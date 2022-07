De cover van Beyoncés nieuwste album: dit vinden de experts van haar beeldtaal

Het album 'Renaissance' van Beyoncé, gefotografeerd door de Nederlandse Carlijn Jacobs.

Waar de vorige drie albums van Beyoncé als verrassing werden gedropt, is aan haar nieuwste, Renaissance, veel promotie voorafgegaan. De zangeres bracht eerst de single Break My Soul uit en strooide op haar Instagrampagina met kruimels voor de fans. Een van die kruimels was een foto, gemaakt door de Nederlandse Carlijn Jacobs (31), die werkt voor merken als Gucci en Versace en die eerder dit jaar ook Kim Kardashian en haar kinderen fotografeerde voor Vogue. Op deze nieuwe albumcover zien we Beyoncé in een middeleeuws aandoend, puntig tuigje op een lichtgevend paard. In een filmpje waarin de zangeres haar lp-hoes laat zien, volgt nog een glinsterend jurkje met cowboyhoed op hetzelfde paard.

De zangeres staat bekend om haar vernieuwende gebruik van beelden, die altijd volledig door haarzelf geregisseerd worden. Omdat Beyoncés beeldcultuur doorspekt is met verwijzingen en symbolen, analyseren haar fans er vlijtig op los.

Welk statement maakt de zangeres hier? Waarom zo naakt? Hoe verhoudt dit beeld zich tot haar feministische en maatschappijkritische uitingen van de afgelopen jaren? En wat te denken van dat paard? V vroeg het vijf fans en kenners.

Rowan Blijd (32), programmamaker en researcher bij o.m. Spot On (KRONCRV), een online programma voor jonge vrouwen, en fan van Beyoncé.

‘Ik heb een aantal vrienden met wie ik altijd meteen aan het analyseren sla na nieuwe uitingen van Beyoncé. We bestuderen ook de theorieën uit haar onlinefangemeenschap, de Beyhive. Zo circuleert daar het idee dat ze verwijst naar de vier ruiters van de Apocalyps, omdat dit het vierde paard is waarmee ze ooit is afgebeeld en die paarden er allemaal anders uitzien. Beyoncé en haar team doen nooit iets zomaar, dus het zou kunnen. Dan zegt ze met die apocalyptische sfeer misschien iets over de tijd waarin we leven.

‘Verder denk ik bij deze beelden meteen aan haar beginperiode: de diamanten outfit kan refereren aan de top op de cover van Dangerously in Love, haar eerste solo-album, en het paard aan haar thuisstaat Texas met zijn cowboytraditie. Het lijkt dus een terugkeer naar waar ze vandaan komt, maar daardoor sta je ook juist stil bij de groei die ze intussen heeft doorgemaakt. Geen cute popster meer, maar iemand die ook politieke kleur laat zien, die maatschappijkritisch is.

‘Toch zie ik in deze fantasy-achtige beelden op de eerste plaats gewoon een artiest die plezier wil hebben. Die, zoals ze ook heeft gezegd, ruimte wil creëren voor fantasie en escapisme. Maar nu op een meer gelaagde manier dan in haar begintijd.

‘Het gaat over doen waar je blij van wordt en als zij op haar leeftijd met dat lichaam van jewelste halfnaakt op een paard wil zitten, dan denk ik alleen maar: good for her. Ik kan niet wachten op wat de pr-machine nog meer voor ons in petto heeft.’

Kristin McGee (54), universitair hoofddocent populaire muziek aan de Rijksuniversiteit Groningen.

‘Een van de vakken die ik geef, gaat deels over Beyoncé en vooral over haar rol als artistieke vernieuwer binnen de popmuziek. Zij is bijvoorbeeld een pionier van het visuele album: een reeks filmisch benaderde videoclips, die thematisch met elkaar in verbinding staan. En dan is er de manier waarop ze haar werk verweeft met elementen uit de zwarte geschiedenis, verbeeldingen van vrouw-zijn en mythologische beelden: van de Yoruba-religie tot de erfenis van slavernij in de zuidelijke Verenigde Staten.

‘Wat mij interesseert, is ook hoe Beyoncé de overwegend witte ruimten van de Europese ‘hoge kunst’ binnentreedt en daar een plaats creëert voor zwarte aanwezigheid. Kijk bijvoorbeeld naar de clip van Apeshit in het Louvre. Dit beeld op het paard refereert onder meer aan klassieke schilderijen van Lady Godiva, de Angelsakische adellijke vrouw die volgens een legende naakt door de straten reed uit protest tegen de te hoge belastingen van haar man. Maar tegelijk is er bij Beyoncé altijd innovatie: het paard is futuristisch, haast een cyborg-achtige extensie van haar.

‘De cyborg is interessant binnen de feministische theorie, omdat die een manier vormt om voorbij de beperkingen van gender te denken. Tegelijk laat Beyoncé hier juist wél haar vrouwelijkheid zien, terwijl ze ook die deels technologische, deels natuurlijke verbinding aangaat met het paard. Dat prikkelt de fantasie.

‘Terwijl zwarte lichamen zo vaak gestereotypeerd of geringschat worden, zien we hier een vrouw die volledig zelf bepaalt hoe ze haar lichaam laat zien. Ik zou het ook niet geseksualiseerd noemen, eerder statig, trots of sensueel: een vrouw die de controle heeft.’

Een andere foto van Beyoncé door Carlijn Jacobs, die is vrijgegeven in aanloop naar de release van het album 'Renaissance'.

Munganyende Hélène Christelle (29), schrijver en essayist, samensteller van de bundel Liberté, egalité, Beyoncé. Ontwikkelt het vak Beyonceology aan de Artez Hogeschool voor de kunsten: een onderzoek naar de hedendaagse feministische canon van de popcultuur.

‘Als je me vraagt hoe feministisch dit beeld is, dan vraag ik me af of het per se een feministisch nut moet dienen. Wilde de artiest wel uitdragen wat wij op haar projecteren? Vragen we dat voortaan standaard van alle vrouwen die zich ooit feministisch hebben uitgesproken?

‘Natuurlijk, ze is een vrouw van 40 en dit is een van de meest naakte beelden die we tot op heden van haar hebben gezien, dus daarin zit een bepaalde onverschrokken viering van dat lichaam. En natuurlijk heeft zij zich moeten verhouden tot de eisen die er worden gesteld aan het vrouwelijke lichaam. Maar met alleen die discussie doe je geen recht aan de gelaagdheid van de beeldcultuur die Beyoncé de wereld in lanceert.

‘Een van de dingen die ik interessant vind, is de keuze voor paarden als verwijzing naar de zwarte geschiedenis van het paardrijden, terwijl dat vaak wordt geassocieerd met witheid. Denk aan de zwarte cowboys van de VS, maar ook aan de strijders van het Afrikaanse continent, die te paard kolonisten aanvielen.

‘Wat de vier ruiters van de Apocalyps betreft: het spelen met apocalyptische scenario’s zien we vaker, bijvoorbeeld ook bij een artiest als Lil Nas X. Daarin zit volgens mij ook een verwerping van het idee dat er voor bepaalde lichamen geen ruimte is. Of dat nu het queer lichaam van Lil Nas X is, of het naakte lichaam van een zwarte vrouw boven de 40. Het draagt zoiets uit als: oké, het einde van de wereld is hier, maar ik kom een nieuwe wereld aankondigen.’

Basje Boer (42), schrijver en essayist op het gebied van film, popcultuur, beeldende kunst en literatuur.

‘Het lijkt een trend in de popcultuur om jezelf bijna naakt te laten afbeelden. Kijk bijvoorbeeld naar de albumhoezen van Rosalía, Charli XCX en Doja Cat. Je zou dat kunnen zien als een onderwerping aan de male gaze, de geseksualiseerde blik van mannen, maar ik zie het eerder als concurreren met mannen op gelijke voet. Zij etaleren misschien hun spieren of hun geld; dit lichaam is haar kapitaal. Het gaat niet zozeer om teasen met ‘dit zou jij misschien kunnen krijgen’, maar meer: dit heb ik en het is van mij alleen. Beyoncés lichaam is hier heel aantrekkelijk, maar ook imposant, sterk en gespierd. En zij zit erbij van: ik own dit.

‘Een vrouw die excelleert, vooral een zwarte vrouw, is een krachtig symbool. Tegelijk is zo’n soort schoonheid, rijkdom en talent ook weer zo onbereikbaar dat het demotiverend kan werken. Feminisme moet niet alleen gaan over lichtende voorbeelden, vind ik, maar ook over solidariteit die juist niet op individuen is gericht. Al ben ik er nog niet helemaal uit hoe dat er in popcultuur zou moeten uitzien.

‘In het paard zie ik het symbool van enerzijds het aardse, oprechte, natuurlijke dat Beyoncé uitdraagt, maar tegelijk ook het gecultiveerde en gecontroleerde. Zij heeft de teugels stevig in handen.’

Kim Dankoor (39), mediadeskundige, hiphopexpert en PhD-onderzoeker naar Noord-Amerikaanse rapmuziek bij de Universiteit Utrecht.

‘Beyoncé is voor mij altijd een voorbeeld geweest van een vrouw die politiek bedrijft in haar muziek én haar prachtige lichaam vol trots etaleert. In haar begintijd liet ze met nummers als Bootylicious weten dat rondingen gevierd mogen worden, in een tijd waarin vooral het slanke mainstreamideaal dominant was in de popmuziek.

‘Afro-Amerikaanse feministen van de tweede golf hadden vaak moeite met het publiekelijk uitdragen van seksualiteit, omdat ze bang waren dat ze het historische stereotype van de zwarte vrouw als hyperseksueel wezen zouden bevestigen. Maar een derde golf, waarvan binnen de popcultuur ook Megan Thee Stallion een voorbeeld is, weigert zich daardoor nog te laten belemmeren.

‘Je moet de vrijheid hebben om alle kanten van jezelf te tonen, en dat doet Beyoncé. Ze laat zien dat je én sexy mag zijn én politiek geëngageerd én zwarte trots kunt uitdragen. Dat je én in de popindustrie kunt werken én feminist kunt zijn.

‘Deze albumcover, met daarop haar lievelingsdier als een soort verlichte discobal, straalt voor mij vooral uit dat ze plezier wil brengen na een donkere periode van corona en racistisch politiegeweld. Dat ze ons aanspoort om onze innerlijke queen, king en queer te vieren.

‘Soms wil je overduidelijk politieke beelden maken, en soms wil je gewoon lekker naakt op een paard joy spreaden.’