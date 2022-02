De columns van Marguerite Duras vormen zomaar een treurig liefdesverhaal

De columns die Marguerite Duras voor de krant Libération schreef, hoefden niet met de actualiteit te maken te hebben, maar konden gaan over wat haar zelf interesseerde. Dus schreef ze over de dagen zoals je een stad doorkruist; over wat ze ziet die zomer van 1980, kijkend uit het raam van haar appartement aan de kust van Trouville. Ook gebundeld, in Zomer ’80, blijven deze stukken bijzonder geslaagd.

De zee, de regen en de wind – het is een grauwe, natte en stormachtige zomer – zijn een goed onderwerp voor Duras: ‘Vandaag is de zee ronduit woelig. Gisteren stormde het. In de verte is ze bezaaid met witte barsten’. Weer of geen weer, op het strand spelen elke dag de kinderen van het zomerkamp. Duras valt een jongetje op dat buiten de groep valt. Een van de leidsters ontfermt zich over hem. Of ze echt bestaan blijft ongewis. Duras suggereert een relatie tussen hen, en de onmogelijkheid van die relatie. De actualiteiten (de Olympische Spelen in Moskou, de havenarbeidersstaking in Gdańsk) sijpelen mondjesmaat dit treurige liefdesverhaal binnen.

