‘De CPNB-directeur sloeg de plank mis over Marga Minco. Wij leggen Het bittere kruid weer prominent in de winkel’

Veronie Snijder-Kramer. Beeld Pauline Niks

Er was afgelopen weken veel commotie over een uitspraak van CPNB-directeur Eveline Aendekerk, die zei dat met Marga Minco’s Het bittere kruid op de verplichte leeslijst het leesplezier ‘vrij vakkundig eruit wordt geramd’. Aendekerk heeft inmiddels haar excuses aangeboden.

‘Terecht, want ze sloeg de plank mis. Het bittere kruid is schitterend. Het verdient het om altijd gelezen te blijven worden. Ik ga kijken of het nog leverbaar is en het dan prominent in de winkel leggen.’

Ander nieuws: uitgeverij Meulenhoff is per direct gestopt met de verkoop van boeken over Winnetou, de indianenheld uit de verhalen van Karl May, na ophef in Duitsland over stereotyperingen. Moest u boeken terugsturen?

‘Nee, ik heb Winnetou niet in de winkel. Daar vraagt al jaren niemand naar. Ik heb het als kind niet gelezen. Het was echt een jongensboek toen. Maar over het algemeen slaat de cancelcultuur te veel door. Als een boek in de winkel ligt, kun je het oppakken of laten liggen, het kopen of niet. Je zag het ook rondom de discussie over de borstencover van Linda. De reactie is tegenwoordig meteen: er staat nu geen vrouw op die borstkanker heeft gehad, of die 120 kilo weegt. Zo kun je wel blijven doorgaan.’

Jullie bestverkochte boek is Lessen in chemie van Bonnie Garmus.

‘Ik maak etalages rondom één boek. Daar ligt dit nu in stapels. Een roman over een rebelse vrouw, een scheikundige in de jaren zestig. Heel geestig. In de andere etalage staat Land van echo’s van Mark H. Stokmans, een prachtig verhaal over Spanje. Ons op een na bestverkochte boek.’

Wat is jullie boekentip?

‘Zelfs als alles eindigt van Jens Liljestrand, mooi vertaald uit het Zweeds door Eline Jongsma. Over een gezin dat halsoverkop moet vluchten voor een bosbrand. Iedereen is bezig met klimaat en we moeten er natuurlijk met z’n allen iets aan doen, maar dit boek laat zien dat klimaatdemonstraties ook kunnen doorslaan. Een meeslepend verhaal met de nodige humor. Je blijft doorlezen!’

Top-10 bestverkochte boeken Boekhandel Kramer in Winterswijk:

1. Bonnie Garmus: Lessen in chemie; Boekerij

2. Mark H. Stokmans: Land van echo’s; Ambo Anthos

3. Nina Polak: Buitenleven; Prometheus

4. Delia Owens: Daar waar de rivierkreeften zingen; The House of Books

5. Bert Wagendorp: Phoenix; Pluim

6. Peter Vroege en Tjeerd Tichelaar: Het Grote Bosatlas puzzelboek; Keesing Nederland BV

7. Mariken Heitman: Wormmaan; Atlas Contact

8. Anjet Daanje: Lied van ooievaar en dromedaris; Passage

9. David Graeber en David Wengrow: Het begin van alles; Maven Publishing

10. Roxane van Iperen: Eigen welzijn eerst; De Bezige Bij