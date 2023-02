De Cariben leken bij ‘Blauw bloed’ vooral een zonnig decor waartegen de Oranjes hun schattige dingetjes konden doen

Hallo, een nieuwe tv-recensent hier. Eentje bij wie de HD-tv in de huiskamer vooral dienstdoet als middel om het jonge kroost rustig te krijgen met een eindeloze stroom aan tekenfilms en YouTube-curiosa. Het is een tijd geleden dat er hier gezapt werd naar andere oorden in het tv-landschap. Vooral lineaire tv, inclusief gehannes met tv-gidsen, lijkt iets van een lang vervlogen era.

Wel fascinerend wat er gebeurt als je je beperkt tot wat de tv-pot op de publieke omroep op een lukraak moment schaft. Dan kijk je bijvoorbeeld op een zaterdag naar programma’s over het koningshuis en het twee weken durende bezoek dat onze Oranjes onlangs aan de Nederlandse Cariben brachten.

Het zijn van die plichtmatige koninklijke tripjes die we in andere tijden voor kennisgeving zouden aannemen. Nu was het wat je noemt ‘saillant’ vanwege de excuses die Mark Rutte onlangs uitsprak voor het Nederlands slavernijverleden. Veel nazaten van tot slaafgemaakten, hier en overzees, verlangden echter iets meer: een royaal excuus van ons koningshuis. Hoe zouden onze tv-makers hierover berichten?

Het leverde twee soorten royalty-tv op: één waarin kritiekloze Oranjeverheerlijking de toon bepaalde, en een andere waarin de Oranjes vooral een ingang boden om de moeizame koninkrijksrelaties te verkennen.

Om met de eerste soort te beginnen, Blauw bloed van de EO: dat leek vooral een verkrampt aftreksel van RTL Boulevard, inclusief een desk vol trivialiteiten uitwisselende ‘experts’. Misschien flauw om iets anders te verwachten van een programma dat geen enkele andere pretentie lijkt te hebben dan geëxalteerde verslaggeving, maar enigszins wrang was het af en toe wel.

‘Er werd uitgebreid stilgestaan bij ons koloniaal verleden’, voice-overde presentator Jeroen Snel boven een kort fragment van een performance die het slavernijverleden moest uitbeelden. Daarna stoof Blauw Bloed – op de klanken van vrolijke steeldrummuziek – weer snel door. De Cariben, dat leek bij dit programma vooral een zonnig en zorgeloos decor waartegen de Oranjes hun schattige koninklijke dingetjes konden doen. Onbedoeld hilarisch was het slot van het programma, waarin de vraag werd gesteld of prinses Amalia wel een ‘passende outfit’ aan had bij haar bezoekjes her en der, waaronder bij verschillende slavernijmonumenten.

Jeanne Henriquez, directeur van het Tula Museum op Curaçao, spreekt de koninklijke familie toe. Beeld NOS

Doortastender ging het er aan toe bij Amalia en de Nederlandse Cariben van de NOS. Hier waren juist de Oranjes de achtergrond en stonden de Cariben en alles wat daar speelt prominent op de voorgrond. Dat leverde schurende journalistiek op over de schrikbarend armoede op Bonaire, de groeiende gevaren van klimaatverandering voor het gebied en de uittocht van jonge, getalenteerde mensen.

En toen zond het programma beelden uit waarin het koning Willem-Alexander even lastig werd gemaakt. Een directeur van een slavernijmuseum vraagt de koning op de man af of ook hij binnenkort zijn excuses wil aanbieden. ‘Please, overweeg het.’ De koning knikt, geen toezegging, slechts een flauwe grijns. Ook dat soort ongemak was onderdeel van het koninklijk bezoek aan de zonovergoten Cariben. Gelukkig was de NOS erbij om het te registreren. Het leverde de betere soort royalty-tv op.