De Coronation Anthems van Le Concert Spirituel hebben majestueuze pit ★★★★☆

Het album kon op geen beter moment verschijnen: vlak voor het overlijden van koningin Elizabeth II, en met een nieuwe kroningsceremonie in aantocht, is er een nieuwe opname uitgekomen van de Coronation Anthems van Georg Friedrich Händel. Hervé Niquet nam ze op met Le Concert Spirituel. Alle vier de anthems werden gecomponeerd voor de kroning van George II in oktober 1727. Het eveneens opgenomen Te Deum werd door Händel geschreven om de triomf bij de slag bij Dettingen van diezelfde koning te vieren.

Waar op eerdere opnamen de koren puntiger en helderder klinken, wordt het koor bij Niquet omsloten door de zilverige, doordringende violen en gepeperde pauken. Dat is wennen: de inzet van het koor in Zadok the Priest klinkt Engelse koormuziekliefhebbers wellicht te mat in de oren, na de extatisch golvende violen.

Toch ontbreekt het nergens aan majestueuze pit. In het afsluitende ‘Alleluja’ van The King Shall Rejoice laat Niquet pauken verrassend donderen in de stilte die normaal valt vóór de slotfrase. In het Te Deum jubelen sierlijke zangers, houtblazers en glanzende trompetten uitgelaten en militair statig tegelijk.

Le Concert Spirituel Coronation anthems van G.F. Händel

★★★★☆ Klassiek Alpha