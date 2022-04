De combi historisch erfgoed en Dutch design werkt in de uitgebeende architectuur van de Priorij Emmaus uitmuntend ★★★★☆

Vorm aan de Vecht in buitenplaats Doornburgh

Bij de ingang van het voormalige nonnenklooster van de Kanunnikessen van het Heilig Graf in Maarssen staat een glanzende prullenbak van gepolijst brons van Studio Job. Afval is met een ironisch twist – het handelsmerk van ontwerper Job Smeets – verheven tot een peperduur pronkstuk. De prullenbak symboliseert de aardse bezittingen waarvan de nonnen bij het betreden van het klooster afstand doen. Je zou ook een handvol hoofdzonden in het exclusieve design kunnen zien: ijdelheid, hebzucht, onmatigheid en wellicht zelfs afgunst. Precies de verlokkingen waartegen de nonnen zich met retraite wapenen.

De tentoonstelling Vorm aan de Vecht belicht de geschiedenis van dit nonnenklooster op de Buitenplaats Doornburgh met dit soort eigentijdse werken van ruim 75 ontwerpers, modeontwerpers en fotografen. Zo’n contrast tussen oud en nieuw – oftewel: historisch erfgoed en Dutch design – kan zomaar een gekunsteld trucje zijn. Maar in de uitgebeende architectuur van de Priorij Emmaus werkt het uitmuntend. Dit Rijksmonument uit 1957 is op zich al een wonderschone verbeelding van de rust en regelmaat van het kloosterleven. In een kaarsrechte gang met een strak ritme van ramen en deuren staat nu pontificaal een weelderige jurk met kleurrijke cape van couturier Jan Taminiau. Of een zorgvuldig geboetseerd vaasje van bladgoud van ontwerper Aldo Bakker. Het zijn hemelse objecten die met grote toewijding zijn vervaardigd – monnikenwerk, zeg maar.

Vorm aan de Vecht in buitenplaats Doornburgh

Aan de hand van 28 thema’s verkent Vorm aan de Vecht de aspecten van kloosterleven. Het design is veelal van het ambachtelijke soort. De kunst is expressief, maar maakt het de kijker nooit echt moeilijk. In de kapel hangen mysterieuze foto’s van Suzanne Jongmans van jongeren met een hoodie of een hoofddoekje van pakpapier; ze lijken monnik of non. Met ‘Dicht bij de natuur’ wordt verwezen naar het lommerrijke park rond het klooster, ontworpen door Jan David Zocher, die met zijn zoon ook het Amsterdamse Vondelpark zou inrichten. Hier staan onder meer de ingetogen onderwaterfoto’s van Danielle Kwaaitaal en een breekbaar klokje met minutieuze insectjes als wijzers van Wieki Somers.

Het is een ingetogen maar gelaagd venster dat Vorm aan de Vecht biedt op de unieke priorij in de Gouden Bocht van de Vecht, waar de Amsterdamse elite zich in de 17de eeuw in de zomer al terugtrok. Soms is de link van de objecten met het klooster louter visueel; een geometrisch kamerscherm van 3D-geprint bioplastic van de start-up Aectual heeft eenzelfde dwingende ritme als de architectuur. Dan weer wordt op subtiele manier het dagritme in een klooster verbeeldt. De lamp van Arnout Meijer oogt als een zonsopkomst of -ondergang en verbeeldt daarmee de natuurlijke klok van de nonnen. Jammer dat de zaalteksten summier zijn – het kamerscherm van Aectual krijgt nog meer context als je weet dat het is vervaardigd van recyclebaar bioplastic, zodat het een eeuwige cyclus van wedergeboorte krijgt.

Vorm aan de Vecht in buitenplaats Doornburgh

Al hoort bij geloof nu eenmaal ook verwarring en twijfel. Die zaait Li Edelkoort in de mini-expositie Animisme, waarin de trendvoorspeller betoogt dat ook dingen een spirituele ziel hebben. In veel culturen worden goddelijke krachten toegekend aan bomen, rivieren en zelfs stenen. Deze band tussen menselijke cultuur en onzichtbare natuurkrachten worden verbeeld door poefjes die ogen als reusachtige kiezels, een schelpvormige stoel en een druppelvormig wandkleed. Want als de goddelijke aanwezigheid in architectuur kan schuilen, zoals bij dit klooster, waarom dan niet in een meubel?

Tentoonstelling met dezelfde uitgangspunten als het klooster Het voormalige nonnenklooster op de lommerrijke Buitenplaats Doornburgh aan de Vecht is een ontwerp van architecten Jan de Jong (1917-2001) en de ‘bouwende monnik’ Dom Hans van der Laan (1904-1991). Uitgangspunt in de uitgebeende bouwstijl is ‘het plastisch getal’ dat de rigide maatverhoudingen tussen bijvoorbeeld muren, plafonds en ramen bepaalde. Deze vormleer was de inspiratie voor het tentoonstellingsontwerp van Stefan Scholten. De objecten zijn verpakt in houten vitrines met de overrompelende eenvoud van Van der Laans rechttoe, rechtaan meubels. De ramen van het klooster zijn beplakt met folie in de kleurenleer van het plastisch getal. De scenografie van de objecten is van meesterstylist Maarten Spruyt, bekend van zijn expressieve modetentoonstellingen. Heel vernuftig hoe de opstelling steeds levendiger wordt – alsof je als bezoeker langzaam wordt voorbereid op de terugkeer naar de drukke buitenwereld. Curator van Vorm aan de Vecht is Nicole Uniquole, die gulle exposities met kunst, mode en erfgoed als handelsmerk heeft. Deze zomer opent in het Stadspaleis van de Duitse stad Fulda haar expositie Design & Dynastie waarin het hofleven van Koning Willem I door een hedendaagse designbril wordt bekeken.

