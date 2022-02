‘De brouwgeschiedenis van Haarlem is ons best verkochte boek van het afgelopen jaar’

Cas Botman, Boekhandel De Vries Van Stockum, Haarlem, 15/10/2021. Beeld Ines Vansteenkiste-Muylle

Komijnsplitsers van Marieke Lucas Rijneveld is nog maar net uit maar staat bij jullie al op nr 3.

‘Geweldig, want poëzie is een genre dat moeilijk verkoopt. Maar Rijneveld spreekt een breder publiek aan. Dit soort titels heb je nodig om poëzie in de etalage te zetten.’

Afgelopen week was het Poëzieweek, verkopen jullie dan meer dichtbundels dan normaal?

‘Zeker, mensen komen speciaal naar de winkel, ook voor het mooie poëziegeschenk van Ramsey Nasr.’

Wat valt verder op?

‘Lokale boeken blijven populair. De brouwgeschiedenis van Haarlem, nr 4, is het best verkochte boek van afgelopen jaar. We gaan richting de 600 verkochte exemplaren.

‘Datzelfde geldt voor Het spook in Teylers huis, nr 7, een gouden boekje dat is uitgebracht ter gelegenheid van de opening van het Pieter Teylers Huis. Een educatief verhaaltje voor kinderen vanaf 3 jaar.’

Ambo Anthos maakte deze week excuses voor het boek over het verraad van Anne Frank, extra drukken zijn uitgesteld. Hebben jullie dat boek nu nog prominent liggen?

‘Nee, maar we hebben het niet helemaal uit de winkel weggehaald. Een dilemma. Zolang de uitgever het niet terugtrekt, zitten wij ermee. De discussie zorgt misschien ook voor interesse. We worstelen ermee. Bij Ali B was het duidelijk, zijn boek werd direct uit de handel genomen. Dat is nu niet gedaan. Maar wellicht veranderen we nog van mening.’

Is er veel vraag naar bij jullie?

‘Het loopt niet zo hard als werd voorspeld.’

Haarlemmers laten zich niet door een Amerikaans coldcaseteam van de wijs brengen?

‘Of achter het karretje spannen!’

Wat is jullie boekentip van de week?

‘Wat we toen al wisten van Geert Buelens over het jaar 1972. Buelens laat zien dat de zaken die nu spelen rond het klimaat er toen ook al waren. De lobby’s, de leuzen, het toekennen van rechten aan de natuur, het debat. Zelfs stikstof was toen al een punt. Het geeft inzicht in waar we nu mee bezig zijn. Knap en toegankelijk geschreven.’

Top-10 best verkochte boeken van De Vries Van Stockum in Haarlem

1. Annejet van der Zijl: Fortuna’s Kinderen; Overamstel

2. Hanya Yanagihara: Naar het paradijs; Nieuw Amsterdam

3. Marieke Lucas Rijneveld: Komijnsplitsers; Atlas Contact

4. Historische vereniging Haerlem: Brouwgeschiedenis van Haarlem

5. Toon Tellegen: De egel, dat ben ik; Singel Uitgeverijen

6. Yotam Ottolenghi, Noor Murad: Ottolenghi Test Kitchen Shelf Love; Fontaine

7. Jan Paul Schutten: Het spook in Teylers huis; Rubinstein

8. Adriaan van Dis: Vijf vrolijke verhalen; Atlas Contact

9. Samuel Bjørk: Sneeuwwit; Luitingh-Sijthoff

10. Charlie Mackesy: De jongen, de mol, de vos en het paard; VBK Media