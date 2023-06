De charme van De Gaulle is geen fabeltje

Generaal De Gaulle en generaal Henri Giraud inspecteren de troepen in Algiers, 1943. Beeld Getty

Algiers, 26 juni 1943

Gisterenavond heb ik gedineerd bij generaal De Gaulle. Hytier, mijn begeleider, heeft me tegen 8 uur met de auto afgehaald. De auto bracht ons naar El Biar, naar de villa vanwaar je vanaf het terras uitkijkt op de stad en de burcht.

Hytier en ik zaten aan weerszijden van de generaal. Rechts van mij zat de zoon (of neef) van generaal Mangin, de namen van de anderen heb ik niet onthouden. We waren met z’n achten.

De Gaulle begroette ons hartelijk, mij haast eerbiedig, alsof het hém een eer en genoegen was. Men had mij over zijn ‘charme’ verteld, en dat bleek niet overdreven. En toch voelde je geen moment dat hij in de smaak probeerde te vallen. De generaal bleef steeds waardig, zelfs een beetje gereserveerd, als in gedachten verzonken.

Zijn eenvoud, de klank van zijn stem, zijn oplettende doch niet onderzoekende, eerder goedige blik, bevrijdden mij van elke schroom. En ik had me nog beter gevoeld als ik me niet voortdurend bewust was geweest van het gezelschap van een man van de daad, die verkeert in een wereld ver van de mijne.

Ongetwijfeld wacht hem een zware taak, waarop hij ook berekend in. Er is geen sprake van overmoed bij hem, geen eigendunk, doch een diepe innerlijke overtuiging. Het zal mij geen moeite kosten op hem mijn vertrouwen te vestigen.

André Gide (1869-1951), Franse schrijver. Ingekort fragment uit Journal 1939-1949. Gallimard, 1954.