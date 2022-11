De crash van DWDD maakte ongekende creatieve krachten los. ‘Even tot hier’ spande de kroon

Zo mooi en liefdevol gemaakt is het wetenschappelijk-educatieve, op jongeren gerichte Space Challenge dat ik zaterdag van plan was dit hele stukje eraan te wijden. Het programma, door KRONCRV aangekondigd als een ‘interactieve ontdekkingstocht door de ruimte, met als eindbestemming Mars’, draait voor een aanzienlijk deel rond hoofdgast astronaut André Kuipers, die helder als altijd antwoord geeft op alle vragen van belang én op alle vragen die je wegens vermeende onbenulligheid of impertinentie eerder niet durfde te stellen.

Wat doet een astronaut die bij een achturige ruimtewandeling moet plassen? Een luier gebruiken. Kom je vooruit als je gewichtloos in het International Space Center (ISS) de schoolslag doet? Antwoord: nee. Een in ISS gemaakt filmpje met Kuipers droogzwemmend bewijst het. Had Kuipers vrije dagen in ISS? Ja, een dag per week. En elke zaterdag is het schoonmaken geblazen: gemorst sinaasappelsap vangen, stofzuigen, wc schoonmaken.

Niels van der Laan en Jeroen Woe in ‘Even tot hier’. Beeld BNNVara

In de derde aflevering hangt ISS imposant boven in de studio, terwijl een astronaut rond het ruimtestation zweeft: prachtige augmented reality. Het (jonge) publiek krijgt prikkelende vragen voorgelegd, met antwoorden waar je iets van opsteekt. Wie de vragen het best beantwoordt, ontvangt uit handen van presentator Klaas van Kruistum een badge van Space Challenge, niet meer dan een aardigheidje in een show waar winnen er nauwelijks toe doet. Uiterst beeldend, relaxed en met grote informatiedichtheid praat het programma jongeren én volwassenen bij over het belang van de ruimtevaart. Inspirerende televisie.

Maar, er was in het weekeinde nog een sterrenkwestie die aandacht behoeft. De kwestie waar winnen een halszaak en maximaal presteren een zaak van leven en dood was. Met donderend geraas kwamen brokstukken van Space Center DWDD de dampkring binnen. Het ruimtepuin van de in 2020 buiten gebruik gestelde talkshow De wereld draait door van commander Matthijs van Nieuwkerk sloeg bij alle nieuws- en actualiteitenrubrieken hard in. De omvang van de schade voor NPO, BNNVara en Van Nieuwkerk zelf is nog niet vast te stellen, wél is duidelijk dat de crash behalve woede en ongeloof ook ongekende creatieve krachten losmaakt.

Het satirische Even tot hier spande de kroon met een kort op het nieuws razendsnel gemaakte eigen versie (Achter de schermen) van de chanson La bohème, van Van Nieuwkerks idool Charles Aznavour. Vast ongemakkelijk voor Niels van der Laan en Jeroen Woe om het wangedrag van nota bene hun BNNVara-collega te fileren, maar ze zijn het aan hun stand verplicht. ‘Achter de schermen, was hij een duivel en tiran, scheten de mensen wel zeven kleuren voor die man.’ Ze hoorden de redacteuren kermen, achter de schermen. Gezongen met Aznavouresk accent en op de melancholische toon die de verguizing van de publiekslieveling óók mag begeleiden: onversneden sterrenstof.