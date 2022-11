De creatieve gekte van op het tweede album van Brittany Fousheé is indrukwekkend ★★★★☆

Laat je vooral niet in slaap wiegen door al dat rustgevends in de track I’m Fine op het album Softcore. Want na 24 seconden kabbelende gitaartjes en een stem die zuchtend zoentjes lijkt te geven, beukt er een spervuur van drums en gitaar in op je trommelvliezen. Het tweede album van Brittany Fousheé laat horen dat de singer-songwriter en gitarist uit New Jersey, die in 2021 als veelbelovend r&b- en hiphoptalent werd onthaald, sinds haar debuutalbum Time Machine totaal genreloos door het leven gaat.

In Simmer Down draaien metalgitaren stationair terwijl Fousheé flipt als een maniakale punkrockcheerleader. Iets later komt Unexplainable, een breekbare soulballad, op vleugels van strijkers je zondagochtend binnen vliegen. Zelfs als Fousheé in één nummer industriële metal aan puntgave popharmonietjes koppelt (Bored) klinkt ze consistent en overtuigend. Niet alles is even sterk maar hier wordt wel een creatieve gekte tentoongespreid die uitzonderlijk en indrukwekkend is.

Fousheé Softcore pop ★★★★☆ Sony