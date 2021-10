De Colin Currie Group is de beste pleitbezorger voor Steve Reich ★★★★☆

Slagwerker Collin Currie en componist Steve Reich (rechts) bij een eerdere ontmoeting. Beeld Ben Larpent

Je was even weg, hè? Na een doodse stilte ben je weer terug in je stoel, in de Grote Zaal van het Concertgebouw in Amsterdam. Music for 18 Musicians (1978), het stuk van Steve Reich, heeft je in een wurggreep genomen. De strakheid van de zich herhalende cellen van melodisch materiaal op een stellage van hamerende percussie heeft je naar adem doen happen.

Reich werd op 3 oktober 85 en in de ZaterdagMatinee werd de verjaardag van de Amerikaan gevierd. De concertserie was een van de opdrachtgevers van een nieuw stuk. Voor de wereldpremière van Traveler’s Prayer (2020) en twee andere composities van Reich was de Schotse slagwerker Colin Currie aangetrokken. In de programmatoelichting staat het zo: Reich hoorde naar eigen zeggen zijn muziek nooit beter dan in handen van de Colin Currie Group. Ze maken die reputatie absoluut waar. Door zijn enorme strakheid is dit ensemble de beste pleitbezorger die je je kunt bedenken.

Ook de zangers van Synergy Vocals zijn nauw verbonden met Reich. Traveler’s Prayer is een canonzang. Het is een bezwerende meditatie, zoals de herhalingen uit het Bijbelboek Exodus, waaruit geput is, ook kunnen aanvoelen.

In Tehillim (1981), op Hebreeuwse teksten uit het boek Psalmen, klinken drie sopranen en een alt met hun canonisch gezongen woorden als een elektrische geleiding, met stroomstoterige accenten die telkens worden verlegd. Pregnante percussie in de vorm van trommel en sambaballen haakt zich in je brein. Duizelig loop je na afloop van het concert de namiddag in.