen om maatregelen die de gesublimeerde moordlust van de automobilist in toom weten te houden. Auto’s zijn veiliger geworden sinds de jaren zeventig toen het aantal verkeersslachtoffers het hoogst was. Daarnaast werd de gordel verplicht en alcohol in het verkeer aan banden gelegd. Tot ongenoegen van veel automobilisten overigens, die zulke maatregelen als een onaanvaardbare inbreuk op hun persoonlijke vrijheid beschouwden.

Verkeersdoden werden altijd beschouwd als de acceptabele prijs voor de ‘vrijheid’ van de automobilist. Maar we leven in een tijd waarin risico’s zoveel mogelijk worden uitgebannen. Technologie voerde het vermogen van de burgermansauto op, maar technologie zal de komende decennia de vrijheid van de bestuurder steeds meer beperken. Wie in een moderne auto rijdt, ervaart al een vorm van zachte dwang: de lane assist die je in het goede spoor houdt, de ‘intelligente’ cruise control die afremt als iemand voor je komt rijden. Vanaf juli worden alle nieuwe auto’s uitgerust met een intelligent speed assistant, die je snelheid bepaalt aan de hand van het overige verkeer en de informatie van snelheidsborden. Je kunt deze assistent uitzetten. Nog wel. Maar er is geen ontkomen aan. Langzaam maar zeker wordt de automobilist ingesnoerd in een korset van technologische beperkingen, net zo lang tot hij evenveel invloed heeft op zijn auto als het kind dat achter het stuur gaat zitten in een draaimolen. Als de lol van het rijden verdwijnt, is er ook geen noodzaak meer voor hoge snelheid en acceleratie. Het zal nog lang duren voordat deze technologie vervolmaakt en geaccepteerd is. Maar de dagen van de wegpiraat zijn geteld.