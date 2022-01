‘De CPNB had de Boekenweek niet moeten verschuiven’

Grietje Braaksma van Broese Boekverkopers in Utrecht/ Beeld Sabine Van Wechem

De Boekenweek wordt uitgesteld naar april. Een goede zaak?

‘Nee, ik ben er niet blij mee en zie er het nut niet van in. De boekwinkels zijn open, laten we feest vieren. We hadden bij Broese al een geweldig programma rond. Met Sholeh Rezazadeh en Lale Gül. We laten het doorgaan en verzinnen een nieuw programma in april met andere schrijvers. Maar ik vraag me af waarom dit nodig was.’

De CPNB heeft dit besluit genomen omdat slechts een beperkt aantal bezoekers per vierkante meter is toegestaan.

‘Waar lopen ze nou precies op vooruit? Ik verwacht geen andere restricties in april dan in maart. Per vijf vierkante meter mag er 1 iemand binnen, wij kunnen 360 mensen binnenlaten. Er is al veel materiaal gemaakt voor de Boekenweek, posters en een Libriskrant. We zijn euforisch dat we weer open zijn. We hebben staan applaudisseren bij de eerste klant vorige week, zo blij waren we. Die lijn moet je voorttrekken en in maart feest vieren. Nu wordt het uitgesteld terwijl het een ijkpunt in het jaar is. April is van oudsher de maand van de filosofie. Boekhandels zijn creatief en verzinnen van alles om het binnen de restricties leuk te hebben.

‘Had een enquête aan boekhandels voorgelegd. Moeten we uitstellen of niet? Dat heeft CPNB niet gedaan. Zij zijn er als marketingbureau voor ons, wij niet voor hen, ze hadden ons moeten raadplegen.’

Jullie zijn nu een week open. Wat verkoopt goed?

‘Naar het paradijs van Hanya Yanagihara, dat ook wordt gelezen door de Volkskrant Leesclub.’

Jullie tip van de week is Geen tijd verliezen over kunstenares Jeanne Bieruma Oosting.

‘Wat een boek! Jolande Withuis plaatst Oosting, die bijna een eeuw leefde, van 1898-1994, ongelooflijk mooi in de tijd. Musea moeten nu ook snel open want je wilt na lezing het liefst naar een tentoonstelling!’

Toptien van Boekhandel Broese

1. Jolande Withuis: Geen tijd verliezen Jeanne Bieruma Oosting 1898-1994; De Bezige Bij

2. Elizabeth Strout: Het verhaal van William; Atlas Contact

3. Anne Enquist: Sloop; De Arbeiderspers

4. Frans Douw: Het zijn mensen; Atlas Contact

5. Lisa Weeda: Aleksandra; De Bezige Bij

6. Tove Ditlevsen: De gezichten; Das Mag

7. Robert-Jan Friele: De Pizarro’s; Meulenhoff

8. Claire Keegan: Dit soort kleinigheden; Nieuw Amsterdam

9. Mona van den Berg: Wachten; Uitgeverij Jurgen Maas

10. 75 Dichters: Doodgewoon gaan hemelen – Bloemlezing; Stichting Plint

Toptien best verkocht van De Bestseller 60 (samengesteld door de CPNB)

1. Han van Bree: Het aanzien van 2021; Spectrum

2. Charlie Mackesy: De jongen, de mol, de vos en het paard; KokBoekencentrum

3. Dai Carter: Nu of nooit; Prometheus

4. Hanya Yanagihara: Naar het paradijs; Nieuw Amsterdam

5. Anne Jacobs: De belofte van het weesmeisje; Xander Uitgevers

6. Michael Pilarczyk: Master Your Mindset; Invictus

7. Lale Gül: Ik ga leven; Prometheus

8. Matthijs van Nieuwkerk en Rob Kemps: Chansons!; Meulenhoff Boekerij

9. Claudia de Breij: Amalia; Uitgeverij Pluim

10. Samuel Bjørk: Sneeuwwit; Luitingh-Sijthoff