Installaties van Gijs Van Vaerenbergh en prenten van M.C. Escher in de tentoonstelling ‘Escher – Andere wereld’ in Kunstmuseum Den Haag. Beeld Johnny Umans

Het is een vorm van onbewoonbare architectuur die Pieterjan Gijs (39) en Arnout Van Vaerenbergh (40) maken. Ook al zijn ze opgeleid als architect, het werk van het Belgische tweetal is zelden wind- en waterdicht. Het is meer de abstractie van een gebouw, of een optisch spel van perspectief en ruimtelijkheid. Hun werken komen daardoor soms verrassend dicht in de buurt van de onmogelijke architectuur in het oeuvre van graficus M.C. Escher (1898-1972).

Escher – Andere wereld is een dubbeltentoonstelling in Kunstmuseum Den Haag. In de zalen waar litho’s en houtgravures van de graficus aan de muur hangen, presenteert het duo, dat zich Gijs Van Vaerenbergh noemt, zeven installaties die zijn geïnspireerd op Eschers universum. ‘Het is geen poging om zijn werk ruimtelijk te vertalen of te versterken, het is een dialoog van ons werk met het oeuvre van Escher’, zegt Arnout Van Vaerenbergh in zijn ontwerpstudio die is gevestigd in een oud laboratorium van de Universiteit van Leuven.

De confrontatie van tweedimensionale Escher-prints met driedimensionale installaties pakt verrassend uit. Verrassend omdat Escher in zijn werk zelf graag de overgang van het platte vlak naar ruimtelijkheid zocht. En omdat zijn oeuvre vooral wordt bewonderd om de virtuositeit van het tekenen, waardoor het gesprek soms doodloopt op zijn ambachtelijke kwaliteiten, terwijl Gijs Van Vaerenbergh ook zeer geïnteresseerd is in Eschers conceptuele aanpak.

De twee hebben uitvoerig gegrasduind in de reisschetsen en -dagboeken uit Eschers jonge jaren en hoe die terugkomen in zijn latere werk. In Italië en Spanje bestudeerde de graficus voor de oorlog met grote nauwgezetheid klassieke architectuur en islamitische motieven in het Alhambra. Tekeningen die hij later, toen hij zich steeds meer terugtrok in zijn huis in Baarn, gebruikte om zijn optische bouwillusies te tekenen en de hallucinerende geometrische patronen die hem wereldbefaamd maakten. ‘Je ziet dat Escher zijn leven lang werkte aan licht, ruimte, lijnenspel, vlakverdeling en de transformatie van perspectief. Dat zijn thema’s waar wij ook mee bezig zijn. Het was een grote bron van inspiratie.’

Het kunstenaars-architectenduo Gijs van Vaerenbergh: links Arnout Van Vaerenbergh en rechts Pieterjan Gijs. Beeld Damon De Backer

Gijs en Van Vaerenbergh kennen elkaar sinds hun kleutertijd in Leuven, maar pas tijdens hun architectuuropleiding vonden ze elkaar in de gedeelde wens om ruimtelijk werk te maken dat losstaat van praktische beperkingen, loodgieterswerk en brandweervoorschriften. Zijn het wel gebouwen die de twee maken, of zijn het installaties?

‘Noem het autonome architectuur of ruimtelijke kunst, dat is ons om het even. De essentie is dat het driedimensionaal werk is, waar je in kunt, wat een andere beleving geeft dan als je naar het platte vlak kijkt’, zegt Van Vaerenbergh. Het geeft het duo de vrijheid paviljoens en installaties te maken waarin grote verbeeldingskracht schuilgaat. Zoals een transparante kerk opgebouwd uit horizontale platen cortenstaal, Reading between the Lines (2012). Omdat de dunne staalplaten plat zijn gelegd met forse tussenruimten, kijk je dwars door de kerk heen. Bij elke stap die je dichterbij komt, bij elke stap zijwaarts, verandert het gebouw van identiteit.

Dat kantelen van het kijkperspectief is een typisch Escher-ding: vogels die vissen worden (Lucht en water, 1938), handen die zichzelf schetsen (Tekenen, 1948), een bostafereel gespiegeld vanuit het water (Modderplas, 1952). Van Vaerenbergh noemt een ander werk dat hem fascineert, Dag en nacht uit 1938. ‘Al lang voor deze tentoonstelling hebben we een werk gemaakt dat daardoor is geïnspireerd. Omdat het verstrijken van tijd er zo mooi in één keer zichtbaar wordt gemaakt.’

Escher tekende in Dag en nacht twee zwermen vogels die van elkaar wegvliegen boven een gespiegeld landschap. Zwarte vogels boven land overdag, witte in de nacht. ‘Het bijzondere is dat je in een oogopslag een volledig etmaal ziet’, zegt Van Vaerenbergh. In het oude laboratorium leggen ontwerpers de laatste hand aan een diep canvas – een bas-reliëf – met honderden cirkels van aluminium, aan de ene kant zwart, de andere wit. Het is een antwoord op Eschers Dag en nacht: als je erlangs loopt, verandert het beeld van zwart naar wit alsof iemand een knopje omdraait. Het thema ‘dag en nacht’ is ook een tweedeling geworden, waaromheen de tentoonstelling in het Kunstmuseum is opgebouwd.

Escher is mateloos populair bij een breed publiek, vooral Amerikanen zijn dol op hem, maar tot zijn eigen verbazing vielen eind jaren zestig ook hippies massaal voor zijn geestverruimende landschappen en perspectivische labyrinten. ‘Dat hij door zijn tekenvaardigheid bezoekers lang en goed laat kijken naar kunst, zie ik als een verdienste’, zegt Van Vaerenbergh. ‘Lang niet iedereen neemt veel tijd voor een kunstwerk.’

M.C. Escher, ‘Hand met spiegelende bol’ (1935). Collectie Kunstmuseum Den Haag. Beeld The M.C. Escher Company

En wanneer je voorbij het virtuoze kijkt, zie je ook het conceptuele deel van de persoon Escher. Van Vaerenbergh laat de befaamde Hand met spiegelende bol uit 1935 zien. ‘Escher tekent de bol in zijn hand, waardoor het volledige interieur van de kamer waarin hij staat wordt weerspiegeld. Zijn hand is twee keer zichtbaar, een keer in het echt en de tweede keer in de reflectie van de bol, waarbij de hand je leidt naar Eschers zelfportret. Mooi hoe dat allemaal in één beeld samenkomt. Het is de kunstenaarsblik van een man die ons anders naar alledaagse dingen laat kijken.’

Escher – Andere wereld, t/m 10/9, Kunstmuseum Den Haag.

Installaties van Gijs Van Vaerenbergh en prenten van M.C. Escher in de tentoonstelling ‘Escher – Andere wereld’ in Kunstmuseum Den Haag.tarief K2 Beeld Johnny Umans

Jubileumjaar Escher in Den Haag Dit weekeinde begint het jubileumjaar ‘2023: Den Haag stad van Escher’ ter gelegenheid van de 125ste geboortedag van de kunstenaar. Het Kunstmuseum Den Haag bezit de grootste museale collectie werken van de in 1972 overleden Maurits Cornelis Escher (roepnaam Mauk) en toont een groot deel daarvan in het overzicht Escher – Andere wereld, gecombineerd met ruimtelijk werk van Gijs Van Vaerenbergh. Dit weekeinde opent ook een tweede toonstelling, De ontdekker van Escher: Samuel Jessurun de Mesquita (t/m 1/10), in Escher in Het Paleis, een dependance van het Kunstmuseum in het centrum van Den Haag.