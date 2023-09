De commandant spreekt: Westerbork zal worden ontruimd

Spoorlijn als gedenkteken in concentratiekamp Westerbork. Beeld Getty

Westerbork, 4 september 1944

De laatste dagen van augustus zitten David en ik gekluisterd aan de Engelse zender. De Engelse en Amerikaanse troepen zijn door de Seinelinie gebroken en rukken van dag tot dag verder op.

Ik zeg tegen mijn vrouw dat er een beslissende fase is aangebroken. Wanneer het ons lukt nog een paar weken in Westerbork te blijven, zijn we gered. Want nog even en de geallieerden zullen Nederland binnendringen.

Het komt er nu op aan wat de Duitsers van plan zijn met de laatst overgeblevenen van Westerbork. Zullen ze ons hier achterlaten of zullen ze ons nog verder weg sturen? Eén dezer dagen wordt ons lot bepaald.

Uitgerekend op mijn verjaardag, de eerste september, horen we dat er weer een transport wordt voorbereid. Alle bewoners moeten zich verzamelen in de grote hal bij het podium. De commandant in hoogst eigen persoon heeft ons iets te melden. Dat is nog niet eerder voorgekomen, dat de commandant het woord tot ons joden richt. En gesproken heeft hij. Zijn boodschap is dat Westerbork geëvacueerd zal worden.

Er zullen hooguit driehonderd mensen achterblijven om de liquidatie van het kamp uit te voeren. Zondag zal een eerste transport naar Auschwitz gaan. Meteen de dag daarop zal de rest naar Theresienstadt vertrekken.

Jozef Hilel Borensztajn (1898-1985), overleefde Auschwitz. Ingekort fragment uit Dagboek 1943-1945. Uit het Jiddisch vertaald door Fred ­Borensztajn. Ambo, 1998.