Cas Stokman Beeld Ines Vansteenkiste-Muylle

Je bent de opvolger van Daan van der Valk, die naar Athenaeum is vertrokken. Waarin verschilt jouw smaak van die van hem?

‘Daan zat erg op het koken en op boeken over tuinen. En hoewel ik tuin- en landschapsinrichting heb gestudeerd, ben ik meer van de andere non-fictie. Ik heb ook Engels gestudeerd trouwens. Tuinen en Engels, dat is een mooie combinatie. De Britten zijn verschrikkelijk goed in het nadenken en schrijven over de natuur en het inrichten van de omgeving. Ook in hun literatuur speelt de natuur vaak een grote rol, zoals bij Sarah Moss, die op nummer 10 staat. Afgelopen zomer verscheen haar roman Zomerwater in Nederland maar het deed niet zoveel, ze is hier nog niet echt doorgebroken. Haar nieuwe roman The Fell is net uit. The Fell is een coronaroman.’

Zijn we nog niet klaar met de coronaboeken?

‘Nee! Het gaat gewoon door, hè. En die boeken staan ook voor iets groters. Winteren van Katherine May, onze nummer 1, is ook een coronaboek maar past sowieso goed in deze tijd. Het gaat over gas terugnemen, accepteren dat niet alles gaat zoals je wilt, dat je met tegenslag te maken krijgt en dat het gezond is daaraan toe te geven. May schrijft weliswaar persoonlijk maar ook voor ons als maatschappij geldt dat we in een overgangsfase zitten.’

Prima bruggetje naar Omarm de chaos van hoogleraar transitiekunde Jan Rotmans, op 3.

‘Wat hij mooi doet, is die grote verhalen terugbrengen naar de menselijke maat. Dat geldt trouwens ook voor Alles smelt van Peter Kuipers Munneke en Martijn van Calmthout. Van boeken over het klimaat wordt vaak gezegd dat ze zo doemdenkerig zijn, maar dat geldt voor Alles smelt helemaal niet. Dat is zo’n liefdevol boek.’

Merk je in de winkel iets van Glasgow, in de vorm van meer belangstelling voor klimaatboeken?

‘Er is wel iets meer interesse, we hebben ook een speciaal klimaatkastje neergezet. Maar ik ben toch bang dat als straks die conferentie voorbij is, iedereen weer gewoon overgaat tot de orde van de dag. En dat moet niet.’

Toptien van Boekhandel De Vries Van Stockum

1. Katherine May: Winteren; Nieuw Amsterdam

2. Peter Kuipers Munneke en Martijn van Calmthout: Alles smelt; Lias

3: Jan Rotmans: Omarm de chaos; De Geus

4. Richard Powers: Verwilderd; Atlas Contact

5. Edin Mujagic: Keerpunt 1971; Bertram en de Leeuw Uitgevers

6. Arnout Weeda: Markt als mythe; Boom

7. Mariken Heitman: Wormmaan; Atlas Contact

8. Hans Schnitzler: Wij nihilisten; De Bezige Bij

9. Floor Milikowski: Wij zijn de stad; Pluim

10. Sarah Moss: The Fell; Picador

Toptien best verkocht van De Bestseller 60 (samengesteld door de CPNB)

1. Jan Dijkgraaf: Erica; Osjato

2. Hanneke de Zoete: De Zoete Zusjes vieren kerst; Kosmos Uitgevers

3. Bert Kuizenga: Gewoon André; F.C. Klap

4. Annejet van der Zijl: Fortuna’s kinderen; Hollands Diep

5. Charlie Mackesy: De jongen, de mol, de vos en het paard; KokBoekencentrum

6. Hendrik Groen: Rust en vreugd; Meulenhoff

7. Maike Meijer: Wen er maar aan; Uitgeverij Meijer

8. Dick Wittenberg: Wat doen we met de spullen?; de Correspondent

9. Nick Toet: Eten met Nick; Carrera

10. Simone van der Vlugt: De zonde waard; Prometheus