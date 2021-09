De Chants d’Auvergne huilebalkerig? Niet in handen van Carolyn Sampson ★★★★☆

Het verhaal gaat als volgt. Op een avond in 1903 kijkt Joseph Canteloube vanaf een heuvel uit over Vic-sur-Cère, een vlek in de Auvergne. Hij hoort hoe een herderin een liedje zingt. Canteloube, componist immers, krabbelt de noten ter plekke op papier. Weer een nummer voor de Chants d’Auvergne, een verzameling van tientallen plattelandsliederen die hij later uitwerkt voor sopraan en symfonieorkest.

Het liedje van die bewuste avond, Baïlèro, wordt het beroemdst. Na een inleiding door de pastorale hobo zingt de sopraan over plekken waar het aangenaam grazen is. Sommige zangeressen maken er een huilebalkerig stukje van, niet de Engelse Carolyn Sampson. Ooit begon ze als een strakke sopraan in de barokmuziek. Inmiddels weet ze wat vibreren is, al houdt ze het gelukkig beschaafd. Ook in 24 andere liederen wordt Sampson met gevoel voor folkloristische kleur begeleid door het Finse Tapiola Sinfonietta en dirigent Pascal Rophé.

Carolyn Sampson Chants d’Auvergne Klassiek ★★★★☆ Bis