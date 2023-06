De cultproducer Gigi Masin blijft ook met jazzpianist Greg Foat zweven in zijn zalige ambientbubbel ★★★★☆

Zelf hoefde hij niet zo nodig. De Italiaanse producer en toetsenist Gigi Masin (67) maakte in 1986 het zachte, kabbelende jazz- en ambientalbum Wind, dat hij eigenhandig op plaat liet persen in beperkte oplage. Een brand verwoestte daarna zijn voorraad en hij liet het er maar bij.

Maar zijn muziek werd ontdekt door grote artiesten in de elektronische muziek, onder wie zangeres Björk, die hem smeekten zijn eerste plaat opnieuw uit te brengen. Dat gebeurde in 2017. Masins cultstatus werd daarna groter en groter. Zo maakte de Nederlandse dj Young Marco platen met Masin, onder de bandnaam Gaussian Curve.

Het project van de Britse jazzpianist Greg Foat met Masin klinkt ook vooral als een eerbetoon aan de muziek van de Italiaan. Want hoe prachtig ook het toetsenwerk van Foat: de tracks op Dolphin dwarrelen allemaal voorbij in die wonderlijke bubbel van Masin. Zijn dromerige ambientklanken zijn net zo herkenbaar als die van Brian Eno. In het lounge- en bossanova-achtige jazzstuk Viento calido bijvoorbeeld resoneren de vibrafoons onder de piano van Foat en laat Masin steeds twee fluitende noten de kop opsteken, als nachtelijke kreten van een uil. Ze geven dit nummer net dat haakje dat je niet meer loslaat.

Toch spreekt ook de combinatie van de grootheden tot de verbeelding. Het zoekende spel van Foat in Sabena is beklemmend mooi: de pianist laat klaterende melodieën los op de ruisende ondertonen van Masin en de aangename treurnis in dit stuk wordt nog versterkt door de metalige, langgerekte snaarklanken die door je ziel willen snijden. Een vredig zomeralbum, om een vakantie lang aan je hart te drukken.

Greg Foat & Gigi Masin Dolphin Elektronisch ★★★★☆ Strut/ K7