De Chinese fabrikant van elektrische auto’s BYD is bezig aan een onstuitbare opmars

Het dit jaar gepresenteerde model Han van de Chinese autofabrikant BYD. Beeld Getty Images

Europese autofabrikanten spreken graag van een Teslakiller als ze hun nieuwste elektrische personenwagen presenteren. Nooit hebben ze het over een BYD-killer, maar dat gaat misschien veranderen, want de Chinese autofabrikant is bezig aan een onstuitbare opmars.

Volgend jaar komt BYD (de afkorting voor ‘Build Your Dreams’) met een SUV en een sportwagen, lucratieve segmenten van de markt die tot nu toe voorbehouden waren aan voornamelijk Europese en Amerikaanse fabrikanten.

Het bedrijf loopt bovendien voor op veel westerse concurrenten: sinds dit jaar worden er geen personenwagens met een verbrandingsmotor verkocht. Het enige andere volledig elektrische merk is Tesla. BYD ziet de Amerikaanse pionier als zijn belangrijkste concurrent en volgens persbureau Bloomberg is de kans groot dat het Chinese concern zijn rivaal uit Californië begin volgend jaar al inhaalt in verkoopaantallen.

In reactie op de felle concurrentie verlaagde Tesla in oktober al zijn prijzen op de Chinese markt. Chinese fabrikanten hebben op hun thuismarkt een marktaandeel van 80 procent en zijn van plan hun vleugels uit te slaan naar Europa en de Verenigde Staten.

Anderen zien de bui hangen en trekken zich terug uit de Chinese markt. Autoconcern Stellantis, dat ontstaan is uit een fusie tussen PSA (Peugeot, Citroën en Opel) en Fiat Chrysler, overweegt te stoppen met de productie van voertuigen in China. Dat liet Stellantis-topman Carlos Tavares onlangs weten.

Door een toename van de geopolitieke spanningen tussen China en het Westen verliezen westerse autobouwers ook marktaandeel aan Chinese concurrenten, stelt hij. Marktanalisten noemen vooral de lagere prijzen en verbeterde kwaliteit van het Chinese aanbod.