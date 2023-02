De brieven tussen Ingeborg Bachmann en Max Frisch laten zien hoe gemeen de liefde kan zijn ★★★★★

Beeld Sarah-Yu Zeebroek

Kun je verliefd worden op een persoon die je nog nooit hebt gezien? Kun je vallen voor iemand van wie je alleen geschreven teksten, romans en gedichten hebt gelezen? Wie de briefwisseling tussen Max Frisch en Ingeborg Bachmann leest, krijgt de indruk van wel. Nog voordat de twee schrijvers elkaar ontmoetten, was er al sprake van innige bewondering. In de zomer van 1957 schreef Frisch zijn toenmalige vrouw dat hij de gedichten van Bachmann had gelezen en ze ‘heerlijk’ had gevonden. Bachmann op haar beurt schijnt in december van datzelfde jaar over Frisch’ roman Homo faber te hebben gezegd dat die haar ‘niet losliet’. En toen Frisch in mei 1958 Bachmanns hoorspel Der gute Gott von Manhattan hoorde, liet hij haar direct zijn bewondering blijken.

Bachmanns antwoord, de brief waarmee hun lijvige correspondentie opent, is opmerkelijk. Ze was juist onderweg naar Parijs en zou voorbij Frisch’ woonplaats komen: ze kon gerust twee, drie of vier dagen in Zürich blijven, als hij dat tenminste ook zou wensen. Vier dagen met iemand doorbrengen die je niet kent, dat is weliswaar geen va-banque, maar wel een stevige gok. Van een ontmoeting kwam het toen nog niet. Pas op 3 juli 1958 troffen de twee elkaar voor het eerst, in Parijs. Het was het begin van een van de beroemdste liefdesgeschiedenissen uit de naoorlogse Duitstalige literatuur. En het was alles of niets: Bachmann kwam het leven van Frisch binnen als ‘een langgevreesde engel die nu vraagt: ja of nee’.

Max Frisch Beeld ullstein bild / Getty

De Oostenrijkse Bachmann had toen al een andere beroemde liefdesgeschiedenis achter de rug, namelijk met Paul Celan; een onstuimige relatie die resulteerde in misschien wel de mooiste liefdescorrespondentie van de 20ste eeuw. Nu begon ze er een met de vijftien jaar oudere Max Frisch, de zeker niet minder bekende Zwitserse schrijver. Hij noemt haar aanvankelijk nog ‘een zeedier dat alleen in het water haar kleuren toont’; Frisch droomt die maanden van een verblijf aan zee. Bachmann noemt hem dan weer haar ‘beer’, een ogenschijnlijk onschuldig, zelfs triviaal koosnaampje, maar niet voor wie haar gedicht ‘Aanroeping van de grote beer’ kent. Want daarin is de beer – ‘wolkenpelsdier met je oude ogen’ – een even schitterend als dreigend wezen. Misschien klonk hier al een eerste waarschuwing aan Frisch in door – maar hij bleef er doof voor.

Geruchten

Vanaf het begin stond hun relatie onder een kwaad gesternte. Frisch verkeerde nog in een relatie met Madeleine Seigner, Ingeborg Bachmann had nog maar zopas de band met Celan, die al jaren getrouwd was, weer aangehaald. Over de relatie van Bachmann en Frisch deden al tijdens hun samenzijn de nodige geruchten de ronde. Frisch zou een tiran zijn geweest, Bachmann zijn slachtoffer. Ten overstaan van hem zou zij tot het einde toe telkens weer instorten. Hij zou een Zwitserse krachtpatser zijn die om van alles en nog wat kon ontploffen.

Ingeborg Bachmann Beeld ullstein bild / Getty

Later waren er zelfs critici die beweerden dat Frisch de oorzaak was van Bachmanns tragische dood. En dan waren er nog geruchten over de psychische toestand van Bachmann, over een zwangerschap en een heimelijk ondergane abortus (het bleek te gaan om een baarmoederverwijdering) en alle buitenechtelijke affaires van de twee. Frisch schrijft Bachmann daarover: ‘We waren nu eenmaal een beroemd paar, zonder dat we daar zelf iets aan konden doen.’ Als de onlangs gepubliceerde correspondentie iets duidelijk maakt, is het wel dat al deze geruchten naar het rijk der fabelen mogen worden verwezen.

Voortdurend manipuleren

Het beeld dat uit de briefwisseling naar voren komt is dat van twee liefdespartners die elkaar voortdurend op soms meer en soms minder subtiele wijze proberen te sturen, te beïnvloeden, te manipuleren – de liefde kan buitengewoon gemeen zijn. Hun taalgebruik is daarbij zeer precies. Het volstaat alleen al naar de ondertekening van de brieven te kijken om de sfeer ervan te kunnen raden: van ‘deine Ingeborg’ naar ‘Ingeborg’ naar ‘I’. Of neem brieven waarin Bachmann zorgvuldig het tutoyeren of vousvoyeren weet te vermijden, waardoor Frisch in zijn reactie zelf kleur moet bekennen: liefdevol of afstandelijk.

Frisch beïnvloedde Bachmann misschien meer op onbewust paternalistische wijze, in zijn aanhoudende (financiële) zorg en zijn vaak beheerste, quasi-begripvolle reacties op haar venijnige brieven. Ze speelt er aanvankelijk nog mee door hem als ‘Herr’ weg te zetten en zichzelf als ‘Magd’. Maar uiteindelijk ontlokte Frisch’ gedrag Bachmann eens de volgende verzuchting: ‘Ik ben tenslotte ook een schrijver, om over al het andere maar te zwijgen.’

Bachmann blijft zelf ook niet verschoond van schuld. Als Frisch in het ziekenhuis wordt opgenomen met zware geelzucht, gaat ze naar het buitenland. En als ze later − de relatie is dan al over − op zijn dagboek uit die tijd stuit, leest ze het eerst voordat ze het verbrandt. Ze vraagt hem of hij met haar wil trouwen, wat hij wil, maar blijft dan voortdurend de boot afhouden onder het voorwendsel dat hij juist niet wil. Ze hebben een open relatie, maar haar affaires (met onder anderen Hans Magnus Enzensberger en de Italiaanse germanist Paolo Chiarini) worden zo serieus dat ze een bedreiging vormen voor Frisch. Tel daarbij op dat ze beiden voortdurend onderweg zijn. Gedurende hun jaren samen zijn ze meer uit elkaar dan met elkaar. Als deze briefwisseling iets is, is het wel de lange geschiedenis van een onvermijdelijk uiteenvallen.

Na de breuk

Nee, ze hebben het niet goed gedaan, constateert Frisch na de definitieve breuk. Pas dan worden de twee echt gemeen tegen elkaar. Bachmann stort in en belandt in een kliniek. Ze wijt dit alles aan Frisch, die tijdens hun relatie heeft gewerkt aan zijn beroemde roman Gantenbein. Meermaals heeft hij Bachmann mee laten lezen en om haar commentaar gevraagd. Die schrok aanvankelijk, omdat ze zag dat een van de vrouwelijke personages, Lila, overduidelijk naar haar was gemodelleerd. Er waren zelfs directe citaten uit haar brieven overgenomen. Maar op haar verzoek heeft Frisch alle passages die op haar bezwaar konden rekenen geschrapt of bewerkt. Daarop schrijft ze hem: ‘Voor dit boek hoef je niet te vrezen. Het is werkelijk een boek.’

Na de breuk beweert Bachmann echter tegenover jan en alleman dat ze door Frisch als een soort experiment, een studieobject, is misbruikt. Dan volgen er brieven aan Frisch van Bachmanns vrienden. Zelfs haar radeloze vader richt zich tot hem. Die wil de werkelijke reden weten van de ineenstorting van zijn dochter. Frisch richt zich zelfs tot de psychiater die Bachmann in behandeling heeft. In al zijn reacties speelt Frisch een vuil spel: hij wijst onder meer op het promiscue leven van Bachmann en hint op meer, maar zegt daarover te moeten zwijgen. Hoe wek je iemands nieuwsgierigheid? Tegen zijn voormalige schoonvader zegt hij dat hij eenvoudigweg niet langer zo door kon gaan, dat hij haar vereerde, maar geen huisvrouw van haar wilde maken, dat hij ‘ziek werd van wantrouwen’ en ook dat niemand haar helpen kan ‘die van haar onfeilbaarheid uitgaat en haar als slachtoffer ziet’. Ze hadden er, volgens hem, beiden schuld aan.

Vijf jaar lang hebben ze geprobeerd samen te zijn en de breuk af te wenden. Tevergeefs. Als Frisch jaren later door het Amerikaanse blad Partisan Review wordt uitgenodigd om een nummer samen te stellen over Duitstalige literatuur, richt hij zich voor het eerst weer tot zijn oude geliefde. Vijf gedichten krijgt hij van haar, waaronder ook het gedicht waar hij zo van hield, ‘Bohemen ligt aan zee’, met daarin de volgende regels (in de vertaling van Paul Beers en Isolde Quadflieg): ‘Ben ik ’t, dan is ’t eenieder, die net zo is als ik./ Ik wil niets meer voor mij. Ik wil te gronde gaan.’ Een jaar later schrijft hij opnieuw en ditmaal voor het laatst aan Bachmann. Vanwege geldgebrek is het nummer van het Amerikaanse tijdschrift nooit verschenen. Al het werk, constateert Frisch nuchter, was voor niets.

Ingeborg Bachmann en Max Frisch: ‘Wir haben es nicht gut gemacht’ – Der Briefwechsel. Piper/Suhrkamp; 1.039 pagina’s; € 40.