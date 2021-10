De Britse band Bad Nerves wilde touren door Europa, maar werd gek van de Brexitregels. ‘Dit is een hel’

Bad Nerves Beeld Theo McInnes

De weg die voor ze ligt is nog lang en zeer hobbelig. Bij iedere afslag die het bandbusje neemt, doemt een nieuwe wegversperring op. Een ambtenaar die een stempel wil, of een grenswachter die ‘nee’ schudt. Maar toch: ze zijn onderweg.

De Londense Bad Nerves, volgens ons een van opwindendste punk- en garagerockbands van dit moment, stappen donderdag in de tourwagen en zetten voor vier shows koers naar Nederland. Vanavond trappen ze af in de Paradiso. Dat is een klein mirakel en – ook dat zult u hieronder lezen – niets minder dan een heldendaad.

Maar om bij het begin te beginnen: eind vorig jaar werden we verblijd met een stuiterende punkplaat: het titelloze debuut van Bad Nerves. Een album met het ene na het andere strakke en hitgevoelige ramrocknummer, met links en rechts saluutschoten voor de Amerikaanse punkgrondleggers Ramones. En een jengelende zanger, die toch ook veertig jaar heerlijke britpop in zijn microfoon gilde.

De óók al zo hitgevoelige muziekredactie van de V ging plat en het album Bad Nerves werd in Nederland feestelijk ontvangen. Niet zo vreemd, want de band was getekend door het Haarlemse rocklabel Suburban en had al een rondje door ons clubcircuit gemaakt. Tot groot plezier van de bandleden. ‘Dát vinden wij nou zo mooi aan Nederland’, zegt bassist Jonathan Poulton via Zoom, een dag voor vertrek. ‘Die enorme geestdrift voor kleine maar oprechte bandjes. Het Nederlandse publiek vloog er bij ons altijd vol in.’ Zanger Bobby Nerves, ook aanwezig in de Zoomsessie: ‘In ons land word je als beginnende band met minder liefde onthaald. Men heeft hier alles al gezien. Een band zoals die van ons trekt hier niet zomaar genoeg publiek om een kleine club te vullen. Het publiek dat wel komt, staat je vaak wat schaapachtig aan te kijken. Zo van: Meh, dit kennen we al.’

Nederland en Europa zijn voor de ontwikkeling van een band als Bad Nerves van levensbelang, zeggen ze. ‘Want als je overzee wat groter wordt, sta je daarna ook in het Verenigd Koninkrijk wat hoger op de podiumladder.’ Met dat idee in het achterhoofd plande de band begin 2020 al een reeks Europese optredens. So far, so good.

Toen volgde de grootste showstopper uit de popgeschiedenis: corona. En nu de pandemie langzaam oplost en de popdeuren voorzichtig opengaan, dendert een nieuw probleem de popsector binnen: de Brexit.

Dat Britse uittredingsdrama, waar we dankzij corona tijdelijk weinig over vernamen, lijkt het popfeestje zowel in Europa als Groot-Brittannië te gaan verpesten. De Brexit kan zelfs de potentiële nekslag voor de Britse popcultuur worden en de gevolgen laten zich pas de laatste weken duidelijk zien. Bijvoorbeeld bij de pogingen van de Bad Nerves om nu na tientallen corona-afzeggingen en herhaald uitstel aan de vraag uit het Nederlandse clubcircuit te voldoen en dat tourtje af te werken.

‘We wilden zó graag’, zegt zanger Nerves. ‘We hadden onze eerste shows in Engeland gedaan, en op festival Reading ontplofte de tent. Toen dachten we: nú naar Nederland.’ Bassist Poulton: ‘En vervolgens werden we helemaal gek. Omdat we tegen een muur van regels opliepen. En niemand wist hoe ze precies werkten of wat we moesten organiseren om eraan te voldoen. Gelukkig hadden we een manager.’

Op 31 januari 2020 verliet het Verenigd Koninkrijk de Europese Unie. Daarmee kwam een einde aan het vrije verkeer van goederen en personen. Er werden nieuwe regels opgesteld voor reisbewegingen van en naar het VK en dit jaar trad een nieuw handelsverdrag in werking. Met alle bijbehorende vuistdikke boeken vol regelingen en beperkingen. Hoe de nieuwe afspraken uitpakten voor het vervoer van goederen, daar kwam de handelssector direct achter: een onontwarbare papierwinkel plus extra kosten en extreme wachttijden aan de grenzen.

Wat wil die gek? De Haarlemse labelbaas Ronald Draijer liep in 2020 op het Groningse festival Eurosonic tegen Bad Nerves aan. ‘Ik werd weggeblazen. Ik informeerde wie de manager was, liep naar hem toe en schudde hem door elkaar. ‘Ik moet deze band op mijn label hebben!’ Toen ging ik naar de wc, daarna was hij weg. Hij zal gedacht hebben: wat wil die gek van me?’ Het kwam goed: Draijer tekende Bad Nerves op Suburban. ‘Ik vind ze nog steeds fantastisch.’

Het was een lange tijd gissen naar hoe de Brexit voor de popsector zou uitvallen. Omdat de bandjes vanwege de pandemie toch niet op pad konden. ‘We kijken eigenlijk tegen een uitgesteld drama aan’, zegt Thomas Pullen, de manager van Bad Nerves die hard heeft gewerkt om de Nederlandse concertreeks voor elkaar te boksen. ‘Het Brexit-probleem is ernstiger dan het coronaprobleem, omdat we er tot in lengte van dagen mee te maken gaan hebben.’

De eerste, misschien wel belangrijkste hindernis is volgens Pullen het gapende informatiegat. ‘Je moet zelf alle mogelijke obstakels en problemen zien te ontwaren en dan kijken hoe je ze kunt ontwijken, één voor één. Als je van de overheid al informatie over regelingen weet los te peuteren, dan is die uiterst vaag en weet je vaak nog niets.’

We lopen met de geplaagde Pullen langs de belangrijkste obstakels, waar vanaf nu alle Britse bands zich langs moeten manoeuvreren. ‘Je ontdekt pas waar de gaten in de weg zitten, als je begint te rijden.’

Vergunningen

Voor sommige Europese landen hebben inwoners van het VK visa of werkvergunningen nodig. Voor andere landen weer niet. Dat maakt het volgens Pullen lastig om ouderwets te touren, van land naar land. ‘En vooral zeer kostbaar, want voor de aanvraag van die visa en vergunningen moet je betalen.’ Voor een band met vier of vijf leden ben je zo tegen de duizend euro kwijt, dat bedrag loopt op als er een crew meereist. Binnenkort moeten Britten bij een reis naar Europa ook een aparte ziektekostenverzekering afsluiten. Ook dat gaat geld kosten.

Vervoer

Een enorm probleem waar Britse bands pas de afgelopen weken tegenaan zijn gelopen: de ‘truck-stop-restrictie’. Ja, die bestaat echt. In het handelsverdrag voor na de Brexit is bepaald dat vrachtvervoerders uit het VK binnen Europa slechts drie stops mogen maken alvorens huiswaarts te keren. Pullen: ‘Dat blijkt ook te gelden voor bands die in een bus of kleine vrachtwagen rondreizen. Ook dit maakt een klassiek Europees tourtje, van vier shows in vier dagen en vier landen, onmogelijk.’ Mede om deze reden speelt Bad Nerves de komende dagen alleen in Nederland. Pullen: ‘We gaan eerst maar eens kijken wat er gebeurt als we één land doen.’

De bandleden van Bad Nerves stappen donderdagavond in de bandbus en vertrekken naar Harwich, voor de ferry naar Hoek van Holland. ‘We reizen ’s nachts, dat scheelt weer een overnachting.’ Het aftanken van de bus wordt ook nog een klus, vanwege bevoorradingsproblemen bij tankstations in het VK. Pullen: ‘Je kunt zomaar een uur in de rij staan voor benzine. Maar dat is nu vooral een probleem voor bands die binnen de landsgrenzen reizen.’

Instrumenten

Weer zo’n obstakel dat weinig bands en managers hadden zien aankomen: de importregels. Die gelden uiteraard voor de handel, maar kennelijk ook voor bands die instrumenten meevoeren. Omdat instrumenten gebruikt worden voor werkzaamheden in Europa. Pullen: ‘Dit is een ontzettend vage regel en eigenlijk weet niemand of die echt wordt gehandhaafd als je met een busje de EU komt binnenrijden. Zijn de instrumenten nu persoonlijk eigendom, of is het arbeidsmateriaal? Als je bij de overheid om informatie vraagt, krijg je tegengestelde adviezen en die veranderen per week. Het is ook niet te volgen: als je vliegt, schijn je wel een gitaar mee te mogen nemen. Maar over land niet, dan heb je dat zogeheten ATA-carnet nodig. Dit is echt een hel.’

Merchandise

Een belangrijke inkomstenbron voor iedere band: de T-shirts, die de fan meepikt bij de merchandise-stand. Pullen: ‘Over die doos met shirtjes moet nu importbelasting worden betaald. Omdat het handelswaar is.’ Een geruststelling voor de Nederlandse liefhebber: Bad Nerves neemt wél T-shirts mee. En betaalt daar dus voor. Pullen: ‘Dit keer kunnen we dat doen omdat we naar één land gaan. Voor een langere tour is dit niet vol te houden en moet er iets op bedacht worden.’ De ellende speelt voor de band ook bij hun album dat in Nederland is uitgegeven. ‘Nemen we straks platen mee terug naar het VK, dan moeten we daarover wéér belasting betalen.’

De manager kan nog even doorgaan. Maar het overkoepelende probleem is helder: de kosten. Die lopen schrikbarend snel op. ‘Denk ook aan de overnachtingen: we moeten nu, omdat een tournee op tien manieren mis kan gaan, bij ieder hotel een annuleringsverzekering afsluiten. Dat kan een beginnend bandje er niet bij hebben. Je moet je dan gaan toeleggen op een kleine tournee. Dat kun je bij een band als Bad Nerves doen, omdat die al een kleine aanhang heeft en het waard is. Maar voor kleinere artiesten, die nog geen aanhang hebben over de grens, is de Brexit natuurlijk desastreus.’

Dat zegt zanger Bobby Nerves ook. ‘Van de overheid hoef je niets te verwachten. Dat is al jaren zo: in Europa wordt de Britse popcultuur op handen gedragen maar bij ons heerst een zoek-het-maar-uit-mentaliteit.’ Bassist Jon Poulton: ‘Er lijkt ook nog altijd een afkeer te zijn van de tegencultuur, voor iets als punk. Wat dat betreft is er na de Sex Pistols weinig veranderd. De overheid onderneemt niets om bands tegemoet te komen als het bestaan ze na Brexit onmogelijk wordt gemaakt. Misschien was dat wel de bedoeling.’

En toch rijdt de band met frisse zin die veerboot op. Poulton: ‘Toen we erachter kwamen hoe moeilijk het ging worden, dachten we: misschien hadden we een half jaar moeten wachten, moeten we de kat uit de boom kijken. Maar nu is het ook een beetje een jongensboek geworden. Wie houdt ons tegen, dat gevoel.’

Nerves: ‘Die papierberg die we moeten meezeulen is natuurlijk verschrikkelijk en zenuwslopend: een punkband zou zich daar niet mee bezig moeten houden. Maar het voelt heel goed dat we met dit tourtje pionieren, samen met een paar andere Britse bands die nu ook richting Europa gaan. We zijn de proefkonijnen van de Brexit geworden en dienen eigenlijk een hoger doel. Hoewel we eigenlijk natuurlijk maar één ding willen. Gewoon spélen.’