‘De combinatie van humor en muziek wordt altijd als een moeilijk huwelijk beschouwd’

Ze zitten in Gent, praktisch om de hoek, maar zie Charlotte Adigéry (32) en Boris Zeebroek (36) maar te pakken te krijgen voor een interview. Het Vlaamse duo is met hun sociaal geëngageerde, lichtvoetige en geestige elektropop van hun debuutalbum Topical Dancer zo populair geworden dat de wereld de rode loper voor ze heeft uitgerold. Iggy Pop en Jamie Cullum zijn fans. Het Britse muziekblad NME, The Guardian, The New York Times, uiteraard de Volkskrant én onlinemuziekmagazine Pitchfork hebben al lovende woorden aan het duo gewijd. Op dit moment zitten ze op Ibiza voor een show, waarna Lowlands slechts een stop is op hun mondiale zegetocht, die onder meer naar New York leidt.

Via Zoom vraagt Adigéry zich af of die lichte, humoristische toon waarmee ze over hete maatschappelijke hangijzers zingt, ook in de Verenigde Staten gewaardeerd zal worden. ‘Zaken als politieke correctheid spelen daar wellicht meer dan hier.’ En de klassieker onder de racistische oneliners, ‘Go back to your country where you belong’ in het nummer Blenda, mag die dan wel in een popliedje? Wordt het daar gezien als plaagstootje aan luisteraars die de inside joke van het duo met gemengde achtergrond wel vatten? Of juist als belediging aan het publiek, oververhit van wokeness?

En een belediging was het, toen Adigéry, wier afkomst deels ligt in Martinique en Guadeloupe, dat verzoek op te rotten ooit naar haar hoofd kreeg. Maar in Blenda vraagt ze vervolgens quasiserieus aan een hogere macht hoe om te gaan met zo’n verzoek: ‘Siri, can you tell me where I belong.’

Racisme, seksisme en politieke correctheid: allemaal onderwerpen waar zowel Adigéry (Caribisch/Frans) als Zeebroek (Vlaams/Chinees) geregeld mee te maken hebben. En het zijn zaken waar het tweetal liever mee speelt dan als wapen gebruikt. Boris heeft zelfs een voorschot genomen op de notie dat Chinezen moeite hebben met het uitspreken van de ‘r’ en zichzelf Bolis genoemd. (Pupul is het koosnaampje dat hij van zijn vader Luc ‘Kamagurka’ Zeebroek kreeg).

Het was een match made in heaven vanaf het moment dat Zeebroek als muzikant en Adigéry als singer-songwriter elkaar ontmoetten bij de totstandkoming van de soundtrack van de film Belgica. Een project van Stephen en David Dewaele van de band Soulwax, die ook een spilfunctie vervullen in de Belgische popwereld. Adigéry en Zeebroek zitten dan ook op hun platenlabel Deewee.

Zeebroek: ‘Het klikte meteen. Maar we hebben nooit bij onszelf gedacht: we gaan eens activistisch bezig zijn. Het is zo gegroeid. Alle teksten op ons album zijn voortgekomen uit persoonlijke observaties en urenlange gesprekken die we met elkaar hebben gevoerd. Zie het als een alternatief perspectief dat we bieden, zonder moraliserend te willen zijn.’

Adigéry: ‘Het zijn onderwerpen van vrienden die graag met elkaar praten. Daarbij is er zo veel vertrouwen tussen ons dat we ons veilig voelen om diep in dat soort gevoelige onderwerpen te duiken.’

Gevoelige onderwerpen die nooit zwaar op de maag vallen. Er is een muzikale en tekstuele lichtheid verweven in alle songs. En waar de aartsvader van activistische muziek, de protestsong, je oproept om de hakken in het zand te zetten, nodigt de muziek van Adigéry en Zeebroek je uit om te dansen op maatschappelijke issues. Zoals in Esperanto, dat zowel het politiek correcte als het niet-politiek correcte deel van de gemeenschap kritisch bevraagt met bijvoorbeeld ‘Are you as offended when nobody’s watching?’ Of deze: ‘Do you carry the burden of this privilege?’

Maar het stel is ook niet te beroerd om een speelse, sarcastische hand te reiken aan hen die niet meer weten wat ze mogen zeggen en tegelijk subtiel de draak te steken met zichzelf. ‘Don’t say ‘I would like a black Americano’, say ‘I’ll have an African American please’.’ Een glimlach valt dan niet te onderdrukken.

Zeebroek: ‘Humor geeft zuurstof. Dat is nodig in al die discussies die tegenwoordig worden gevoerd, terwijl de combinatie van humor en muziek altijd als een moeilijk huwelijk wordt beschouwd. Artiesten die humor gebruiken wordt weleens verweten dat ze hun muziek niet serieus nemen, dat die niet veel waarde zou hebben omdat het maar om te lachen is.’

Het tegendeel is waar bij het Vlaamse duo. Laat Charlotte even een voorbeeld geven. Er was een witte journalist die zo gegrepen werd door de funkpop van Blenda dat ze tijdens het afwassen vrolijk en gedachteloos die strofe ‘Go back to your country where you belong’ meezong. Meteen nadat die zin boven het afdruiprek had geschald, voelde ze ongemak en schaamte.

Adigéry: ‘Van mij hoeft niemand zich daarover schuldig te voelen. Ik vond het gebeuren op zich supercool. Hier had je een voorbeeld van iemand die hoogstwaarschijnlijk persoonlijk nooit een vorm van openlijk racisme heeft meegemaakt. Verleid door de speelsheid van de song, zong ze mee, en voelde plotseling toch iets van het diepe ongemak dat zo’n zinnetje kan teweegbrengen. Ze was een beetje het kind dat onwetend het medicijn had ingenomen dat was vermomd als snoepje.’

Zeebroek: ‘Je probeert iets op een bepaalde manier mee te geven zonder dat het erin wordt geramd.’

Een ferme tongue in cheek als gereedschap om discussies over die grote maatschappelijke thema’s vlot te trekken?

Zeebroek: ‘Graag. Tegenwoordig wordt van je verwacht dat je over dit soort zaken altijd een expliciete mening erop na houdt. En met die mening word je vervolgens door het andere kamp met je rug tegen de muur gezet.’

Adigéry: ‘Een van de problemen in al die discussies is dat iedereen zo geharnast is in zijn eigen standpunt dat niemand meer durft te zeggen, ‘Ik weet het niet zo goed’ of ‘Ik sta open voor je mening’. Ik weet dat het gevoelig is als ik het volgende zeg, maar een zwarte vrouw kan zich net goed in zo’n situatie verliezen als een witte man. Soms krijg ik het gevoel dat de noodzaak om gelijk te hebben de intentie om tot een oplossing te komen overstijgt. Mensen zijn dan veel meer bezig met gezichtsverlies. Als je je ego paart aan je gender of je identiteit of je politieke visie, ontstaat er een niet te ontwarren brij.’

Zeebroek geeft de angst voor kwetsbaarheid de schuld voor de huidige maatschappelijke polarisering. ‘Elke vorm van kwetsbaarheid wordt gezien als een zwakte. Terwijl het tonen van je eigen kwetsbaarheid juist anderen uitnodigt het zelfde te doen.’

Laat het stel daarin nu ook het voortouw hebben genomen. In Reappropriate, een etherisch pleidooi voor het herclaimen van vrouwelijke seksualiteit, verwerkte Adigéry haar persoonlijke ervaringen en zingt over synthesizer arpeggio’s: ‘I was forced to go and play. Got forced, convinced it was ok. I didn’t have a say. I’m still washing their dirt away.’

Zeebroek: ‘Net als die witte journalist waar we eerder over spraken, had ik als man daar helemaal geen persoonlijke ervaring mee, maar ik snapte meteen wat ze wilde zeggen met dat nummer. Ik hoorde het en ik dacht: wauw, dat is superkrachtig.’

Het had ook zijn uitwerking op het publiek. Adigéry hoorde van een vriendin dat die iets soortgelijks had meegemaakt. En laatst tijdens een show zag Boris een hevig geëmotioneerd meisje toen Charlotte het nummer zong. Er werd nu eens gehuild en niet gedanst. Maar er was herkenning en er was weerklank. Het snoepje had zijn serieuze uitwerking.

Vrijdag, India Het album Topical Dancer van Charlotte Adigéry & Bolis Pupul is verschenen bij V2.