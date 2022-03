De bruine winterjuffer is er na de overwintering als eerste bij

De bruine winterjuffer overwintert als volwassen libel Beeld Margot Holtman

‘Zie je het, zie je het?’ Evert Ruiter wijst in de richting van het strooisel langs de zijkant van een pad. Nee, eigenlijk niet. Totdat we dichterbij komen. Op een boomstronk, bijna volledig gecamoufleerd, zit een bruine winterjuffer, een libel. Dat verwacht je niet, een volwassen libel, zo vroeg in het jaar. Bij libellen denk je toch eerder aan het late voorjaar en de zomer. Maar Evert Ruiter, die eerder een boek schreef over de libellen in Overijssel, wist al wel wat ons te wachten stond.

We zijn op de Sprengenberg, onderdeel van de Sallandse heuvelrug, we zien bijzondere vlinders (zie de aflevering van vorige week), maar we zijn dus ook gespitst op bruine winterjuffers. Bruine winterjuffers zijn klein, best onaanzienlijk, Ruiter spreekt van een ‘vliegend strootje’. Ook qua kleur zijn ze niet spectaculair, ze vallen weg tegen de takjes of boomstammetjes waarop ze rusten. Maar nu het zoekbeeld eenmaal is bepaald, zien we er meer. Langs de paden, op warme plekjes waar de eerste vliegjes en mugjes rondcirkelen: vliegende, volwassen bruine winterjuffers. Vaak meerdere exemplaren bij elkaar in de buurt. ‘Dit is een soort stoofpotje’, zegt Ruiter. Ze hebben hier overwinterd, hebben energie verloren, nu vetten ze op, en jagen op die vliegjes en mugjes. ‘Vaak zitten ze op berkenstammen, want die absorberen de warmte van de zon.’

De bruine winterjuffer doet belangrijke dingen anders dan andere libellensoorten. ‘Omgekeerd eigenlijk’, zegt Ruiter. Libellen overwinteren doorgaans als larve in het water en komen als imago, ofwel volgroeide libel, tevoorschijn in het voorjaar of in de zomer, waarna ze nog een paar weken leven als volwassen libel. In die tijd paren ze, en leggen eitjes op waterplanten. Maar de bruine winterjuffer is samen met de zeldzame Noordse winterjuffer de enige Europese libel die overwintert als imago. Na het uitsluipen verliezen ze hun binding met het water, in het najaar zoeken ze hun overwinteringsplaatsen op, beschutte plekjes, in heidestruiken of pollen pijpenstro. Dan komt die bruine schutkleur ook goed van pas, een bosmuis zal ze zo toch wat minder snel opmerken. Ze overwinteren dus niet bij het voortplantingswater, maar wel in de buurt. Zoals hier, want in dit deel van De Sprengenberg liggen vennetjes met schoon kwelwater. Een gevolg van deze ergens in de evolutie ontwikkelde afwijkende cyclus is dat de bruine winterjuffer uitzonderlijk lang leeft als imago, tot wel elf maanden. Geen libellensoort leeft in het volwassen stadium zo lang.

Nog een gevolg, en een voordeel: de bruine winterjuffer is er na de overwintering als eerste bij. We zien er nu, op deze zonnige dag, toch al tientallen, en als we even later de randen van een vennetje bekijken blijkt dat de eerste exemplaren zich al aan de waterkant hebben gemeld. Evert Ruiter: ‘Als ze eenmaal zijn aangesterkt trekken ze naar het water om een partner te zoeken.’ En hier hebben ze het rijk nu nog alleen. Het voordeel is meervoudig. Bruine winterjuffers - en ander libellen - zijn een geliefde prooi voor veel predatoren, waaronder vogels, en die zijn hier in deze tijd van het jaar nog niet zoveel. Op hun beurt eten de juffers de eerste vliegjes en muggen. En in het water - ze hebben een voorkeur voor ondiepe vennetjes en zetten hun eitjes af op bijvoorbeeld drijvend plantenmateriaal - hebben ze nog geen concurrentie.

De bruine winterjuffer zoekt een partner Beeld Margot Holtman

Nu zien we nog net geen tandems, maar als dit stukje in de krant staat is de voortplanting al in volle gang, lang voordat de andere libellensoorten uitsluipen. Zo maakt de bruine winterjuffer van zijn kwetsbaarheid zijn kracht. En dat spreekt dan toch weer tot de verbeelding.