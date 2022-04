De consequenties van een ongewenste zwangerschap en het verhaal van de ‘mooiste jongen’: deze films moet u zien

Actrice Anamaria Vartolomei speelt Anne in L’événement.

Wat is dé film van de week, Bor?

‘Dat is L’événement, een Franse dramafilm gebaseerd op de gelijknamige roman van Annie Ernaux. We zien van heel nabij wat een jonge student in het Frankrijk van de jaren zestig meemaakt wanneer zij ongewenst zwanger raakt. In die tijd was abortus nog niet gelegaliseerd. Een zwangerschap betekende de facto ook: stoppen met studeren en geen toekomstperspectief. Anne is de eerste uit het gezin die gaat studeren en is bezig met haar sociale klim naar boven. Plots ziet ze al haar dromen genekt door die ongewenste zwangerschap.

‘Wat mij trof, is de wijze waarop regisseur Audrey Diwan Annes verhaal vertelt en filmt. Zo benoemt ze niet specifiek dat het verhaal speelt in 1963, maar laat ze dat de kijker langzaam ontdekken. Meestal maken filmmakers van de kans gebruik om die jaren zestig verfraaid te etaleren. Dat doet Diwan niet, en dat maakt dat haar film dichter bij het nu staat en je als kijker voelt dat de tijd waarin een abortus illegaal was in Frankrijk nog helemaal niet zo lang geleden is. Opvallend was dat toen Diwans film in wereldpremière ging, de abortuswetten in Texas werden aangescherpt. Kortom: deze film is hartstikke actueel.

‘Regisseur Diwan houdt het filmkader nauw en zit voortdurend op Annes huid. Dat geeft de film iets gejaagds, je voelt als kijker de oplopende spanning bij wat haar allemaal overkomt. Daarbij: alle ellende die Anne meemaakt, krijgen we te zien. Dit is geen film waarbij de voor een thuis-abortus gebruikte breinaalden alleen even een paar seconden in beeld verschijnen om de kijker een idee te geven, nee we zien écht hoe afgrijselijk zoiets is. Dat is niet ongepast; het idee achter deze film is nou juist om te laten zien wat de consequenties van een abortusverbod zijn. En hoe oneerlijk de verdeling van de verantwoordelijkheid voor zo'n ongewenste zwangerschap is: het zijn jonge vrouwen die eronder lijden, niet de mannen.’

Dan zag je nog de documentaire The Most Beautiful Boy in the World.

‘Ja. In mijn recensie maak ik een vergelijking met het tv-programma Het mooiste meisje van de klas, waarin telkens wordt teruggeblikt op het leven van zo'n ‘mooiste meisje’. Naar mijn weten is er nooit een aflevering gemaakt met een ‘mooiste jongen’, maar áls dat zo zou zijn dan zou Björn Andrésen zich met gemak kwalificeren voor die rol. Andrésen was de jongen die op zijn vijftiende gecast werd door de grote filmmaker Luchino Visconti, die heel Europa was afgereisd op zoek naar een jongen met engelachtige schoonheid voor zijn verfilming van Death in Venice.

‘Deze documentaire vertelt het echte verhaal achter het leven van de knappe Zweedse jongen. Andrésen werd destijds vrijwel vanuit het niets op het podium gehesen, hij was een soort trofeejongen en had geen mensen om hem heen die hem beschermden. Nu, jaren later, treffen we Andrésen aangetast door alcohol en persoonlijk leed aan in een ernstig vervuild appartement. Hij ziet eruit alsof hij al jaren op een onbewoond eiland leeft en nog nooit een kapper heeft gezien. Het opmerkelijke is: hij acteert nog steeds. In de geweldige horrorfilm Midsommar uit 2019 storten oudere mensen zich vanaf een rots te pletter, een daarvan is dus die voorheen mooiste jongen ter wereld.

‘Het is een verhaal dat past in deze tijd, waarin meer aandacht is voor de mate waarin acteurs níet voldoende beschermd worden op de set, zeker in het geval van kindacteurs. Het schrijnendste in de film is misschien nog wel dat filmmaker Visconti de jonge Andrésen het ene moment nog bezingt, en iets later tijdens de perspresentatie alweer schampert: ‘Mwah, hij is niet zo mooi meer en begint al wat ouder te worden.’ Dat zegt veel, dat totale gebrek aan betrokkenheid. Die jongen werd geëxploiteerd.’

Wat is je laatste filmaanrader deze week?

‘Ik wil Ennio nog even noemen, een documentaire over een van de grootste filmcomponisten ooit, Ennio Morricone. Hij is niet meer los te denken van wat muziek kan betekenen voor cinema. Zijn muziek heeft sommige films gemaakt tot de meesterwerken die ze nu zijn, zoals Once Upon a Time in the West. In het geval van The Mission is zijn filmmuziek zelfs bekender geworden dan de film. Collega Kevin Toma is in zijn recensie vooral te spreken over hoe Ennio zélf over zijn loopbaan praat. Zoals hij schrijft: ‘Kijk Ennio vooral om de man zelf aan het woord te zien, niet om de afmattende estafette van beroemde en iets minder beroemde fans die het ene superlatief na het andere ophoesten.’