De combinatie romantiek en horror levert in Bones and All een uitgesproken eigenaardige film op ★★★☆☆

Bones and All

Het slaapfeestje waarop de hel losbarst oogt in eerste instantie idyllisch op een manier zoals tegenwoordig alleen Luca Guadagnino (Call Me by Your Name) dat kan filmen. De 18-jarige Maren (Taylor Russell) keuvelt onbekommerd met een schoolvriendin onder een glazen tafel – wij kijken mee van bovenaf. Alles is hier goed. Tot Maren een vinger van die vriendin afkluift tot op het bot en halsoverkop terugrent naar huis.

Haar vader laat die ochtend een cassettebandje achter (dit zijn de jaren tachtig) en staakt de opvoeding subiet. Maren pakt de bus naar een andere staat, de tape dient als voice-over: als 3-jarige at ze al eens van de babysitter, later volgde een jongen op schoolkamp. ‘Je moest eten’, klinkt het bandje, ‘ik weet niet waarom.’

Eters, heten de kannibalen in de verfilming van de gelijknamige youngadultroman (2015) van Camille DeAngelis. De eerste die er onderweg eentje in Maren herkent is de zonderlinge Sully (een hopeloos gekunsteld spelende Mark Rylance), die wat verbinding zoekt door enkele spelregels van het métier te delen (‘eet nooit een eter’). De tweede, de knokige, androgyne Lee (Timothée Chalamet), wordt haar gedroomde metgezel tijdens hun gedeelde zoektocht naar mensenvlees. En naar hun afkomst en identiteit, met noties over verslaving, zelfacceptatie en de schoonheid van Kiss. De rol van sensitieve outsider-deluxe zit Russell en Chalamet in ieder geval als gegoten.

Guadagnino lardeert zijn rusteloze roadmovie met zijn inmiddels typerende fascinaties en specialiteiten. De zoekende romantiek en tederheid van superhit Call Me by Your Name: check. Het buitenbeentjesperspectief van zijn fraaie doch veel minder breed omarmde Gen Z-serie We Are Who We Are (momenteel weggestopt op Viaplay): duidelijk aanwezig. Zijn enthousiaste voorliefde voor het groteske en weerzinwekkende (breeduit geëtaleerd in zijn remake van Susperia): bloed en ingewanden gutsen over het doek. Dat resulteert in een variant op de romantische en sensuele horror die we kennen van vampierfilms, al streeft de Italiaanse filmmaker hier zichtbaar naar uitroeptekens achter zowel romantiek als horror.

Zo klinkt hier een sterke echo door van Terrence Malicks debuutfilm Badlands (1973), met Martin Sheen en Sissy Spacek als moordend liefdeskoppel op de vlucht. Maar de dromerige idylle van het Amerikaanse binnenland, met schitterende zonsondergangen, feeërieke lokale kermisjes en fabriekspijpen in de verte, mengt nooit helemaal vanzelfsprekend met de bandeloze gruweltaferelen.

Dat maakt Bones And All tot een uitgesproken eigenaardige film die bewondering afdwingt, maar een deel van zijn publiek vermoedelijk ook op afstand houdt.