De circusartiesten dansen een aardig nummertje mee met de balletdansers in Oscar ★★★☆☆

Oscar door Scapino Ballet Rotterdam, Blaudzun en Codarts Circus Arts in Koninklijk Theater Carré in Amsterdam. Beeld Hans Gerritsen

Bij een hommage aan circusdirecteur Oscar Carré (1845-1911), bedenker en bouwer van het beroemde Koninklijke Theater aan de Amstel (1887), ontkom je niet aan trappelende paarden. De man die in heel Europa stenen circustheaters liet neerzetten, was een expert in paardendressuur; voor zijn circusshows trok hij rond met treinen vol Trakehner-hengsten, zijn favoriete ras. En dus dragen de dansers van Scapino Ballet Rotterdam paardenstaarten om hun middel bij de start van de voorstelling Oscar, die vanwege het 135-jarig bestaan nog twee weken te zien is in Carré in Amsterdam. Ze worden soms als ruiters in het zadel gehesen, om de teugels aan te trekken op een rijdende bok – overigens foeilelijke objecten zonder kop en staart. En ze vormen regelmatig een dierlijke hoofdtooi van fraai gedrapeerde manen met sierlijk gevouwen handen boven hun glanzende, zwartkanten tenues.

Maar artistiek leider Ed Wubbe is er de choreograaf niet naar een biografisch portret te schetsen. Naast de gestileerde ruitertableaus grijpt hij een enkele keer terug op dramatische gebeurtenissen uit Carrés leven, zoals het verlies van zijn eerste vrouw Amalia bij een treinbotsing. Danseres Bonnie Doets, die met Oscar afscheid neemt van het podium, wordt aan het slot in amazonezit tureluurs gedraaid op een turbulente bok, om daarna weggedragen te worden in de armen van danser Mischa van Leeuwen. Hij doet het meest aan de aristocratische circusdirecteur denken, marcherend op paardrijlaarzen, met verbeten blik onder hoge hoed. Soms cirkelt hij langs de piste om het publiek met gebaren op te hitsen. Maar zijn personage, net als dat van Doets, is weinig uitgewerkt. Ook choreografisch zet Wubbe deze twee boegbeelden van Scapino amper in. Jammer, de grandeur van Carré smeekt om theatraal krachtige persoonlijkheden, die ook de engelenbak hoog in de nok bereiken.

Wubbe legt nu de focus op de energieke samensmelting van zijn achttienkoppig dansersensemble met acht jonge circusartiesten van de opleiding Codarts Circus Arts. Zij dansen een aardig nummertje mee en worden tijdens hun luchtacrobatiek aan een zwierende trapeze of zwiepende touwen geholpen door een vangnet van dansers. Toch vertoont de regie ook hier zwakke momenten met te iele circusacts, zoals het stapvoets wandelen met witte jongleerballetjes op de randen van een zwarte hoed of een horizontaal gevouwen rug.

Eigenlijk spint vooral zanger en componist Blaudzun (Johannes Sigmond) met zijn vijfkoppige band garen bij deze gelegenheidssamenwerking. Hoog op een podium in de lijstopening van Carré zorgen zij voor een opwindend concert, dat zich moeilijk laat dwingen tot een verbindende soundtrack voor het danstheater beneden hen. Soms zoekt Blaudzun de intimiteit van een klein gespeeld lied over een vertwijfelde vlucht, dan weer pakt de band monter uit met lekker rauwe scheuten op (bas)gitaar, drum en toetsen. Meer dan twintig songs van bestaande albums, plus twee nieuw gecomponeerde nummers, strooien ze uit over de piste beneden hen, waar groepjes dansers samenscholen in lange zwarte kostuums. Of de dorstige teksten vol verlangen ook nog ergens met Carré en zijn hengsten te maken hebben, vraag je je na de pauze niet meer af.

Bonnie Doets en Mischa van Leeuwen in Oscar door Scapino Ballet Rotterdam, Blaudzun en Codarts Circus Arts in Carré. Beeld Hans Gerritsen