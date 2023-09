De cabaret? Heeft de krant soms geen correctoren in dienst?

Vaak vragen lezers zich af, in een bericht aan de taalbrievenbus: ‘Heeft de krant soms geen correctoren in dienst?’ Welaan, sinds 1 september is het antwoord op die vraag: nee. Al heel lang heeft de krant weliswaar geen correctoren meer in dienst, maar een vijftal erudiete freelancers fungeerde nog heel lang als zodanig, maar per die datum is de functie opgeheven.

Overigens hadden zij niets kunnen doen aan een opzichtige fout die een aantal lezers opmerkte, want de correctoren lazen ter correctie alleen de papieren pagina’s en de kop die onder anderen Jelle van Buuren uit Enschede vrijdag 1 september zag, stond op de site: ‘Grote namen en aanstormende talenten: de nieuwste (Nederlandse) cabaret op televisie’. Oeps.

Wat was hier gebeurd? Het artikel was donderdag 31 augustus door de eindredacteur van een andere kop voorzien en gepubliceerd: ‘Grote namen en aanstormende talenten: dit zijn de nieuwste (Nederlandse) cabaretregistraties’. De volgende dag wilde iemand het woord ‘registratie’ uit de kop halen. En toen gebeurde het en werd vergeten het lidwoord te veranderen. De fout werd snel hersteld, maar is door menigeen gezien.

Gelukkig bestaat voor dit soort bedrijfsongevallen een handig e-mailadres: tikfout@volkskrant.nl. Maar blijft u ons vooral ook via de taalbrievenbus bestoken.

Zo evident als bovenstaande fout is het niet altijd. Lezer Joop van der Linden had graag gezien dat een columnist (in de krant van 1 september) iets anders had geschreven dan ‘de tijdgeest wijzigt’. Van der Linden: ‘Je kunt iets wijzigen, iets kan gewijzigd worden, maar iets kan niet wijzigen.’ Oftewel: wijzigen is een overgankelijk werkwoord (dat alleen kan bestaan met een lijdend voorwerp: ik wijzig het reisplan) en geen onovergankelijk werkwoord (dat bestaat zonder lijdend voorwerp: de tijdgeest wijzigt).

We zien het fenomeen vaker opduiken (missen!), net als de ergernis erover. In dit geval is die ergernis evenwel ten onrechte, het werkwoord ‘wijzigen’ is al sinds ruim twee eeuwen óók een onovergankelijk werkwoord. Zoals Van Dale het statig formuleert: ‘1811, vertalende ontlening aan Lat. modificare’.

Van der Linden slaakt bij zijn kritiek de bekende zucht: ‘Dat zal zeker kloppen, en taal ontwikkelt zich ook, dat realiseer ik me.’ Om te besluiten met iets waartoe hij het volste recht heeft: zeggen dat hij de formulering niet fraai vindt: ‘Toch heb ik er grote moeite mee dat de columnist hier niet kiest voor ‘verandert’, of een andere mooie constructie, want onze taal kent veel manieren om iets te zeggen.’ Daar is geen speld tussen te krijgen.

Bart Koetsenruijter

Vindt u ook iets van ons taalgebruik? taal@volkskrant.nl

Welk geluid maakt een vallend kabinet? Over ‘klappen’, mislukken en in de modder rijden

Is het kabinet wel gevallen als niemand dat heeft horen vallen? Drie lezers stuurden een brief om bezwaar te maken tegen de manier waarop de krant crisisonderhandelingen en soms zelfs het kabinet laat ‘klappen’, als een kauwgombel die op de neus van premier Rutte uiteenspat. Dat klappen doet onze lezers als klanknabootsende term eerder denken aan klappende zoenen of klapperende zeilen dan aan moeizame gesprekken die uitlopen op een treurig niets.

Harold Ansink: ‘Ooit, niet zo lang geleden, betekende klappen het uiting geven van waardering voor een bijzondere prestatie, vaak op het culturele vlak of in de sport. En, figuurlijk, was er nog weleens iets met een zweep.’ Els Rademaker noemt het ‘krankzinnig’ woordgebruik en suggereert een ouderwets en gewoontjes ‘mislukt’. Dick Sluis geeft de voorkeur aan ‘strandt’ of ‘sneuvelt’ en ziet in ‘klappen’ de neiging om populair te doen.

Hebben de lezers gelijk? In een papieren versie van de Van Dale uit de jaren negentig wordt over mislukte akkoorden nog niet gerept. ‘Klappen’ is daar nog vooral het geluid van een ‘klap’ geven, het natuurlijke geluid dat eksters en papegaaien voortbrengen en verwijst het daarnaast naar het regionaal bekende gebruik in de betekenissen van praten en roddelen. Maar er staat ook al dat het kan verwijzen naar ‘instorten’, en (informeel) naar ‘uiteenspringen’ of ‘barsten’. Inmiddels vermeldt het woordenboek dat banken en economieën kunnen klappen als zij in­een­stor­ten of failliet gaan. En ja, ook onderhandelingen en kabinetten mogen klappen als zij mislukken of vallen.

Maar dat het kan, betekent natuurlijk niet dat het altijd moet. Wij van Lezerspost zien ook dat analisten en verslaggevers wat kwistig met het klappen omgaan. Taalarmoede ligt op de loer. Als we iets vaker spreken van ‘afketsen, afgebroken worden, stranden, of zelfs in de modder rijden’, dan zal Harold Ansink zijn handen ‘ritmisch tegen elkaar aan slaan met een welhaast flamenco-achtig resultaat’.

En dan hebben we het nog niet eens over de ‘klap onweer’ gehad, een onder schrijvende meteorologen populaire manier om te omschrijven dat het wat zal onweren. Deze klap duikt in de krantendatabank voor het eerst op in 1992. Hier doet de klap ons denken aan de kaboem van de donderslag. Bij de eindredacteuren van de Volkskrant geldt de stille overeenstemming dat we die klap, net als de ‘spat regen’ en de ‘vlok sneeuw’ in het weerbericht niet tolereren. Maar dat we aan die overeenstemming wel wat meer rumoer mogen geven, blijkt uit het feit dat de kaboem onweer gisteren nog op onze pagina’s te vinden was.

Emma Meelker

Kun je beledigende termen als ‘mongool’ helemaal uit de krant weren?

In de vorige editie van Lezerspost stond dat we een ‘trits’ klachten uit ons postvak hadden gehaald. Het woord was bedoeld als plagerijtje voor taalpagina-insiders: het wordt inmiddels in de betekenis van ‘een reeks’ door Van Dale geaccepteerd, maar sommige taalpuristen blijven volhouden dat de oorspronkelijke betekenis van ‘drievoud’ – een verbastering van het Latijnse trias – de enige is. Collega Rogier Goetze schreef erover in 2019, om te concluderen: taal staat nooit stil.

Drie lezers konden er niet om lachen. ‘Erg triest, om niet te zeggen godgeklaagd’, schreef een, een ander vond het reden voor een ‘gisping’. De woorden ‘aperte fout’ en ‘dom’ vielen. Het komt neer op het terugkerende thema in deze rubriek: betekenissen van woorden veranderen door de manier waarop we die gebruiken, en dat vindt niet iedereen prettig. Twee lezers vermeldden in hun mail zelfs dat ze oude versies van de Van Dale gebruiken, een uit 1950, een uit 1961. Voor hen is wat zestig jaar geleden gold als fout nog altijd fout.

Het woord ‘mongool’, waar we deze week ook post over kregen, was zestig jaar geleden een geaccepteerde manier om iemand met het syndroom van Down aan te merken, maar dat doen we inmiddels niet meer, ook niet in de krant.

Zo kon het gebeuren dat columnist Sylvia Witteman in 2019, door een ingreep van de eindredactie, in het magazine een labrador vergeleek met ‘iemand met het syndroom van Down’. Een beledigende vergelijking, waar ze haar excuses voor aanbood, die in dit geval juist harder aankwam door de precieze omschrijving ‘iemand met het syndroom van Down’. Moeten we niet ook af van het nare gebruik van het woord ‘mongool’ als scheldwoord, ook in citaten? Een aantal lezers vond dat we hadden moeten ingrijpen in een interview met feminist Maaike Meijer, waarin macho-influencer Andrew Tate ter sprake komt. Meijer zegt: ‘Sorry dat ik het zo zeg – maar die is gewoon een echte mongool.’

Hier stuiten we op de kwestie of je bepaalde kwetsende woorden helemaal kunt verbieden. Het racistische n-woord gebruiken we in principe niet, schrijft ons Stijlboek voor. En we zijn erg terughoudend met het citeren van personen die het als scheldwoord hanteren, ‘omdat de krant zich ervan bewust is dat scheldwoorden en/of racistische uitingen door veelvuldig gebruik ook kunnen normaliseren’.

Ook over ‘mongool’ heerst er consensus dat we dat liever niet gebruiken, ook niet in een citaat. ‘Maar’, mailt onze Stijlgroep desgevraagd, ‘een verbod is ook weer zoiets.’ Maaike Meijer zelf is vóór. In een excuusbrief schrijft ze dat haar woordgebruik ondoordacht en respectloos was. ‘Ik schaam me. Het zal niet meer gebeuren.’

Emma Meelker

‘Hoog in het zadel dragen’: fout of slechts een ‘creatieve taalhandeling’?

Het zijn taalfouten in het lievere segment: momenten waarop een redacteur naar een woord grijpt dat net niet betekent wat hij had willen zeggen. En het zijn er veel: we hoeven maar zachtjes aan de taalinbox te rammelen om tot een trits verwisselde woorden te komen.

Veronique Schaaf vond in een zaterdagkrant twee verwarde werkwoorden. In een artikel over de machtige filantropenfamilie Van der Vorm – eigenaar van onder meer baggerbedrijf Boskalis en elektronicagigant Coolblue – schrijven we dat ze twee zetels willen in de ‘beheersstichting’ van museum Boijmans Van Beuningen. Schaaf: ‘Het museum wordt denk ik niet beheerst, maar beheerd.’ Inderdaad: de stichting heeft het museum niet, zoals de Van Dale-definitie van ‘beheersen’ voorschrijft, in bedwang of geheel in haar macht.

Pieter Markus – hoe zouden we zonder hem kunnen – mailt over de netelige spreidingswet. We schreven: ‘Meer verdeling heerst er over de vraag waar asielzoekers moeten worden opgevangen.’ Het artikel gaat dan wel over hoe vluchtelingen netjes over het land verdeeld moeten worden, maar in deze zin gaat het over bonje, en dus over verdeeldheid.

Er wordt ook lustig gehusseld met zegswijzen. Verhaspelingen die volgens taalkundigen Boudewijn Overduin en Ludo Gregoire naast grammaticale incorrecties ook als ‘creatieve taalhandelingen’ te beschouwen zijn. De afgelopen tijd vermeldden we onder meer dat de Taliban in Afghanistan ‘geen strobreed toegeven’. Verwarrend, want ‘geen strobreed in de weg leggen’ betekent dat je iets of iemand op geen enkele wijze wilt hinderen. De Taliban zijn juist uit op het beheersen van vrouwen en geven daarin geen duimbreed toe. Grappiger is de zinsnede dat Philips innovatie altijd zo hoog ‘in het zadel’ heeft gedragen, in plaats van het ‘vaandel’. Subtieler, en vaker voorkomend, is de verwarring over ‘onder ogen komen’ en ‘onder ogen zien’. Moeten we, om van intergenerationeel trauma af te komen, ons verleden van heksenvervolgingen ‘onder ogen komen’, zoals we in het magazine schrijven? Nee, mailt Judith Dijs: we durven iemand niet onder ogen te komen, maar onplezierige feiten moeten we onder ogen zien.

Mensen willen in de krant ook nog weleens ‘achter het net vangen’, een contaminatie van ‘achter het net vissen’ en ‘bot vangen’, uitdrukkingen die allebei zoiets betekenen als een kans missen. Bot vangen heeft overigens niets te maken met vissen. Men ving vroeger bot als een roeispaan lullig op het water klapte. In de roeisport zeggen ze tegenwoordig dat je ‘een snoek hebt geslagen’ als je riem in het water blijft hangen – waarmee de vis weer terug in beeld komt.

Emma Meelker

We weten nog maar net hoe het werkt

Zoals veel lezers weet Antoinette Geerdink wel hoe je feedback moet geven: eerst een top, dan een tip. Ze heeft met veel plezier de rubriek ‘Lezerspost’ gelezen, maar stoort zich in de krant aan de combinatie ‘pas net’. ‘Dat is toch dubbel?’

Ook Ton ten Barge houdt niet van de woordcombinatie en verwijst onder meer naar een advertentie van een bank, waarin dreigend vermeld staat: ‘en we zijn pas net begonnen’. Hij vermoedt dat ‘pas net’ oprukt vanwege goedkoop effectbejag. ‘Deze compleet overbodige manier om vlak achter elkaar twee keer vrijwel precies hetzelfde te zeggen, om daarmee een versterkingseffect te bereiken, lijkt een trend.’

Daarmee zet hij ons verwarrend genoeg op twee sporen: is ‘pas net’ een overbodige herhaling van ‘vrijwel precies hetzelfde’ en dus gewoon een gevalletje dubbelop? Lezers mailen ons hier vaak over. In april schreven we nog dat het aantal gokreclames ‘explosief’ was geëxplodeerd. Klachten waar we inhoudelijk niet veel op te zeggen hebben, en die doen denken aan een artikel op satiresite De Speld: ‘Onnodige herhalingen zijn vaak overbodig. Niet alleen omdat ze niets toevoegen maar ook omdat ze geen nut hebben.’ Of betreden we er volgens Ten Barge het rijk van het versterkende stijlmiddel tautologie mee, zoals de ‘versteende’ combinaties gratis en voor niets, keurig netjes en roddel en achterklap?

Maar bij een korte zoekopdracht in het archief blijkt dat het woord ‘pas’ in de gevallen waarin we ‘pas net’ schrijven, gewoon een functie heeft. Hoe zuurdesembrood zijn smaak en luchtigheid krijgt, beginnen we ‘pas net’ te begrijpen, bijvoorbeeld. Het kabinet is ‘pas net’ begonnen met de ontdekking van de waarde van arbeid. En het civilisatieproces van Oud en Nieuw is ‘pas net’ begonnen. Zoals tijdschrift Onze Taal al in 2021 geduldig uitlegde: ‘Hoewel ’pas’ en ‘net’ allebei ‘sinds kort’ kunnen betekenen, is ‘pas net’ in deze voorbeelden niet dubbelop. Dat is omdat ‘pas’ hier gebruikt wordt in de betekenis ‘nog maar’.’ We zijn ‘nog maar’ net begonnen, we hebben ‘nog maar’ net door hoe de bacteriën in zuurdesembrood werken. Daarmee is ‘pas’ een modaal bijwoord, dat een betekenisnuance aan ‘net’ toevoegt.

En dan nog een miniklachtje: kunnen we ‘op de bres staan’, als ‘bres’ verwijst naar een gat in de verdedigingsmuur waar dappere soldaten insprongen om de rest te verdedigen? Volgens lezer Loek van der Zon moet het ‘in de bres’ zijn, niet ‘op’. Onze Taal denkt daar anders over: sommige van die soldaten sprongen ‘op’ de overblijfselen van de muur.

Emma Meelker

Kunnen we het eens worden dat er een verschil is tussen ‘niets’ en een heel klein beetje iets?

Het spel is: is het nihil of bijna niets? Als de overlevingskans bij alvleesklierkanker met uitzaaiingen van 0 naar 1 procent gaat, is die stijging dan niets, nakkes, nada en dus nihil? Of hebben nieuwe kankermedicijnen een armzalige verbetering opgeleverd die desalniettemin nog altijd groter is dan niks? En was er in 2017, na de door de lidstaten slecht aangepakte migratiecrisis, werkelijk nul komma nul of ‘nihil’ over van het morele gezag van de Europese Unie?

Een oplettende lezer merkt op dat het woord nihil in de krant vaak wordt gebruikt in de betekenis van ‘heel erg weinig’, terwijl de Van Dale-definitie duidelijk is: nihil is niets. Het woord is ontleend aan het Latijn en is een variant van nihilum, dat gevormd is uit ne- (niet) en hilum ‘vezeltje, kleinigheid’. Letterlijk dus ‘nog niet de kleinste kleinigheid’.

Het is in vlammende betogen of analyses van falend overheidsbeleid natuurlijk prettig om over een woord te beschikken dat een ontwikkeling in een klap zo klein maakt dat die te verwaarlozen is. In de krant zien we de ‘erg weinig’-versie van nihil vaak opduiken bij voorspellingen en in opiniërende artikelen. Boven een stuk over de kleine zetelkansen van Denk bij de Tweede Kamerverkiezingen van 2017 zette een eindredacteur dat de kans op succes van de partij ‘nihil’ was. Denk haalde uiteindelijk drie zetels.

Volgens Onze Taal is de betekenis van ‘vrijwel niets’ ondertussen gebruikelijk. Maar het taalloket houdt in dit geval wel van zwart-wit en blijft vasthouden aan de oude betekenis: er is een verschil tussen niets en (een heel klein beetje) iets. In dat laatste geval adviseren we toch even ‘praktisch’ of ‘vrijwel’ voor ‘nihil’ te zetten.

Ook van de oude stempel is Dianne Feinstein, de Amerikaanse Democratische senator die zo oud begint te worden dat haar partijgenoten zich afvragen of ze nog wel kan functioneren. Zij willen van haar af: ze is inmiddels ook te conservatief. In de krant schreven we dat Feinstein daarmee ‘uit de tijd dreigde te vallen’, een zinsnede die het schopte tot kop van het artikel.

Een lezer mailde dat hij zijn hersenen had gepijnigd over de betekenis. Het is inderdaad geen gangbare uitdrukking, en dus te poëtisch voor een nieuwsartikel. Het vermoeden rijst dat er sprake is van een contaminatie van ‘niet meer van deze tijd zijn’ en ‘in ongenade vallen’. En dan komt ‘uit de tijd vallen’ ook nog terug als titel van een boek van journalist David Grossman over rouw. Volgens hem is het een Zeeuwse uitdrukking die zoveel betekent als doodgaan. Oud is Dianne Feinstein met haar 89 jaar zeker, maar misschien wel stervende? Die kans is klein.

Emma Meelker

Kunnen we een plumpudding als een pudding beschouwen, en kan-ie dus wel of niet inzakken?

Zware zaken in de lezerspostbrievenbus. Paula Duijneveld stuurt ons een kort en duidelijk bericht. In een stuk over als terroristen gebrandmerkte studenten stond zaterdag 8 april dit in de Volkskrant: ‘Niet eerder zakte zo’n groot terrorisme-onderzoek bij de rechter zó als een plumpudding in elkaar.’ Duijneveld: ‘Plumpuddingen zakken niet in elkaar!’

Wat is hier aan de hand? Een plum kennen we in Nederland niet. De Engelsen kennen het woord wel (pruim, rozijn). Een plumpudding, die het Nederlands wél kent, komt dan ook uit het Engels (het zal eens niet). Het is, aldus woordenboek Van Dale, ‘pud­ding be­reid met vet en veel prui­men of ro­zij­nen en ver­schil­len­de spe­ce­rij­en en bij het op­die­nen over­go­ten met rum; een tra­di­ti­o­neel Brits kerst­ge­recht’. Maar of dat dan ook de traditionele Engelse Christmas pudding is? Dat vertaalt het woordenboek met ‘kerstpudding’, wat nog steeds volgens Van Dale een ‘ze­ke­re war­me pud­ding (1), lij­kend op plum­pud­ding’ is. We vermoeden hier een discussie waarvan we ons liever verre houden.

Belangrijker is de vraag: kan een plumpudding in elkaar zakken? De Nederlandse zegswijze is, en daar zal lezer Duijneveld op doelen, ‘als een pudding in elkaar zakken’. Iedereen kent het tafereel wel: vader zet trots het dessert op tafel, een stevige pudding, trekt het omhulsel ervanaf en ffflufff, het goedje zakt in elkaar. Als een pudding.

Een ‘Christmas pudding’ en vermoedelijk ook wel een plumpudding. Beeld Getty

De kans dat zulks met een plumpudding gebeurt, is klein, te verwaarlozen klein zelfs vermoedelijk. Wie de plumpudding kent of even een afbeelding opzoekt en beseft wat de ingrediënten zijn (boter – niervet schijnt ook te kunnen –, noten, krenten, rozijnen, eieren, broodkruim en nog flink wat meer), weet dat een plumpudding van zijn lang zal ze leven niet instort. En dat leven van zo’n pudding kan lang zijn. Een beetje kerstliefhebber slaat in oktober al aan het maken ervan en er schijnen liefhebbers te zijn die het ding in november maken en hem dan pas met Kerst vólgend jaar eten. Want hoe langer een plumpudding ‘rijpt’, hoe lekkerder hij is. Het zal.

Rest de vraag of de schrijver er nu erg naast zat. Als een pudding in elkaar kan zakken en een plumpudding een pudding is, kan een plumpudding ook in elkaar zakken. Logisch en taalkundig gezien misschien wel. Maar nee, in werkelijkheid zal een plumpudding nooit in elkaar zakken.

Dus? Toch weer dat vermaledijde Engels. In het Engels betekent pudding veel meer dan alleen pudding. Ook brij, worst, dessert en dikzak, onder meer. En ja, dan is daar ook die onuitroeibare drang van auteurs om zaken aan te dikken. Want het klinkt lekkerder en erger tegelijk: als een plúmpudding in elkaar zakken. Je ziet het gebeuren, maar het kan niet.

Bart Koetsenruijter

Een film ‘gaat’ niet meer ergens over, nee: die ‘onderzoekt’

Vorige week schreef Volkskrant-taalduider Rogier Goetze op deze plek over de eigen taal van filmrecensenten, vol hyperbolen en bijvoeglijke naamwoorden. Volgens lezer René Appel zag hij daarbij iets belangrijks over het hoofd. ‘Het toenemend gebruik van het woord ‘onderzoeken’.’

Volgens Appel geven we met dat woord in de krant meer gewicht aan de intenties van kunstenaars dan we vroeger zouden doen. Want onderzoeken Daan van Citters en Joenoes Polnaja in Kleinkinderen van de Oost de trauma’s die hun grootvaders in Indonesië opliepen? Of gaat die film simpelweg over die trauma’s? ‘Met ‘onderzoeken’ klinkt het veel degelijker en belangrijker.’

Appel heeft een punt: een grondig onderzoek in het archief levert een overvloed aan vorsende filmmakers, fotografen en jazz-zangers op. Waar ze vroeger zouden bespiegelen of beschouwen, onderzoeken ze nu met hun albums of films ‘wat het betekent om een dikke fietser te zijn’, of ‘de betekenis van de onderwereld’. Animatiefilm Soul is geen kinderfilm over een middelbareschoolleraar met gevoel voor muziek, maar is te omschrijven als een ‘onderzoek naar het leven’.

Waar je bij het woord ‘onderzoek’ misschien denkt aan een hypothese, een duidelijke hoofdvraag en mogelijk eenduidige antwoorden, lijkt de kunstenaar juist bescheiden in zijn opzet: zijn foto’s tonen niet de weerslag die corona heeft op het dagelijks leven, ze onderzoeken die slechts. De kunstenaar stelt alleen maar vragen. Daarbij is het nog twijfelachtig of hij echt systematisch op onderzoek uitgaat, of vooral gewicht aan zijn werk probeert te geven. Een beeldend kunstenaar kan in de krant wel zeggen dat hij via slakkenslijm het geheim van de onsterfelijkheid wil ontrafelen, maar is dat echt zo?

Maar misschien dat we abstract en diffuus taalgebruik juist uitlokken door steeds van kunstenaars te vragen om een grotere betekenis aan hun werk te verbinden. In de Volkskrant stond in een stuk over onleesbaar proza op zaalteksten in musea dit voorbeeld: ‘De werken reflecteren op materiële, politieke en technologische voorwaarden van zichtbaarheid – en onzichtbaarheid’.

Ook bij de krant is er een verandering in de wijze waarop we ons werk rubriceren. Naast de genres van de reportage en het interview is er het achtergrondverhaal, waarbij de journalist met de hulp van experts een actueel fenomeen uitlegt. Online werd afscheid genomen van dit label ‘achtergrond’: te algemeen en niet wervend. Het gebruik van ‘analyse’ nam daarentegen toe. Een journalist wiens stuk over standbeelden dat label kreeg merkte droogjes op: ‘Lekker, heb ik drie mensen gebeld, heb ik gelijk een ‘analyse’ geschreven.’

Emma Meelker

Een inheems land, waarover ‘de Volkskrant’ repte, slaat nergens op

Laat het voorop staan: lezer Piet van der Vlugt is ‘erg voor taalinnovatie’. Maar reppen van een ‘inheems land’, dát slaat nergens op. In een artikel over verkiezingen in Guatemala wordt gesuggereerd dat dat ‘inheemse land’ misschien toe is aan een ‘inheemse leider’. Ook Wolter Schra heeft er moeite mee. Hij pakte de Van Dale erbij. ‘‘Inheems’ betekent: ‘in het land zelf thuis behorend’. Een inheems land zou dus een land zijn dat in zichzelf thuis behoort.’

Schra en Van der Vlugt hadden uit de rest van het artikel kunnen opmaken dat gedoeld werd op de aanwezigheid van veel leden van inheemse bevolkingsgroepen, volgens de Van Dale ook wel ‘de nakomelingen van de mensen die ergens al woonden voordat het door anderen werd gekoloniseerd of bezet’. De politicus uit het artikel, Thelma Cabrera, is lid van de Mam, afstammelingen van de Maya’s. Nog niet zo lang geleden schreven we in de Volkskrant in zo’n geval dan ook nog weleens over ‘indianen’, maar inmiddels zijn we een stuk preciezer en noemen we de gemeenschappen bij de naam die ze voor zichzelf gekozen hebben. Omdat het in dit geval om zo veel verschillende van die volkeren gaat, is gekozen om die samen ‘inheems’ te noemen.

Maar een ‘inheems land’ blijft onbegrijpelijk. Het ‘land waar het grootste deel van de bevolking deel uitmaakt van inheemse groepen’ zou begrijpelijker zijn geweest. En veel langer.

Ondertussen rijst de vraag bij woke media, zoals OneWorld, of het woord inheems, net als ‘indianen’, niet ook belast is met de blik van het Westen. Wie ‘inheemse gebruiken’ leest, denkt volgens die redactie snel aan iets primitiefs. ‘Oorspronkelijke bewoners’ of gemeenschappen is dan neutraler en doet niet denken aan inheemse vlinders en vogels.

En dan lijkt er nog een aardrijkskundig trendje de kop op te steken, als drie klachten tenminste genoeg zijn voor een trend. Laten we omwille van dit stukje besluiten dat dat zo is: er is een vloedgolf aan kosmopolitische journalisten die vergeten dat veel Nederlanders landen, steden, staten en straten graag bij de Nederlandse naam noemen. Een ‘nazaat van een veehouder uit Bakersfield woont niet in het ‘grotendeels blauwe California’. En ‘er lijkt mij geen enkele reden te zijn om onnodig Frans te gebruiken als iets zich afspeelt in het tweetalige Brussel’, schrijft Mark Ligtenstein. Dus liever geen ‘Rue de la Loi’, ‘terwijl iedere Nederlandstalige (Belg) het natuurlijk over de Wetstraat heeft’.

En als we het over Spitsbergen hebben, hoeven we niet ineens te spreken van ‘Svalbard’. ‘Vreemd’, schrijft Roeland Böcker, ‘Tenzij u Parijs vanaf morgen ineens Paris gaat noemen.’

Wat we niet van plan zijn.

Emma Meelker

Niet íédereen weet wat voor bril Sartre en Foucault droegen

Altijd feestelijk, als journalisten voor de lezers speciaal eropuit zijn geweest en terugkomen met de details die precies overbrengen hoe het ergens was. Dat er in het restaurant vooral ‘ouder Museumjaarkaartpubliek’ zat, dat de bavarois ‘lijkstijf’ was. Details die tot de verbeelding spreken en van de reportage een bijzonder smakelijk journalistiek genre maken.

Maar er ontstaat frictie als het bij een omschrijving ontbreekt aan een gedeelde werkelijkheid bij lezer en journalist. Lezer Harald Hameleers bleef met grote vragen zitten toen een verslaggever had willen illustreren dat we in zijn stuk over de Russische smokkelaar Dmytri K. te maken hadden met een ogenschijnlijk net figuur: ‘Pantalon, groene coltrui, bril met filosofenmontuur.’ Hameleers wist zich geen raad met de bril: ‘Zoeken op Google en navraag bij een opticien leverde verschillende verklaringen op. Dat ging van dun metalen montuur tot dikke hoornen monturen, waarbij de laatste categorie ook werd aangeduid als ‘intellectuele grachtengordelbril’.

‘Het beeld dat ik wilde oproepen is kennelijk minder eenduidig dan ik dacht’, reageerde de verslaggever. Hij had gedacht aan Franse existentialisten en postmodernisten, zoals Sartre en Foucault, en dus gedoeld op ‘de dikke hoornen variant’. ‘Maar ik testte het net even uit op een collega, en zijn eerste associatie was een dun metalen montuur.’ Opletten dus: niet íédereen weet wat voor bril Sartre en Foucault droegen.

En dan zijn er intellectuelen die taalkundig nog veel problematischer zijn: de ‘assistent-professoren’ die de krant binnenglippen. Lezer Nynke Schulp heeft gelijk als ze zegt dat we Marilieke Engbers gewoon universitair docent hadden moeten noemen, in plaats van het Engelse assistant professor lui te vertalen. Het gaat in de krant vaak fout.

Eindredacteuren weten inmiddels ook dat ze moeten googlen als een Britse of Amerikaanse universiteitsmedewerker als ‘hoogleraar’ wordt opgevoerd, we willen niet zomaar cv’s opblazen. Is hij/zij/hen professor? Ja, dan hebben we te maken met de hoogste wetenschappelijke functie aan de universiteit. Maar is men associate professor – hiërarchisch een stapje hoger dan die ‘assistant’ – dan hebben we slechts van doen met een universitair hoofddocent.

Omdat Engels op veel faculteiten inmiddels de voertaal is geworden, rijst de vraag of het niet een tikje ouderwets is dat wij maar blijven vertalen. Docenten aan de universiteit van Wageningen staan er bijvoorbeeld vaak op dat we opschrijven dat ze werken aan ‘Wageningen University & Research’, wat pijn doet aan het taalgevoel. Veel Nederlandse docenten ondertekenen hun mails met hun Engelse functieomschrijving. Weten zíj nog wel hoe hun baan in het Nederlands heet?

Emma Meelker

Spelen we met het woord ‘meisjesnaam’ patriarchaal rechts in de kaart?

Dat het om een neurowetenschapper ging, leek de zaak er niet beter op te maken. In een anderszins eerbiedig interview met alle ruimte voor de verdiensten van Stephanie Cacioppo werd verwezen naar publicaties die ‘nog onder haar meisjesnaam Ortigue’ waren verschenen.

Het leverde drie brieven met soortgelijke klachten op: ‘denigrerend’ en ‘bijzonder kleinerend’ om volwassen vrouwen met zoiets ‘archaïsch’ als een meisjesnaam op te zadelen.

Trijntje de Kraker schrijft: ‘Hebben jullie ooit gerefereerd aan de jongensnaam van iemand? Denk het niet.’ Immers: ‘Mannen mogen tegenwoordig ook de naam van hun vrouw (erbij) voeren’, mailt Emmy van Stratum. Maaike de Haardt vermoedt zelfs dat ‘de Volkskrant dit anno 2023 niet meer kan schrijven zonder daarmee impliciet toch vooral patriarchaal rechts in de kaart te spelen’.

Over het Engelse equivalent van de meisjesnaam, maiden name, dat ook nog eens naar een zekere maagdelijkheid verwijst, wordt al langer gediscussieerd. In een sterk staaltje crowdsource-journalistiek deed The Guardian bijvoorbeeld verslag van een verhitte Twitterdiscussie waarin het woord door taalliefhebbers onder meer ‘een lading spookachtige victoriaanse seksuele angst’ kreeg toebedeeld.

Of het nou om maagdelijkheid gaat of niet: het lijkt inderdaad een prima moment om afscheid te nemen van een woord dat vrouwenlevens lijkt op te delen in een (onschuldig) meisjesdeel en, nou ja, wat daarna kwam. De Nationale ombudsman stelde al in 2010 briefschrijver Victor, getrouwd met een man, in het gelijk die vond dat het woord niet meer past in de moderne maatschappij. De ombudsman verzocht het ministerie van Buitenlandse Zaken om op het formulier voor het verlengen van een paspoort de terminologie aan te passen.

Volgens de Taalunie is ‘geboortenaam’ een goed genderneutraal alternatief, een optie waar ook Volkskrant-lezer Corry de Winter (in hoofdletters) mee op de proppen komt.

En dan metselen we nog even een brug naar iets heel anders: cement, een woord dat we volgens Arno Schipper gebruiken op plekken waar dat niet hoort. ‘Ik las eerder deze week dat ‘stukken cement’ met de hand moesten worden verwijderd, en in het katern Boeken en Wetenschap probeert de schrijver de lezer wijs te maken dat een stalen balk moet worden gevuld met ‘speciaal cement’ om een versterkte kern te maken.’

In dit geval hadden we beton moeten schrijven, een materiaal gemaakt van grind, zand, water en bindmiddel cement. Cement is slechts het poeder, dat gemengd met water, als een lijm andere componenten bij elkaar houdt. Denk aan: het cement van de samenleving.

Emma Meelker

iPhone heeft nog niet de status van luxaflex, airfryer en bakeliet

Wat doet die iPhone daar, vraagt Martijn Koop zich af. Ook als ‘totaal niet relevant is welk merk telefoon een persoon heeft’, kiest de Volkskrant er in reportages of portretten soms voor iPhone te schrijven. ‘Dit lijkt wel sluikreclame.’

In het archief van de krant zijn inderdaad genoeg onnodige iPhones te vinden. Het succes van de Oekraïense president Volodymyr Zelensky wordt mede verklaard door het bezit ervan: ‘Wel had hij – de tv-komiek die president was geworden – talent voor spreken voor een publiek. En hij had een iPhone met internet.’ Maar ook de vrouw van de Russische oppositieleider Navalny heeft ‘via haar iPhone voortdurend contact met haar collega’s’.

Sommige merknamen worden uiteindelijk een soortnaam of werkwoord, zoals airfryer, bakeliet, googlen, luxaflex en aspirine. Maar iPhone heeft die status niet. Daar komt bij dat de meeste mensen ter wereld een ander merk telefoon hebben: Samsung verkocht in 2022 toch echt meer smartphones dan Apple. Maar denk maar niet dat je in de kolommen van de krant iemand iets ‘op zijn Samsung’ ziet opzoeken.

Wat is er dan aan de hand? Over het algemeen zijn journalisten terughoudend met merknamen. Ze zijn bovendien opgeleid om alleen met details te strooien als die tekenend zijn. We laten mensen ook niet expliciet een glaasje Coca-Cola bestellen.

Is het bezit van een iPhone een betekenisvol detail dat een personage kleur kan geven? Niet echt, smartphone of telefoon volstaat dus. Over de merkliefde van thrillerschrijver Stephen King krabben ook veel van zijn lezers zich achter de oren.

Zo laat hij een personage alle functionaliteiten van de iPhone opnoemen (‘de world at your fingertips’), iemand liefdevol de stekker van ‘het kleine Hewlett-Packard printertje’ in het stopcontact doen en iemand, dwars tegen de dominantie van Google in, iets opzoeken op zoekmachine Bing, compleet met werkwoord ‘binging’. King schijnt te vinden dat zijn boeken moeten reflecteren dat onze leefwereld gedomineerd wordt door merken.

En soms lijkt een geïnterviewde zelf iets te willen zeggen, met die iPhone. Wat opvalt in het archief is dat ‘de nieuwste iPhone’ vaker wordt gebruikt als illustratie van onhandige hebberigheid. Zoals in een reportage over een pandjeshuis, waarin de uitbater praat over ‘Mensen met een middeninkomen die een nieuwe iPhone hebben gekocht en na twee weken denken: verrek, dat had ik niet moeten doen, ik moet mijn energierekening nog betalen.’

En dan komt als tegenhanger toch ook de Samsung om de hoek kijken. Bij Paul Schenderling, een econoom die vindt dat we wel met minder spullen afkunnen, wordt melding gemaakt van zijn ‘meest opzichtige consumptiegoed’: een decennium oude smartphone van Samsung.

Emma Meelker

Ook vertaald jargon is jargon

Van alle fouten zijn dt-fouten het allerfoutst. Lezers lijken in hun trots als Volkskrantlezers (al 52 jaar mijn krant!) aangetast als ze een zin lezen als ‘De pilot werd met allerlei waarborgen omkleedt’, of als een correspondent beweert dat ‘de Zweed lagom beschouwd als een way of life’.

Wanneer het in de soep loopt met de stam-plus-t, lijkt er voor lezers een ondergrens bereikt te zijn. Zoals hoogleraar psycholinguïstiek en taalkunde Dominiek Sandra in Knack opmerkt: ‘De dt-discussie is een van de beste illustraties van de sterke band tussen taal en emotie’, waaromheen ‘een taboe en stigmatisering’ hangen die we generatie op generatie doorgeven. ‘Is de Volkskrant nog mijn krant? Ik wens je succes, maar ik geloof er steeds minder in’, schrijft een lezer gepijnigd.

Op zulke momenten is het goed om te weten hoe diep er bij de krant over taalkwesties wordt nagedacht. Zoals op de economieredactie, waar jargon nog weleens kan verdoezelen dat het over kwesties gaat die gewone mensen ook aangaan.

Jurgen Geerlings mailde over ons gebruik van het woord ‘kortverkopen’. Hij vermoedt dat we een nieuw woord hebben ‘verzonnen’ om het Engelse short selling uit te leggen. Volgens economieredacteur Daan Ballegeer is kortverkopen een prima Nederlands alternatief, maar: ‘Dat moeten we wel elke keer opnieuw uitleggen. Wie short gaat, verkoopt aandelen die hij van een andere partij heeft geleend. De shorter speculeert daarmee op een koersdaling, in de hoop de aandelen later goedkoper te kunnen terugkopen.’ Heel zelden gebruikt de krant hierbij de term à la baisse, zoals Geerlings graag had gezien. Een terminologie die Ballegeer bij zijn vorige werkgever, het Het Financieele Dagblad, weleens gebruikte, maar in de Volkskrant schuwt.

Omdat onnodig Engels een gruwel is voor veel taalliefhebbers, proberen we vaak te vertalen, maar als het vertaalde woord óók jargon is, schieten we er qua begrijpelijkheid dus niet veel mee op. Ballegeer noemt ook ‘hedgefonds’, ‘met die bizarre combinatie van Engels en Nederlands. In het Engels is het hedge fund, wat we op het eerste gezicht zouden kunnen vertalen naar hefboomfonds.’ Maar dat klopt inhoudelijk dan weer niet helemaal. En wie weet gelijk wat we bedoelen met het onderscheid tussen de berenmarkt en stierenmarkt, termen die Ballegeer mooier vindt dan bull markets en bear markets?

Het devies blijft toch: uitleggen. Ballegeer heeft veel aan te merken op deze zin, die hij zelf schreef: ‘Ook hanteren ze doorgaans verschillende strategieën tegelijk – zoals buy-and-hold, kortverkopen, arbitrage en quantbeleggen.’ Bomvol jargon, waarbij vertalen niet veel zal uithalen.

Emma Meelker

Vooral níét aan slib denken

Nieuw jaar, nieuwe recordtemperaturen, nieuwe kansen. Opdat we wat makkelijker de januarimaand in glijden, ruimen we een rijtje bloopers uit de taalpostbus op. Te beginnen met een geniepig tongetje.

Soms lijken woorden een logische oorsprong te hebben die tot taalfouten leidt. Lezer Hein Jongbloed redeneert: ‘Ik vond in de krant meermalen een vissoort aangeduid als ‘sliptong’. Zou het niet veeleer ‘slibtong’ zijn, een platvis die zich inwurmt in de zeebodem, waarbij de slibtong een voorkeur zou hebben voor slibbige ondergrond?’ Nou, nee. Sliptongen danken hun naam aan het feit dat ze zo klein zijn dat ze gemakkelijk door de zeef slippen waarmee de vis wordt gesorteerd.

Vroeger glipte deze fout nog weleens door de mazen van het net van de eindredactie, zoals in een artikel met de prozaïsche kop ‘Strontlucht aan het Spaanse strand’, maar het is ons sinds 2010 niet meer overkomen. Wél fout ging het dan weer in een artikel over nieuwe verkeersplannen voor Londen, die moesten voorkomen dat de straten ‘dichtslippen’. Daar was de gedachte aan de vernauwende werking van almaar afzettend slib handig geweest.

We mariekondoën nog even door en pakken soldaten en vluchtelingen bij de lurven. Meermaals laten die in de krant ‘haven en goed’ achter. Klinkt logisch: die ontheemden verliezen een veilige haven. Maar lezer Ton ten Barge is onverbiddelijk: ‘Tenzij het bootvluchtelingen zijn, is dit geen correct taalgebruik.’ ‘Have en goed’ betekent alles wat iemand bezit, waarbij ‘goed’ oorspronkelijk stond voor onroerend goed en ‘have’ voor roerend goed; in het geval van ‘levende have’ werd vee bedoeld.

Van sommige fouten is het wonderlijk dat ze niet vaker worden gemaakt. In een artikel over een robothond staat dat een karretje op wielen niet op ‘oneven’ terrein kan functioneren. Dat moet natuurlijk oneffen terrein zijn – met al dan niet deelbaar zijn door twee heeft het niets van doen. Maar aangezien het Engelse uneven wel onregelmatig of oneffen betekent, zou je verwachten dat ‘oneven’ vaker in die betekenis, in een onhandige vertaling, zou opduiken.

En dan is er nog de sokkenkwestie. De Amerikaanse politicus Brian Kemp won laatst het gouverneurschap ‘op zijn sokken’. Pieter Markus vermoedt dat de auteur eigenlijk had willen grijpen naar ‘op zijn sloffen’, de gebruikelijke manier om te zeggen dat iemand iets met gemak doet. Hij suggereert dat ‘met twee vingers in de neus’ misschien nog beter was geweest. Waar komen die sokken ineens vandaan? Is er verwarring ontstaan vanwege de ‘held op sokken’, die dan weer juist een lafaard is? En denk dan vooral niet aan de ‘pantoffelheld’, die bij zijn vrouw onder de plak zit.

Emma Meelker

Blank, wit, roze of van kleur

Soms neemt een lezersbrief een onverwachte wending. ‘Mag ik u vragen wat beter te letten op het juiste gebruik van het woord ‘wit’’, schrijft Leo Wagemans. Daar zet de taalredactie zich alweer schrap voor een beschuldiging van politieke correctheid, omdat we kiezen voor ‘wit’ en niet ‘blank’ wanneer we de huidskleur van mensen aanduiden. Zo ontvingen we onlangs nog deze kattebel met racistische punchline: ‘Het is blank en niet wit, fuck Black Lives Matter.’

In 2019 schreven we in deze rubriek dat de krant kiest voor wit, omdat ‘blank’ de associatie met ‘onschuld’ in zich draagt. Het blijft de vraag of die taalkeuze het gewenste effect heeft. Zoals sociolinguïst Sibo Kanobana onlangs in de Volkskrant uitlegde: ‘Wit impliceert een hele reeks aan positieve eigenschappen, verwijst naar elite en kansrijkheid. Wit levert status, banen, huizen op.’ Anno 2022 onderbouwt ons Stijlboek de keuze voor wit tegenover zwart zo: ‘Omdat het woordpaar logischer is, en omdat het ingeburgerd is geraakt.’

En dan zijn er lezers die de term ‘mensen van kleur’ liever zien gaan. ‘Op mij komt het waanzinnig discriminerend over, zowel naar mensen met een donkere als naar degenen met een lichte huidskleur’, schrijft Friso Kramer, die melding maakt van het feit dat hij zelf een ‘roze huidskleur’ heeft. ‘Mensen van kleur’ is door de Black Lives Matter-protesten versneld in Nederland gangbaar taalgebruik geworden. En niet in de laatste plaats omdat steeds meer mensen zichzelf zo benoemen, vermeldt ons Stijlboek daarbij. Daarom beschouwen we het als een bruikbare term.

Anderen hebben taaltechnische bezwaren. ‘Je bent toch mét kleur? Dat het een rechtstreekse Engelse vertaling is, betekent nog niet dat het klopt’, schrijft Ilse Jansen. ‘Mensen van kleur’ is inderdaad een leenvertaling van het Engels, zegt ook Van Dale. Maar zo gaat dat met ingeburgerde anglicismen: dan wordt het geleidelijk toch correct Nederlands.

Volgens Rudolf Dierick ‘volstaat een herkomstaanduiding’. Hij had liever gezien dat we bij vicepresident Kamala Harris hadden geschreven over haar Indiaas-Jamaicaanse afkomst. Mits relevant is het inderdaad beter om preciezer te zijn, leerden we deze zomer toen taalkundige Vivien Waszink langskwam op de redactie.

Maar naar dit alles wilde Leo Wagemans dus helemaal niet toe. Hij had slechts een klein bezwaar tegen de manier waarop correspondent Rosa van Gool kraanwater had omschreven als ‘dat witte spul’. ‘Voor kleurloos water en glas hebben we een prima aanduiding, ‘blank’.’ Bij het ‘witte spul’ denkt men immers eerder aan melk, de witte motor. Of het verwijst, zoals een kleine zoektocht in het Volkskrant-archief oplevert, naar cocaïne.

Emma Meelker